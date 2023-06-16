Ракетні удари РФ не дуже добре працюють для встановлення миру, - президент ПАР Рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що ракетні удари Росії, свідками яких він став під час візиту до Києва, не дуже добре працюють для встановлення миру.

На цьому Рамафоса наголосив під час спільної пресконференції лідерів африканських країн та Президента Володимира Зеленського в столиці України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована", - сказав лідер Південно-Африканської Республіки.

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Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл під час візиту африканських лідерів сигналом, що свідчить про справжні наміри Росії.