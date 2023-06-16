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США не бачать жодних ознак, що Росія готова застосовувати ядерну зброю, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, пов’язаною з намірами Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, однак поки не бачать ознак готовності РФ її застосувати.

Про це заявив у п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи останні заяви Путіна про те, що тактичні ядерні заряди вже розміщені на білоруській території, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується повідомлень про Білорусь, ми бачили коментарі, озвучені впродовж останніх кількох годин. Ми продовжимо ретельно й дуже уважно відстежувати ситуацію",- зауважив глава Держдепартаменту США.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати наразі не бачать причин коригувати позиції власних ядерних сил. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - наголосив держсекретар.

Блінкен підтвердив останні висловлювання президента Байдена, що Сполучені Штати віддані захисту кожного дюйму території НАТО, і на цьому зосереджуватимуться далі.

Глава американської дипломатії також повторив позицію, що нинішня ситуація є зайвим прикладом того, як Лукашенко поступається Кремлю ще більшим контролем над суверенітетом країни – проти волі білоруського народу.

Автор: 

ядерна зброя (1155) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Да вы так же в упор не видели что рашка ракетами польшу, румынию и венгрию обстреливала. Не видели что рашка сбивает ваши самолеты и беспилотники, убивает ядами людей в ЕС. Так и скажите что обосцались. Дайте хоть нам оружие вас защищать будем
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16.06.2023 20:51
+4
Яких «студентів на Майдані избивал» Блинкин?!

Шо ти несешь, кацапе
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16.06.2023 20:57
+2
Пля, вот эта демогогия саиопует во всём-хочу, но, исчо не время, научим, но надо время...
НЕТ ВРЕМЕНИ болтовне НАХ...
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16.06.2023 20:57
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А нечего было студентов на Майдане избивать.
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16.06.2023 20:45 Відповісти
Яких «студентів на Майдані избивал» Блинкин?!

Шо ти несешь, кацапе
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16.06.2023 20:57 Відповісти
Дятел, начало войны было на Майдане, когда янукович испугался угроз путлера и приказал жестко зачистить студентов. Учи историю Украины.
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16.06.2023 23:09 Відповісти
Так Блинкен при чём?
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16.06.2023 23:28 Відповісти
"Блінкен підтвердив останні висловлювання президента Байдена, що Сполучені Штати віддані захисту кожного дюйму території НАТО, і на цьому зосереджуватимуться далі" - это прямой ответ ядерному шантажу путлера, усатого и всей шайки. Мой коммент о том, куда все зашло из-за тупости не только януковича, но и пуйла.
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16.06.2023 23:38 Відповісти
Янукович открыл "ящик Пандоры", который по цепочке может закончиться ядерной войной. Об этом речь. Откуда ты такой тупой вылез?
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16.06.2023 23:10 Відповісти
Пару днів назад ви не бачили, що росія розмістить ядерну зброю в білорусії
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16.06.2023 20:48 Відповісти
Так они и сейчас не подтверждают это. Я им верю. Пока это блеф..
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16.06.2023 23:30 Відповісти
Да вы так же в упор не видели что рашка ракетами польшу, румынию и венгрию обстреливала. Не видели что рашка сбивает ваши самолеты и беспилотники, убивает ядами людей в ЕС. Так и скажите что обосцались. Дайте хоть нам оружие вас защищать будем
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16.06.2023 20:51 Відповісти
"Мы защищаться можем исключительно благодаря вашему оружию, поэтому дайте нам оружие, будем вас защищать"

Ты - дебил?
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17.06.2023 00:04 Відповісти
это мы США защищаем от кого? От тех кто пгт Мухосранск год взять не могут?
С кукухой дружишь?
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17.06.2023 00:08 Відповісти
мені снілось ще у 2013 році ядерний вибух, після цього сну не можу сприймати цю реальніть нормально, все було настільки реально що помню все як зараз
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16.06.2023 20:52 Відповісти
Те саме було...і до останнього не вірив що росія нападе. втратив все після прильоту 5 калібрів по гуртожитку війьової частини. бачив це і від вибухів до приходу вибухової хвилі пройшла ціла вічність. потім вилазив з під речей на вулиці, викинуло з другого поверху через балкон і мене і речі.
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16.06.2023 21:01 Відповісти
я сподіваюсь що це звичайна шиза, але у випадковості не вірю, Бог у кості не грає
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16.06.2023 21:21 Відповісти
може й шиза, бо багато отримав поранень. Але я для себе вирішив триматися подалі від військових частин, зебілів, які "для недопущення паніки" не повідомили про загрозу завчасно, як і не почали евакуювати людей з можливих районів затоплення каховскої завчасно... будуть ще і ще приклади, але хотілося б щоб думали на один крок наперез а не "задньою думкою"
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16.06.2023 21:33 Відповісти
Виглядає так що цапи чекають подібних заяв, а потім роблять назло. Як з ЯЗ в бувшій білорусі...
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16.06.2023 20:54 Відповісти
США час би порозумнішати після всіх цих перезавантажень і перебудов з РФ.

Що тільки не скажеш що б не повернути тактичне ЯО Україні - у Путіна та його народу-гною бар'єрів немає
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16.06.2023 20:55 Відповісти
А для чого він ''ядерку'' в бульбашію завіз? Він може будь-якої миті її застосувати.
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16.06.2023 20:55 Відповісти
Теоретично, може застосувати…

Але цей сцикун дуже себе любить щоб поставите себе у такий ризик
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16.06.2023 21:01 Відповісти
Есть подозрения что ЯО у запоребриков немного осталось. Там тоже есть срок годности. А учитывая как они петушатся - там реально у них проблемы
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16.06.2023 20:56 Відповісти
Пля, вот эта демогогия саиопует во всём-хочу, но, исчо не время, научим, но надо время...
НЕТ ВРЕМЕНИ болтовне НАХ...
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16.06.2023 20:57 Відповісти
А коли застосують скажете "ой"? Чи зразу Арестовича процитуєте?
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16.06.2023 20:57 Відповісти
Арестовіча?? Цітувати? Слухати?

Ця « Люся» нікому непотрібна.
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16.06.2023 21:04 Відповісти
Я про те, як він здачу Півдня прокоментував. Давно вже окремий мем.
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16.06.2023 22:57 Відповісти
Ніяких ознак, що кацапи рвонуть дамбу не було. Як і з ЗАЕС.
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16.06.2023 21:05 Відповісти
то что рашка нападёт на Украину тоже никто подумать не мог!от этих ******** маньяков можно ждать всего!
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16.06.2023 21:34 Відповісти
А можна розмiсти ядерну зброю на террiторiī України, але так аби без наміру застосування.
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16.06.2023 22:02 Відповісти
А они так и про аннексию Крыма говорили. Нет никаких механизмов не позволить Путину не применять ядерное оружие. Блинкин чего-то промычит и передаст нам йод и дозиметры.
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16.06.2023 22:17 Відповісти
Есть механизмы. Британцы их уже включили. Для них Будапештский меморандум - не хрень собачья, они по сути за Украину вписались. И предупредили путлера, что будет, если он применит даже ТЯО.
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16.06.2023 23:13 Відповісти
А почему передали ЯО Беларуси и по-факту ничего не сработало?
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17.06.2023 07:37 Відповісти
Передали <> применили. И кстати, доказательство того, что передали пока не нашли. Усатый говорит, что передали, плешивый - тоже. Как в том анекдоте: и вы говорите.
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17.06.2023 19:25 Відповісти
Где новые санкции за распространение ядерного оружия и за экологическую катастрофу. Что опять обосрались перед педофилом.
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17.06.2023 09:40 Відповісти
 
 