Наші війська ведуть активні наступальні дії на півдні. Просування вперед - до двох кілометрів на кожному напрямку, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 16 червня прокоментувала ситуацію на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі.
Маляр зазначила: "Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.
На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському. На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.
На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.
Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх.
Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.
На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів".
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а то з таким темпом ви можете не замітить як москву пройшли
Слава ЗСУ!!!
главные три слова для каждой кацапской самки !!!!! пусть будет так , АМИНЬ.
західні вже пів року волають - у вас все є для наступу, чому ви тягнете?
пздиш тут
Я спробував - получилось...
Вже пройшло 16/92 днів літа, Україна не визволила майже нічого, до жодної лінії оборони ще навіть не дійшла. Це по твоєму нормально?
Там в МО всі такі - фахівці як вкрасти, саботувати, та відмазатися.
Які тобі докази потрібні? Нещодавно вона хвалилася, що МО всі потреби ЗСУ в дронах виконав.
Гніда
Жалко хлопц1в.
https://www.cnn.com/2023/06/16/opinions/ukraine-russia-military-counteroffensive-biden-roblin/index.html
"Минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень та 578 ворожих обстрілів. При цьому наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 1481 вогневе завдання".
Ганя Маляр:
"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога".
Питання: у якої строни перевага в арті і яку оцінку по арихметиці мала Ганя у школі?
Є ще коменти?