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Путін або неадекватний, або не контролює свою армію, - Зеленський про обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Києву в п’ятницю свідченням того, що Путін або не контролює армію, або неадекватний.

"Сьогоднішній ракетний удар свідчить про те, що або керівництво РФ, президент Путін не контролює свою армію, абсолютно не контролює свої збройні сили, включно з найманцями "Вагнера", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати в державу... або ця людина неадекватна", - сказав він на пресконференції у п'ятницю в Києві після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир, людина хоче стерти та зруйнувати повністю державу Україна, і якщо такі наміри в людини, то для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - ред) із цією людиною", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирні перемовини з РФ можливі тільки після повного виведення російських військ з території України, - Зеленський - лідерам Африканського Союзу

Він зазначив, що "деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну "кризою" і навіть зараз, публічно, вони продовжують це робити. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої - велика кількість криз".

Крім зернової кризи, сказав президент, "у нас іще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є масові поховання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари РФ не дуже добре працюють для встановлення миру, - президент ПАР Рамафоса

"Ми в різних ситуаціях перебуваємо і тому спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу як на війну, як на великі страждання для нас і великі втрати", - сказав Зеленський.

За його словами, "така сама була історія, приблизно після 2014 року, вже була історія із замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом Путіним, який потім просто витрачав цей час на зростання могутності своєї держави".

"І я сказав відверто, ми не дамо цього шансу вдруге", - заявив Зеленський.

Також читайте: Африканська мирна делегація вирушила до Європи. Спочатку зустрінеться з Дудою

Автор: 

Африка (307) Зеленський Володимир (23946) обстріл (28648)


