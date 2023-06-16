УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 226 62

Ракетні удари РФ не дуже добре працюють для встановлення миру, - президент ПАР Рамафоса

рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що ракетні удари Росії, свідками яких він став під час візиту до Києва, не дуже добре працюють для встановлення миру.

На цьому Рамафоса наголосив під час спільної пресконференції лідерів африканських країн та Президента Володимира Зеленського в столиці України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована", - сказав лідер Південно-Африканської Республіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про обстріл Києва під час візиту африканської делегації: Путін показав свої справжні наміри

Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл під час візиту африканських лідерів сигналом, що свідчить про справжні наміри Росії.

Автор: 

обстріл (28648) перемовини (2922) Рамафоса Сиріл (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Це дійшло?? - "необхідність деескалації з обох боків"
показати весь коментар
16.06.2023 20:17
+20
зараз у ПАР, на прямому включенні у новинах ведучий розмовляє з речником Рамафози про те як проходить їх візит до Києва. Ведучий раптово перебиває речника повідомленням Рейтерс про тривогу та вибухи у Києві на що ця мавпа відповідає що нічого подібного не було, всі у місті ходять як і ходили і вірити треба йому - тому що він там ,а не відомо звідки взятою інформації Рейтерс....
Вони у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно
показати весь коментар
16.06.2023 20:23
+13
Йди в сраку деескалатор!
показати весь коментар
16.06.2023 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О! Дійшло до деяких!
показати весь коментар
16.06.2023 20:14 Відповісти
Після того як ховались в бомбосховище.
показати весь коментар
16.06.2023 20:16 Відповісти
де твоя Вана, дюже ж прикро, що ікринкам ТЮльки, потрібно віжівати без баХині.
показати весь коментар
16.06.2023 22:14 Відповісти
Це дійшло?? - "необхідність деескалації з обох боків"
показати весь коментар
16.06.2023 20:17 Відповісти
Делегація ПАР назвала дезінформацією ракетну атаку росіян на Київ: «Ми не чули і не бачили вибуху»
показати весь коментар
16.06.2023 20:17 Відповісти
зараз у ПАР, на прямому включенні у новинах ведучий розмовляє з речником Рамафози про те як проходить їх візит до Києва. Ведучий раптово перебиває речника повідомленням Рейтерс про тривогу та вибухи у Києві на що ця мавпа відповідає що нічого подібного не було, всі у місті ходять як і ходили і вірити треба йому - тому що він там ,а не відомо звідки взятою інформації Рейтерс....
Вони у дупі ***** так глибоко що п'яток не видно
показати весь коментар
16.06.2023 20:23 Відповісти
Дайте мені в руки ту макаку,я йому більма познімаю.Не бачило воно.Сиділо в бункері,чмо бананове.Прив'язати в Києві на Майдані,нехай посидить хоч тиждень.Особливо при нічних ракетних нальотах.Тоді спитаємо,що воно бачило,і що чуло
показати весь коментар
16.06.2023 20:42 Відповісти
Ольга, не ведіться на провокації (без посилань чи товстим шрифтом) та стримуйтесь від расизму... Де ПАР, а де ***** із китайцями?
показати весь коментар
16.06.2023 22:18 Відповісти
Ну те що він заявив що не чув вибухи, не рівно тому що він заявив що їх не було...
показати весь коментар
16.06.2023 20:45 Відповісти
Ні , не дійшло . З ОБОХ боків - це діагноз .
показати весь коментар
16.06.2023 20:35 Відповісти
Что до него дошло? Почитай внимательно. Обезьяна черная опять продолжает визжать про *обе стороны должны...*
показати весь коментар
