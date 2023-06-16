Компанія Peninsula Petroleum Limited розірвала зв’язки з РФ, і її виключили зі списку міжнародних спонсорів війни, - НАЗК

Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК виключив з нього компанію. Йдеться про ірландську Peninsula Petroleum Limited, яка вийшла з російського ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті Національного агенства з питань запобігань корупції.

"Виключено з переліку міжнародних спонсорів війни провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited. Компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку. Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії", - йдеться в повідомленні.

"Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ тому, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з рф. Я вдячний Peninsula Petroleum Limited за продемонстровану позицію та сподіваюсь, що цей кейс стане прикладом для інших компаній, які цінують свою репутацію та не хочуть бути пов’язаними з кривавим путінським режимом", — наголосив Голова НАЗК Олександр Новіков.

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Нагадаємо, Національне агентство запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення РФ внесло до переліку міжнародних спонсорів війни 25 провідних компаній світу. Так, у переліку є Procter & Gamble, Xiaomi, Bonduelle, Yves Rocher, Auchan, Leroy Merlin, Metro, Raiffeisen bank, Otp bank та інші.