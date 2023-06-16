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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наші війська ведуть активні наступальні дії на півдні. Просування вперед - до двох кілометрів на кожному напрямку, - Маляр

війна,зсу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 16 червня прокоментувала ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у телеграмі. 

Маляр зазначила: "Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.

На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському. На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на півдні підтягують свої війська з другої лінії оборони, - Сили оборони Таврійського напрямку

На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх.

Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.

На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всіх напрямках наступу ЗСУ є просування близько 1 км, - Міноборони

Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+19
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16.06.2023 22:04
+18
Я хочу читати звіти від ЗСУ, а не щоденну піар акцію некомпетентного зама яйцекрада.
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16.06.2023 22:05
+14
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 22:04
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пані Маляр збавте трохи темп
а то з таким темпом ви можете не замітить як москву пройшли
Слава ЗСУ!!!
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16.06.2023 21:58 Відповісти
https://youtu.be/LKtKJxBl3UM https://youtu.be/LKtKJxBl3UM


главные три слова для каждой кацапской самки !!!!! пусть будет так , АМИНЬ.
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16.06.2023 21:58 Відповісти
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16.06.2023 22:04 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 22:04 Відповісти
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16.06.2023 22:04 Відповісти
не п.зди

західні вже пів року волають - у вас все є для наступу, чому ви тягнете?

пздиш тут
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Так, все є, крім ***********, бронетехніки та авіації.По суті питання є що сказати?
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16.06.2023 23:04 Відповісти

Я спробував - получилось...
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18.06.2023 21:49 Відповісти
Вони брешуть. Або дуже недооцінюють можливості РФ в обороні, коли в оккупантів було 9 місяців на підготовку та мобілізацію.

Вже пройшло 16/92 днів літа, Україна не визволила майже нічого, до жодної лінії оборони ще навіть не дійшла. Це по твоєму нормально?
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16.06.2023 23:49 Відповісти
ви не чули що треба настроюватися на марафон?
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17.06.2023 08:39 Відповісти
Не сначала ани прадали саудам Гром-2, патом угрохали "Сагайдачнава" и наклипали из жести дритьдноутав гадюкав. ПС. А патом исчё спалили 2 раза раведувальный сейнир.
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16.06.2023 23:21 Відповісти
А питань у вас немає до верхголовкомандира - як за рік рашисти змогли побудувати таку глибоко ешоловану оборону. Ось шо каже капрал ЗСУ про наступ і ті фортіфікації котри побудували рашисти - https://www.5.ua/suspilstvo/2-3-dni-kontrnastupu-i-hotovo-niuia-u-nas-budut-velyki-vtraty-kapral-ostaltsev-307763.html https://www.5.ua/suspilstvo/2-3-dni-kontrnastupu-i-hotovo-niuia-u-nas-budut-velyki-vtraty-kapral-ostaltsev-307763.html

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17.06.2023 06:34 Відповісти
Відкрити картинку повністю і прочитати все не пробував?
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17.06.2023 08:30 Відповісти
Я хочу читати звіти від ЗСУ, а не щоденну піар акцію некомпетентного зама яйцекрада.
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16.06.2023 22:05 Відповісти
Вона компетентна. Але ця компетентність в іншу сторону - не на користь Україні.
Там в МО всі такі - фахівці як вкрасти, саботувати, та відмазатися.
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16.06.2023 22:14 Відповісти
ти, падль маєш конкретні докази проти неї? Ні? То завали свою смердющу підкацапську морду
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16.06.2023 22:52 Відповісти
Стулі плісняву пельку, зебот.

Які тобі докази потрібні? Нещодавно вона хвалилася, що МО всі потреби ЗСУ в дронах виконав.
Гніда
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16.06.2023 23:00 Відповісти
видали новий темник малярші під вечір
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16.06.2023 22:12 Відповісти
короче на крым пойдем в 2045 или немного позже.
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16.06.2023 22:15 Відповісти
А ти, п'ятиденний, поки йдеш у спам!
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16.06.2023 22:51 Відповісти
В теорії воно так і є - Генштаб. Але на практиці всі новини ідуть лише від зелені - Зеленський, Єрмак, Арахамія, Маляр, Подоляк.... Слава богу, Арестович і Тимошенко відпали. А так журналістам доводиться моніторити оцих... і дивитись, кому наступному з них на сьогодні випало рейтинг піднімати подачею новин замість Генштабу.
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16.06.2023 22:25 Відповісти
Напевно зах1дн1 спонсори збро1 давили на нас, т1па, дали вам ст1льки вже 1д1ть, давайте результати, видно наш1 питались в1дтягувати як можна дальше, бо видно що зовс1м нема чим по справжньому наступати, а тут може поставили питання ребром, давайте з Ура!!! на ворож1 окопи 1накше зброю перестанемо давати.

Жалко хлопц1в.
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Це тролль (чи ідіот)? Російський чи подоляковський
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16.06.2023 23:22 Відповісти
Сам ти 1д1от. Парано1дальний кончений наперно в кожн1й консервн1й банц1 кацапи мерещаться. Випий гор1лочки 1 розслабся. Я в США живу, читаю американськ1 новини, вони пишуть шо бачуть а не туп1 "ура все буде добре". Сьогодн1 на CNN була стаття про контрнаступ.

https://www.cnn.com/2023/06/16/opinions/ukraine-russia-military-counteroffensive-biden-roblin/index.html
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17.06.2023 00:35 Відповісти
Брехлива, тупа шлюха як і вся зЕбільна погань!
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16.06.2023 23:20 Відповісти
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16.06.2023 23:45 Відповісти
Задача Малярки, це заспокоювати натовп.
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16.06.2023 23:50 Відповісти
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський:
"Минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень та 578 ворожих обстрілів. При цьому наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 1481 вогневе завдання".

Ганя Маляр:
"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога".

Питання: у якої строни перевага в арті і яку оцінку по арихметиці мала Ганя у школі?

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16.06.2023 23:53 Відповісти
не могу понять, чего она так раздражает
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16.06.2023 23:56 Відповісти
А діпстейт мовчить. Ось і ти стулки свою пельку, дурепа.
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17.06.2023 12:28 Відповісти
 
 