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Топ коментарі
+24
Для цього потрібно було хоча б в середній школі на тверді четвірки вчитись, а не 5 років в інститутському КВК хєрачити огризком по чорно-білій клавіатурі... Ван Кліберн... б@ля 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.06.2023 20:29
+16
Всі же знають хто такий *****, а воно тільки прокинулось. Зяма живе на планеті Альфа Квартал-95.
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16.06.2023 20:24
+15
Сповна він адекватний і усе добре контралює. Він хоче знищити Україну і куй ложив на уселяких там африканців і різних прочих шведів. Що і підтвердив.
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16.06.2023 20:24
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Буває так, що мають сенс обидва твердження. Навіть у президента України
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16.06.2023 20:21 Відповісти
Да фсе проста, два аватнара 3 в пучине битв нах..
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16.06.2023 20:46 Відповісти
"Путін або не контролює армію, або неадекватний."(с) - i перше, i друге, без "або".
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16.06.2023 20:24 Відповісти
Про якого з відомих чотирьох Путіних сказав Зеленський? Бункерного? Банкетного?...
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16.06.2023 20:35 Відповісти
Если-бы , ты Зеленский был АДЕКВАТНЫЙ , то после ВТОРЖЕНИЯ 24 февраля , Мариуполя, Бучи, ……подрыва Каховской ГЕС не говорил , что ***** И ВСЕ КМЦАПЫ МОШУТ БЫТЬ АДЕКВАТНЫМИ
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16.06.2023 22:17 Відповісти
Кацапы могут быть
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16.06.2023 22:18 Відповісти
Сповна він адекватний і усе добре контралює. Він хоче знищити Україну і куй ложив на уселяких там африканців і різних прочих шведів. Що і підтвердив.
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16.06.2023 20:24 Відповісти
з його недавніх заяв у пітері, які суперечать одна одній і явно десонують з дійсністю, навіть для кацапських **********
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16.06.2023 20:28 Відповісти
візит партнера по брікс, президента пар у київ підказує путіну, що на саміті брікс у пар його можуть заарештувати..
ну, а пар не хоче втрачати контакти з заходом через росію...і хліба хоче для регіону, як лідер в тих краях
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16.06.2023 20:53 Відповісти
Тут є ще один варіант! Називається - "підстава"! Коли ті ракети стартували без його відома Тільки не подумай, що я "сонцеликого" "відмазую" Тут іде "підстава не його самого, а тієї політики, яку він вів 20 років Це робиться для того, щоб скомпрометувать остаточно її в очах не світової спільноти, а власного бидла Щоб воно сприйняло фактичну капітуляцію Московії не як "паражение Рассии", а як "аказался наш Атец не "Атцом" а *****!" Тобто у війні винна ОДНА людина - Путін! А всі інші - "не при ділах"! Він їх "амманул"! І коли ТАКА інтерпретація буде доведена до бидла - воно покірно погодиться з "двірцевим переворотом" і коронуванням нового "царя" А цей "новий цар" виведе війська з України, припинить війну, поверне полонених Навіть погодиться виплачувать репарації І все це для того, щоб зберегти "корито" під назвою "Рассея", з якого він та ті, хто його оточують, продовжать жерти І бидло його буде славословить як "великава миратворца" (як славили у свій час Олександра ІІ, як "царя-асвабадителя" - який з-за боязні революції сказав "Лучше мы асвабадим народ "сверху", чем он сделает это "снизу"! І тоді були "невдоволені" Почитай того ж Нєкрасова - "Кому на Руси жить хорошо"! Але їх було мало! А зараз їх - набагато більше - бо вони виростили покоління "хунвейбінів" І змусить їх зараз "думать по-іншому" буде набагато важче!
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17.06.2023 04:24 Відповісти
Всі же знають хто такий *****, а воно тільки прокинулось. Зяма живе на планеті Альфа Квартал-95.
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16.06.2023 20:24 Відповісти
південний філіал кооператива озеро...
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16.06.2023 20:58 Відповісти
Это знаете, как у моей жены сотрудница на работе, работающий пенсионер (и вроде как жизненный опыт должен быть) считала что ***** нужно дать Нобелевскую премию. Вот что делает с людьми телевизор и пропаганда.
Так и зеледент считал что ***** нормальный мужик, с которым можно договориться. Не удивительно.
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16.06.2023 21:40 Відповісти
Дурачок якийсь. Поясніть членограю, будь ласка, що не можна просто взяти і ********* ракетами в будь яку секундочку. Треба планувати це заздалегідь, як мінімум за 2 тижня, враховуючи погодні умови, корегуючи курс ракет відповідно до багатьох змінних, і так далі.
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16.06.2023 20:26 Відповісти
Для цього потрібно було хоча б в середній школі на тверді четвірки вчитись, а не 5 років в інститутському КВК хєрачити огризком по чорно-білій клавіатурі... Ван Кліберн... б@ля 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.06.2023 20:29 Відповісти
Автор коменту смалить. 😁😂🤣
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16.06.2023 21:35 Відповісти
Неадекватний клоуняра-ху@грай, який замість замість розвою армії обрав стеління асфальту, вочевидь для того, щоб самогоняра з бутля не пролилась при виїзді на травневі шашлики, ілі єта другоє 🤔🧐😁
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16.06.2023 20:26 Відповісти
Був в Херсоні недавно, і не запитав у місцевих адекватний ***** чи ні.
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16.06.2023 20:27 Відповісти
пуйло - або неадекватний п][дор, або п][дор свідомий. Проте, все вказує на те, що він свідомо обрав бути неадекватним п][дором.
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16.06.2023 20:28 Відповісти
Про 14 рік і всю ту х-ню що він наговорив,навіть писати ліньки. Ти краще запитай ,як твої африканські друзі миттєво осліпли та оглохли, та заявили що ніякого обстрілу не було?
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16.06.2023 20:30 Відповісти
В цілому все вірно, проте в слові «********» купа помилок та зайве «але»
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16.06.2023 20:30 Відповісти
Точніше зайві обидва «або»
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16.06.2023 20:32 Відповісти
Ще неясно,що він надумав знищити увесь український народ?(((
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16.06.2023 20:31 Відповісти
"деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну "кризою" і навіть зараз, публічно, вони продовжують це робити.
____________________________
Чому ці колеги до цих пір твої колеги?
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16.06.2023 20:34 Відповісти
Оленко, бо вони президенти інших країн. От такі колеги бувають у президентів!
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17.06.2023 13:03 Відповісти
Тю...байден приезжал,тревога играла....а тут африка.И кстати,а шо там пресс-секретарь,президента ЮАР сказал?Никто не в курсе?А то в фейсбуке всплыло,что она сказала ничего не слышали....
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16.06.2023 20:36 Відповісти
Чули , сказав що повітряні тривоги, це деза , воно не чуло вибухів . Тобто українці обманюють , і рашка нікого не бомбить . Скурча , а потім у нас будуть пшеницю просити ((
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16.06.2023 20:56 Відповісти
Мирні перемовини з РФ можливі тільки після повного виведення російських військ

