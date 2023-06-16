США не бачать жодних ознак, що Росія готова застосовувати ядерну зброю, - Блінкен
Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, пов’язаною з намірами Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, однак поки не бачать ознак готовності РФ її застосувати.
Про це заявив у п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи останні заяви Путіна про те, що тактичні ядерні заряди вже розміщені на білоруській території, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Що стосується повідомлень про Білорусь, ми бачили коментарі, озвучені впродовж останніх кількох годин. Ми продовжимо ретельно й дуже уважно відстежувати ситуацію",- зауважив глава Держдепартаменту США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати наразі не бачать причин коригувати позиції власних ядерних сил. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - наголосив держсекретар.
Блінкен підтвердив останні висловлювання президента Байдена, що Сполучені Штати віддані захисту кожного дюйму території НАТО, і на цьому зосереджуватимуться далі.
Глава американської дипломатії також повторив позицію, що нинішня ситуація є зайвим прикладом того, як Лукашенко поступається Кремлю ще більшим контролем над суверенітетом країни – проти волі білоруського народу.
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Шо ти несешь, кацапе
Ты - дебил?
С кукухой дружишь?
Що тільки не скажеш що б не повернути тактичне ЯО Україні - у Путіна та його народу-гною бар'єрів немає
Але цей сцикун дуже себе любить щоб поставите себе у такий ризик
НЕТ ВРЕМЕНИ болтовне НАХ...
Ця « Люся» нікому непотрібна.