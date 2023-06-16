Росія блокує українські порти, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, - Зеленський
Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Ми організували "зернову ініціативу", ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того щоб ми відправили (агропродукцію - ІФ-У), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у п'ятницю після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вони це зробили, "щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника", наголосив президент.
Зеленський також звернув увагу на те, що "Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала би безпеку нашим портам".
Він знову сказав, що "не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, - дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення - це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані".
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рашка до війни постачала продовольства до Європи більше ніж Україна.
Топ-3 постачальника пшениці в Європу: Канада, США, рашка.
Ось така хєрня, малята.
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1669380269009149953 15 июн.
Американське видання The Wall Street Journal зацікавилось діяльністю зернового коридору в одеських портах, які підпорядковуються Юрію Васькову.
Загальне виробництво пшениці в 2019: рашка - 75 млн.т., Україна - 25 млн.т.
Як казав члєнін: "чтобы бороться с врагом, врага нужно знать".
Вони не можуть вирощувати, як моя мама на своєму городі. Вони можуть лише грабувати.
не знаєте чи не хочити
можу підсказать як
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