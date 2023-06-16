УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4644 відвідувача онлайн
Новини
3 168 17

Питання особистої участі Путіна в саміті БРІКС обговорюється в уряді ПАР, - президент Рамафоса

рамафоса

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що питання можливої особистої участі Володимира Путіна в саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни.

"Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд", - сказав він у п'ятницю в Києві на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми постійно обговорюємо це питання, і я вже наголосив у Південній Африці та на інших платформах, що мені доведеться приймати рішення й оголошувати про те, як відбудеться цей саміт БРІКС", - сказав він.

Саміт БРІКС запланований на 22-24 серпня 2023 року. ПАР при цьому ратифікувала Римський статут, а оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей, керівництву країни постійно ставлять запитання, чи готові вони виконати вимоги ордера й заарештувати Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арешт Путіна на саміті БРІКС законний, міжнародне право чітке, - Бербок

Автор: 

путін володимир (23862) ПАР (164) БРІКС (61) Рамафоса Сиріл (27)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Можете арестовать двойника Ху#ла, который к вам приедет. Или даже съесть его.
Главное- ботоксом не подавиться.
показати весь коментар
16.06.2023 21:20
+9
Йому половий орган бабушкі,замість дедушкі,або обоє,але бабушкін замість рота.
показати весь коментар
16.06.2023 21:51
+8
Ірландський художник Конор Вaлтон представляє нам картину дня
показати весь коментар
16.06.2023 21:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можете арестовать двойника Ху#ла, который к вам приедет. Или даже съесть его.
Главное- ботоксом не подавиться.
показати весь коментар
16.06.2023 21:20 Відповісти
Ірландський художник Конор Вaлтон представляє нам картину дня
показати весь коментар
16.06.2023 21:48 Відповісти
Йому половий орган бабушкі,замість дедушкі,або обоє,але бабушкін замість рота.
показати весь коментар
16.06.2023 21:51 Відповісти
Радив би непогоджуватись менше ніж на 2 міліони коли Ермітаж вий де з пропозицією придбати
показати весь коментар
16.06.2023 22:01 Відповісти
"А король-то голый!" (с) Андерсен
показати весь коментар
16.06.2023 22:06 Відповісти
накуя нам проМосковский Мандела
показати весь коментар
16.06.2023 21:22 Відповісти
він називаеться прошманделла
показати весь коментар
16.06.2023 21:24 Відповісти
лайно до лайна пливе
показати весь коментар
16.06.2023 21:33 Відповісти
путя додав ім головного болю -- вже бошки квадратні .
показати весь коментар
16.06.2023 21:34 Відповісти
вони за зерно та гроші маму свою живцем зіжруть.
показати весь коментар
16.06.2023 21:34 Відповісти
Проковтнуть. За буси!
показати весь коментар
16.06.2023 21:36 Відповісти
Що не кажіть,а еволюція відбувається повільно.( Ч.Дарвін)
показати весь коментар
16.06.2023 21:39 Відповісти
Х..... завтра буде серед них почуватись як серед братів "по духу і крові"
показати весь коментар
16.06.2023 21:41 Відповісти
не треба було цього базікало в укриття водити до барабанів

прив'язати до ракети Петріота та назустріч кінжалу відправити, щоб його речники про імітацію ракетної атаки не казало
показати весь коментар
16.06.2023 21:43 Відповісти
Щоб ти здох,мавпа чорномаза.
показати весь коментар
16.06.2023 22:00 Відповісти
Чурка - она и в Африке чурка 😁
показати весь коментар
17.06.2023 01:02 Відповісти
 
 