16.06.2023 20:42 Відповісти
Так он так и написал. Зря вы взьелись
показати весь коментар
16.06.2023 21:21 Відповісти
він гандон або іоора, не реагуйте без адмінів.
показати весь коментар
16.06.2023 22:23 Відповісти
Йди в сраку деескалатор!
показати весь коментар
16.06.2023 20:14 Відповісти
Яка глибока думка.
показати весь коментар
16.06.2023 20:15 Відповісти
Воно.що в барабани настукалось? Не дуже добре працюють...???
показати весь коментар
16.06.2023 20:16 Відповісти
кстати теперь становится понятно нахера в бомбоубежищах барабаны
показати весь коментар
16.06.2023 20:31 Відповісти
"Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що ракетні удари Росії, свідками яких він став під час візиту до Києва, не дуже добре працюють для встановлення миру. "...хотел написать комент и не нашёл слов...
показати весь коментар
16.06.2023 20:16 Відповісти
Працюють добре, але не дуже...
показати весь коментар
16.06.2023 20:18 Відповісти
Татишо?
показати весь коментар
16.06.2023 20:18 Відповісти
Для того, щоб деескалація була з обох боків, ми маємо ввести війська на парашку і шмаляти по їх містах, або кацапи мають вивести з території України всіх своїх чмобіків, незалежно від їх приналежності, перестати обстрілювати Україну і тоді почнуться перемовини.
Це називається рівні умови.
показати весь коментар
16.06.2023 20:19 Відповісти
А як би він співав біля зачиненого бомбосховища?
показати весь коментар
16.06.2023 20:20 Відповісти
А якби його не впустили в сховище ,а замість цього дали барабан? Може б тітушня шмари його б врятувала, вкинувши в сміттєвий бак і обливши сечею, щоб не загорівся?
показати весь коментар
16.06.2023 20:50 Відповісти
Дуже сумніваюся, що ти б так сказав про дівчину Коцюбайла, якби той був живий.
показати весь коментар
16.06.2023 21:30 Відповісти
Дуже сумніваюся, що дівчина Коцюбайла залишилася б його дівчиною, якби він бачив, як вона здирає гроші за його смерть з його небагатих батьків через суд.
показати весь коментар
16.06.2023 21:49 Відповісти
А що, вона тепер як Марія Маґдалена, тому що її колись трахав герой України і тепер ій та її новим ******* все дозволено?
показати весь коментар
16.06.2023 21:51 Відповісти
Так я не писав ,що шмара це ця "дівчина".))Виходить ти побачив слово шмара і зразу подумав про неї? А потім ще щось мені пишеш? У свідків пуза дристовіча явно проблеми з головою)))
показати весь коментар
16.06.2023 22:00 Відповісти
Ти дурником не прикидуйся. Поєднання слів "шмара, тітушки, сміттєвий бак" при наборі в гуглі зразу видасть подію з Чорноволом і цією дівчиною.
показати весь коментар
17.06.2023 09:43 Відповісти
Ааа, я зрозумів. Ти коли бачиш в реченні коментаря набір якихось слів, зразу лізеш в Гугл вводиш їх послідовно і дивишся на перші результати? А введи ще такі Оман, патрушев, буратіно, шашлики, сотні тисяч мертвих українців.
показати весь коментар
17.06.2023 19:02 Відповісти
Ти неправильно зрозумів. Я слідкую за політичними подіями вже більше 40 років, тому мені не треба гуглити про події, які описуються в нашій пресі. І я прекрасно пам'ятаю, хто такий Тарас Чорновіл і чому ви його зараз захищаєте.
показати весь коментар
18.06.2023 08:54 Відповісти
Я не захищаю Чорновіла, мені просто не подається коли в країні чергова "новоіспєчьонная хазяйка жизні" починає вирішувати якісь свої ментальні проблеми за допомогою прикормленої тітушні та імені військового який загинув за Україну.
показати весь коментар
18.06.2023 10:37 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 22:59 Відповісти
Перед цим писали, що він не чув ударів??? Хто бреше?
показати весь коментар
16.06.2023 20:21 Відповісти
Брешуть всі ! Головне, раді кого?!
