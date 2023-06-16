Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець
Не вийшло налагодити комунікацію з угорським омбудсменом щодо 11 українських військовополонених, яких Росія нібито передала Угорщині,
Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Угорська сторона не вийшла на наш Офіс. Я особисто виступав ініціатором комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували його окрему поїздку до України. І це завершилося нічим", - зазначив Лубінець.
На його думку, метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам.
"Показати, що, мовляв, росіяни готові повертати Угорщині громадян України", - пояснив він.
Він додав, що наразі ідентифіковано всіх українських військовополонених, яких переадли Угорщині однак розголошувати цю інформацію не можна. Він додав, що до них поки не допускають українського посла, і угорці не встановлюють контакт з Україною, як зі суб'єктом справи.
Нагадаємо, раніше РПЦ заявила про передачу Угорщині українських військовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
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УРсула, Боррель, Євросоюз, агов, де ви?
А що ж на це скаже керівництво НАТО?
пока мы (власть и вся страна) не научимся отстаивать национальные интересы ничего не изменится.
09.06.23 14:23
Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених
09.06.23 15:56
МЗС запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими
10.06.23 11:49
Заступник Орбана Шем'єн: Україна мала би подякувати за звільнення полонених за посередництва РПЦ
15.06.23 20:17
Уряд Угорщини стверджує, що нічого не знав про передачу Угорщині українських військовополонених
Все, що треба розуміти про Угорщину!
Мадяры не знали.... ну ок, уже узнали? отпустили? за что их благодарить, если не отпустили?
Что ответили на недопуск нашего посла? объяснения с них нужно выбивать ежедневно.
Предупредить наших граждан о нежелательности пребывания в Венгрии, рекомендовать покинуть эту страну. И делать следующие шаги.
1.они отказываются возвращатся в Украину изза Угрозы своей жизни
2.ущемления уже на фронте по национальной принадлежности
3.чудовищные потери цо стороны Украины и дебилизм командования
4.присутствие на фронте большого числа нацистов и наёмников..и.т.д.
п.с.как же прав был сапёр Водичка
Але блін які ж нікчеми у нашій владі, довгий час навіть не могли ідентифікувати хто саме у мадярському полоні.
І так командири Азова у полоні турецькому, що б там хто не говорив.
Чи є офіційні звернення від України?
угорщина це європа чи вже рашистсько-фашистська шістка