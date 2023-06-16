США не бачать жодних ознак, що Росія готова застосовувати ядерну зброю, - Блінкен

Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, пов’язаною з намірами Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, однак поки не бачать ознак готовності РФ її застосувати.

Про це заявив у п’ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи останні заяви Путіна про те, що тактичні ядерні заряди вже розміщені на білоруській території, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується повідомлень про Білорусь, ми бачили коментарі, озвучені впродовж останніх кількох годин. Ми продовжимо ретельно й дуже уважно відстежувати ситуацію",- зауважив глава Держдепартаменту США.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати наразі не бачать причин коригувати позиції власних ядерних сил. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - наголосив держсекретар.

Блінкен підтвердив останні висловлювання президента Байдена, що Сполучені Штати віддані захисту кожного дюйму території НАТО, і на цьому зосереджуватимуться далі.

Глава американської дипломатії також повторив позицію, що нинішня ситуація є зайвим прикладом того, як Лукашенко поступається Кремлю ще більшим контролем над суверенітетом країни – проти волі білоруського народу.