Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

Не вийшло налагодити комунікацію з угорським омбудсменом щодо 11 українських військовополонених, яких Росія нібито передала Угорщині,

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угорська сторона не вийшла на наш Офіс. Я особисто виступав ініціатором комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували його окрему поїздку до України. І це завершилося нічим", - зазначив Лубінець.

На його думку, метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам.

"Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України", - пояснив він.

Він додав, що наразі ідентифіковано всіх українських військовополонених, яких переадли Угорщині однак розголошувати цю інформацію не можна. Він додав, що до них поки не допускають українського посла, і угорці не встановлюють контакт з Україною, як зі суб'єктом справи.

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Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.