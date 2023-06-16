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Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

лубінець

Не вийшло налагодити комунікацію з угорським омбудсменом щодо 11 українських військовополонених, яких Росія нібито передала Угорщині,

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Угорська сторона не вийшла на наш Офіс. Я особисто виступав ініціатором комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували його окрему поїздку до України. І це завершилося нічим", - зазначив Лубінець.

На його думку, метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам.

"Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України", - пояснив він.

Він додав, що наразі ідентифіковано всіх українських військовополонених, яких переадли Угорщині однак розголошувати цю інформацію не можна. Він додав, що до них поки не допускають українського посла, і угорці не встановлюють контакт з Україною, як зі суб'єктом справи.

Також читайте: Встановлено місцеперебування 11 військовополонених, яких утримують на території Угорщини, - Котенко

Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу. 

Угорщина (2291) полонені (2267) Лубінець Дмитро (599)


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Топ коментарі
+27
Так куди все ж таки запроторили вивезених з касапських таборів громадян України? А це не є незаконим позбавденням волі ніби-то "цивілізованою" угорщиною?

УРсула, Боррель, Євросоюз, агов, де ви?
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16.06.2023 21:36
+24
подайте в суд на орбана за викрадення людей - хай МКС видасть ордер на його арешт і припинить фінансувати мадярщину
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16.06.2023 21:41
+22
на основании чего Венгрия удерживает украинских граждан? посла хотя бы вызвали для пояснения?
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16.06.2023 21:38
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Так куди все ж таки запроторили вивезених з касапських таборів громадян України? А це не є незаконим позбавденням волі ніби-то "цивілізованою" угорщиною?

УРсула, Боррель, Євросоюз, агов, де ви?
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16.06.2023 21:36 Відповісти
ну, если у них были венгерские паспорта ... могут даже срок дать за участие. хотя это еще доказать надо конечно.
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17.06.2023 01:56 Відповісти
Рашка заляпує/затягує Угоршину у війну на своему боці, а та у захваті йде на це.
А що ж на це скаже керівництво НАТО?
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16.06.2023 21:37 Відповісти
Мадяри ви такі самі п@дари!
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16.06.2023 21:38 Відповісти
на основании чего Венгрия удерживает украинских граждан? посла хотя бы вызвали для пояснения?
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16.06.2023 21:38 Відповісти
Підлі мадяри і собі хотять погратись в "много_ходов_очка". 100% що полонені етнічні угорці, але тут випливає колізія - документи в них українські, і зробити шоу що вони рятують угорців від Українського геноциду не вийде. Напевно орбаністи з хортистами катують хлопців щоб ті відмовились від українського громадянства.
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16.06.2023 22:08 Відповісти
мадяры-мадярами, но опять не видно адекватных действий нашей власти.
пока мы (власть и вся страна) не научимся отстаивать национальные интересы ничего не изменится.
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16.06.2023 22:34 Відповісти
Якщо навіть не виходити з Цензора:

09.06.23 14:23

Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених

09.06.23 15:56



МЗС запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими

10.06.23 11:49

Заступник Орбана Шем'єн: Україна мала би подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ

15.06.23 20:17

Уряд Угорщини стверджує, що нічого не знав про передачу Угорщині українських військовополонених