...для мене багато запитань - яке спілкування, який діалог (можливий - ред) із цією людиною",
_____________________________________________
Де послідовна логіка цих висловлювань?
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16.06.2023 20:37 Відповісти
Боневтік та логіка речі несумісні. У нього в одному реченні є протиріччя. Такі висловлювання доволі маніпулятивні (свідомо , несвідомо) тому що ті що слухають чують саме те що хочуть почути. І якщо слухач не має критичного мислення він попадає на гачок. Саме тому треба дивитися що робить президент! Бо він актор ''розмовного жанру'', отже ''пудрити мізки'' він вміє.
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16.06.2023 20:51 Відповісти
Так ти не так давно із штанців вискакував щоб зазирнути отій істоті в очі (яку тепер неадекватною назвав) і домовитися ''пасрєдінє''. І державні гроші тринькав скрізь аби на армію не витрачати. Так виходить що ти теж неадекватний!
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16.06.2023 20:38 Відповісти
Адекватність -це, як мінімум, попросити вибачення перед людьми, що загинули або постраждали через злочинну недбалість виправдовуючись «небажанням сіяти паніку».
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16.06.2023 20:42 Відповісти
після того, як "зелений адекват" набудував доріг для швидкої рашистської окупації України ,котру куйлу і "зе" ,не дозволили втілити західні друзі українського народу,дії куйла цілком адекватні
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16.06.2023 20:43 Відповісти
Порошенко Зеленський просто наживається на війні з його агресивною меншістю - війна йому вигідна

Пам'ятаєте, як Слуги заманювали ватний лекторат перед виборами?
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16.06.2023 20:46 Відповісти
Не або, а все одразу та помножене на 100. Але до нашого президента шось довго це доходить
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16.06.2023 20:46 Відповісти
Ні, це йому такий текст написали , а воно прочитало , і забуло.
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16.06.2023 20:58 Відповісти
Правильно буде так:

бункерний або дебіл - або дебіл!
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16.06.2023 20:47 Відповісти
А були б ракетні комплекси Грім і Вільха, то в'@бали б у відповідь. А так залишається відповідати на ракетні удари тільки словесно
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16.06.2023 20:47 Відповісти
Там і армія така сама. Якісь урки беруть в плєн власних генералів.
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16.06.2023 20:48 Відповісти
Конор Уолтон
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16.06.2023 20:51 Відповісти
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16.06.2023 20:51 Відповісти
Стоп, стоп. А как же мир в глазах? Вава?
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16.06.2023 21:02 Відповісти
человеку свойственно ошибаться
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16.06.2023 21:05 Відповісти
ераре хуманум ест
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16.06.2023 21:09 Відповісти
на Цензоре попрошу не выражаться
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16.06.2023 21:11 Відповісти
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16.06.2023 21:41 Відповісти
Это не ошибка
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16.06.2023 21:18 Відповісти
Цена "ошибки" - ушатанная войной страна
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16.06.2023 21:24 Відповісти
и то и другое
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16.06.2023 21:04 Відповісти
Треба заглянути в очі *****, там тільки мир та любов
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16.06.2023 21:06 Відповісти
загляни
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16.06.2023 21:08 Відповісти
Недооцінювати ***** - це велика помилка. Все воно знає. І про мінування дамби та ЗАЕС. Все робиться з його особистої вказівки. Наступ, відступ,мобілізація, відмова в евакуації, знущання над мирним населенням. Все його справа. Він - садист. Звичайний садист. Помста - це все, що йому залишається у цьому житті. Іншого в нього з його мільярдами не бачити. Бункер, нора, і веселість крізь сльози. Українці всі плани його попсували. І цього він ніколи не викине зі своєї старечої голови. У всьому винні українці. Крапка. Для *****. Немає тут ..... "консенсусу".
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16.06.2023 21:12 Відповісти
В нього рак роз'їдаї його одну звилину в тупій голові...
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16.06.2023 21:24 Відповісти
Не лайте Зеленскаго! Він читає, що йому бригада сценаристів придумовує. А в них традиційна криза на адекватні думки.
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16.06.2023 22:56 Відповісти
Только дошло. Когда на россии концерты давал не доходило.
https://www.youtube.com/shorts/QjziBf3_VYk
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16.06.2023 23:38 Відповісти
Хйло негров афроамериканцев нет, все-таки пока негров ни в *** не ставит (и они это скорее всего знают). это его новый "миропорядок" точнее - мироощущение.
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17.06.2023 01:12 Відповісти
100%. ***** вирішив натякнути, що африканські язики настільки глибоко в його сраці,що навіть обстріл делегації ракетами ніяк не вплине на риторику того збіговиська.
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17.06.2023 01:17 Відповісти
 
 