Путін або неадекватний, або не контролює свою армію, - Зеленський про обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву в п’ятницю свідченням того, що Путін або не контролює армію, або неадекватний.

"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво РФ, президент Путін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "Вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу... або ця людина неадекватна", - сказав він на пресконференції у п'ятницю в Києві після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир, людина хоче стерти та зруйнувати повністю державу Україна, і якщо такі наміри в людини, то для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - ред) із цією людиною", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що "деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну "кризою" і навіть зараз, публічно, вони продовжують це робити. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої - велика кількість криз".

Крім зернової кризи, сказав президент, "у нас іще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є масові поховання".

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"Ми в різних ситуаціях перебуваємо і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу як на війну, як на великі страждання для нас і великі втрати", - сказав Зеленський.

За його словами, "така сама була історія, приблизно після 2014 року, вже була історія із замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом Путіним, який потім просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави".

"І я сказав відверто, ми не дамо цього шансу вдруге", - заявив Зеленський.

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