Все, що треба розуміти про Угорщину!
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17.06.2023 00:27 Відповісти
И? где адекватные действия? ничего про Венгрию понимать не нужно! нужно понимать и отстаивать наши интересы, интересы наших граждан и страны.
Мадяры не знали.... ну ок, уже узнали? отпустили? за что их благодарить, если не отпустили?
Что ответили на недопуск нашего посла? объяснения с них нужно выбивать ежедневно.
Предупредить наших граждан о нежелательности пребывания в Венгрии, рекомендовать покинуть эту страну. И делать следующие шаги.
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17.06.2023 08:03 Відповісти
Член НАТО утримує українських полонених тчк
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16.06.2023 21:38 Відповісти
Член НАТО утримує українських полонених в заручниках тчк
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16.06.2023 21:54 Відповісти
Не будьте лохами, беріть приклад з президента. Обявляйте їх у розшук за human trafficking, тобто викрадення людей.
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16.06.2023 21:39 Відповісти
… Kidnapping and human trafficking
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16.06.2023 21:44 Відповісти
подайте в суд на орбана за викрадення людей - хай МКС видасть ордер на його арешт і припинить фінансувати мадярщину
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16.06.2023 21:41 Відповісти
де ці прокурори ? подайте на не законне позбавлення волі .
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16.06.2023 21:44 Відповісти
Я шось не розумію, а чого наше МЗС мовчить, де СБУ? Країна-терорист угорщина захопила в заручники наших громадян.
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16.06.2023 21:45 Відповісти
Якась мутна історія,передали етнічних угорців,можливо вони не хочуть повертатись?
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16.06.2023 21:46 Відповісти
"Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование,на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том,что он мадьяр. - Как это не виноват?- загорячился Водичка.- Каждый из них виноват,- сказанул тоже." (с)
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16.06.2023 21:47 Відповісти
Кулеба знову соплі жує..
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16.06.2023 21:49 Відповісти
я думаю сейчас вот что происходит,на пленных украинцев внгерской националЭности оказывается чудовищное давление с тем чтоб в конце концов устроитЭ болЭшую прессконференцию с такими пунктами что
1.они отказываются возвращатся в Украину изза Угрозы своей жизни
2.ущемления уже на фронте по национальной принадлежности
3.чудовищные потери цо стороны Украины и дебилизм командования
4.присутствие на фронте большого числа нацистов и наёмников..и.т.д.

п.с.как же прав был сапёр Водичка
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16.06.2023 21:50 Відповісти
Саме так!
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17.06.2023 08:26 Відповісти
мадяри звісно підерасня, підерасня як косплеїть Ердогана, теж члена нати якщо шо.
Але блін які ж нікчеми у нашій владі, довгий час навіть не могли ідентифікувати хто саме у мадярському полоні.
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16.06.2023 21:52 Відповісти
Ну тут не уместное сравнение. С командирами Азова действовали законно, по процедуре "экстракшн". А Венгрия удерживает наших военных получается в плену. По сути член НАТО, стал участником войны, на стороне РФ.
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16.06.2023 22:07 Відповісти
не зрозумів, мадяри що вкрали наших вояків у кацапні ? чи ета другоє......
І так командири Азова у полоні турецькому, що б там хто не говорив.
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16.06.2023 22:13 Відповісти
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16.06.2023 22:23 Відповісти
для тих народних рухівців(по *********) Звіробій то порохоскот який не вартий уваги, а буде багато ******* так беніна шлюха її на паркані повісить.
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16.06.2023 22:35 Відповісти
Угри відморозилися і прикинулися шлангами? То проведіть ретельну перевірку у школах Закарпаття на суворе дотримання закону про державну мову - одразу прокинуться і заквакають мадярські жаби на угорських болотах.
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16.06.2023 22:05 Відповісти
тобто угорці викрали 11 громадян України і нікому в ЄС діла до цього нема? а славнозвісна Амнесті інтернешнл - гімна наїлась?
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16.06.2023 22:09 Відповісти
Угорщина - військовий союзник рф, чи члне ЄС і НАТО?
Чи є офіційні звернення від України?
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16.06.2023 22:11 Відповісти
Налагодити комунікацію не вийшло і все!? Розходимось!? Країна член ЄС утримує в полоні українських громадян! Це просто плювок в лице! Такої неповаги ще не було! Україна повинна негайно звернутись в ООН!
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16.06.2023 22:13 Відповісти
там вроде по нашей территории в Венгрию идет нефтепровод по которому кацапня уграм нефть качает. То може його трохи поремонтувати?
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16.06.2023 23:17 Відповісти
коли та труба зникне - Угорщина раптово прийде до тями.
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16.06.2023 23:20 Відповісти
Hungary is the assistant of terrorist Russia
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16.06.2023 23:18 Відповісти
А це вже пахне великою підлістю зі сторони нових хортистів!
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16.06.2023 23:52 Відповісти
і де оон і червоний хрест і інші контори,

угорщина це європа чи вже рашистсько-фашистська шістка
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17.06.2023 00:45 Відповісти
****** тупо взяли пленных в заложники а эти сидят как контуженные не знают что делать.
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17.06.2023 10:10 Відповісти
у них у всіх мадярський паспорт і нах ім та Україна, мадяри, це кремлівський холуй.
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17.06.2023 10:16 Відповісти
Они совсем охренели?! По сути незаконно держат в тюрьме наших людей как рашисты! Алё Европа!
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17.06.2023 10:46 Відповісти
 
 