показати весь коментар
16.06.2023 20:23 Відповісти
Треба було пів світу проїхати, щоб це зрозуміти!!
Башковиті ж в Африці преЗЕденти на посадах…, та й розумні ж…, аж страшно!
показати весь коментар
16.06.2023 20:21 Відповісти
Олександре, ви ж поміркований в дописах та адекватний форумчанин... Звідки ж ця зверхність до президента найбагатшої країни Африки?
показати весь коментар
16.06.2023 23:06 Відповісти
Звиняйте, бананів немає!!
https://focus.ua/*******-novosti/573135-ni-siren-ni-vzryvov-spiker-pobyvavshego-v-ukrytii-prezidenta-yuar-otricaet-obstrel-kieva
показати весь коментар
16.06.2023 23:16 Відповісти
самі, хоча б прочитали цей гуаноресурс, ще й з посиланням на кацапській? До чого тут президент ПАР? https://focus.ua/uk/*******-novosti/573135-ni-siren-ni-vibuhiv-rechnik-prezidenta-par-yakiy-pobuvav-v-ukritti-***********-obstril-kiyeva Однак представник президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Вінсент Магвенья піддав сумніву факт ворожої атаки, про що відомо з його соцмереж.
показати весь коментар
16.06.2023 23:24 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 23:27 Відповісти
президент найбагатшої країни Африки редчайшй у*бок, который клянчит украинский хлеб, но хвалит х*йло. Присоединяюсь к комментам, что он макака, натуральная, как есть. Дурная, тупая и недалекая.
показати весь коментар
16.06.2023 23:37 Відповісти
розберіться для початку, істинний арієць дабл Євгене: https://lb.ua/world/2023/06/15/560567_kitayskiy_kontinent_yak_pekin.html Китайський континент: як Пекін посилюється в Африці
показати весь коментар
17.06.2023 10:27 Відповісти
Цікаво, як воно замукає коли Україна прикрутить краника з зерновим потоком, хоча, краник цього літа і сам прикрутиться навіть проти бажання зелепухів зробити гешефт на зернових 🤔🧐😁
показати весь коментар
16.06.2023 20:22 Відповісти
Та ти шо? Невже? А ми думали, що напад, Буча, підрив дамби то є «міротворческая аперація»
показати весь коментар
16.06.2023 20:28 Відповісти
*******. Ракетами ******* тільки одні, а деескалація повинна бути з обох сторін? Кончене, жрало б свій банан і не лізло в політику...
показати весь коментар
16.06.2023 20:29 Відповісти
А воно не в політику лізе , просто хоче жерти більше бананів .
показати весь коментар
16.06.2023 20:36 Відповісти
Хто в Україні відповідальний за зовнішню політику?
показати весь коментар
16.06.2023 20:30 Відповісти
Їм нема коли,вони прапорці міняють
показати весь коментар
16.06.2023 20:43 Відповісти
😲 Та ти що???!!! Справді? 🤔
показати весь коментар
16.06.2023 20:39 Відповісти
"тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована", - сказав лідер...
Це називається софістика з елементами демагогії. 😳 Ну взагалі добре що він закликав про мир прибувши аж до нас, в Київ, але все інше - сентенції на публіку. За ними немає посилів реальних, як от Байден, британці заявляють щодо війни в нас
показати весь коментар
16.06.2023 20:47 Відповісти
Обстріляє Україну ракетами Росія, чучело навіть саме це признало але "необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована"-це вже діагноз, то жертва повинна припинити спротив щоб її вбили? Мавпа є мавпою навіть у костюмі, і мізки також десь на рівні амеби
показати весь коментар
16.06.2023 21:30 Відповісти
Коли вже Орбан до Києва приїде? Бо набридло чути його маячню.
показати весь коментар
16.06.2023 21:35 Відповісти
Дуже добре не працують...
показати весь коментар
16.06.2023 23:16 Відповісти
хай би в нього та ракета попала,

щоб не пи₴дякав всяку х@йню
показати весь коментар
17.06.2023 00:49 Відповісти
..загоните эту макататумбу на дерево...Зарано слез....
показати весь коментар
17.06.2023 08:39 Відповісти
 
 