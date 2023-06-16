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Росія блокує українські порти, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, - Зеленський

коридор,зерновий

Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми організували "зернову ініціативу", ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того щоб ми відправили (агропродукцію - ІФ-У), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у п'ятницю після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Вони це зробили, "щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника", наголосив президент.

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Зеленський також звернув увагу на те, що "Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала би безпеку нашим портам".

Він знову сказав, що "не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, - дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення - це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані".

Також читайте: Росія частково розблокувала роботу "зернового коридору", але інспекції проходять з порушеннями (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) експорт (4482) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+6
Ти ж з ними домовлявся .
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16.06.2023 21:00
+2
Значить одна надія на ЗСУ які визволять підвень України та продовжать зернуову угоду без участі кацапстану
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16.06.2023 21:29
+1
Коли Рашка відібрала в України землеробські райони, але не змогла вирощувати там нічого. Вони дебіли.
Вони не можуть вирощувати, як моя мама на своєму городі. Вони можуть лише грабувати.
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16.06.2023 23:09
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Як безкоштовно відправили? А за ''гешефт'' хтось має платити.
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16.06.2023 21:00 Відповісти
Ти ж з ними домовлявся .
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16.06.2023 21:00 Відповісти
Детское поведение увзрослых, говорит о глубоком психическом растройстве.

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16.06.2023 21:06 Відповісти
Вообще-то,путлер даже не расматривает нас как конкурента....он думает что тут всё его)))Пане президент вам так не здаеться?)))
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16.06.2023 21:07 Відповісти
То брехня, ти подивися їм в очі, вони хочуть миру. То один тут лідер хотів війни, не забув хто?
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16.06.2023 21:10 Відповісти
РФ конкурує на ринку продовольства. Хто б міг подумати навіть років 15 тому.
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16.06.2023 21:12 Відповісти
треба "вчити матчасть" і взнаеш багато нового.
рашка до війни постачала продовольства до Європи більше ніж Україна.
Топ-3 постачальника пшениці в Європу: Канада, США, рашка.
Ось така хєрня, малята.
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16.06.2023 22:42 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1669380269009149953 15 июн.

Американське видання The Wall Street Journal зацікавилось діяльністю зернового коридору в одеських портах, які підпорядковуються Юрію Васькову.

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16.06.2023 21:26 Відповісти
Ти дурень чи шо? Яка Росія конкурент Україні? Та у них там ***** не росте. А у нас - все. І соняшник. І пшениця. Та персики у мене у мами у дворі. Про шо він там марить?
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16.06.2023 21:29 Відповісти
Топ-3 постачальника пшениці в Європу до війни: Канада, США, рашка.
Загальне виробництво пшениці в 2019: рашка - 75 млн.т., Україна - 25 млн.т.
Як казав члєнін: "чтобы бороться с врагом, врага нужно знать".
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16.06.2023 22:45 Відповісти
Ростет и хорошо пшеница кстати. Кубань и Ростовская обл и много ещё где. У нас тут козырь рожь, подсолнечник. Рожь берут скандинавы, хлеб у них ржаной великолепный, наш не сравнимо. А настоящая пшеница--- стеклянистая, тут Италия, Франция, греки чуть итд по югу Европы. То что на макароны высшего сорта. У нас не вызревает почти.
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16.06.2023 22:56 Відповісти
Коли Рашка відібрала в України землеробські райони, але не змогла вирощувати там нічого. Вони дебіли.
Вони не можуть вирощувати, як моя мама на своєму городі. Вони можуть лише грабувати.
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16.06.2023 23:09 Відповісти
Значить одна надія на ЗСУ які визволять підвень України та продовжать зернуову угоду без участі кацапстану
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16.06.2023 21:29 Відповісти
пане Президенте що заважає Україні заблокувати південні порти московії
не знаєте чи не хочити
можу підсказать як
звертайтесь
консультація бесплатно
Слава Україні!!!!!
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16.06.2023 21:45 Відповісти
Так дурню было ясно, что бы перехватить весь зерновой рынок 3 стран. Там зерно идёт под эгидой ООН, как программа борьбы с голодом. Тут не патриотично конечно, аммиакопровод нужно разрешить. Вагонами не вывезем зерно. Нереально.
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16.06.2023 22:49 Відповісти
А ми їх Нептунами з Гетьмана Сагайдачного!
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16.06.2023 22:51 Відповісти
 
 