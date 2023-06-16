Канада в межах місії НАТО розгорне у Латвії танковий ескадрон Leopard 2

Канада цього року розпочне розгортання у Латвії танкового підрозділу у складі 15 основних бойових танків Leopard 2.

Про це повідомило Міністерство оборони Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада має намір розгорнути у Латвії армійську танкову ескадрилью, до якої увійде 15 танків Leopard 2, а також особовий склад для їх обслуговування та необхідне обладнання", - йдеться у заяві.

Зазначається, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени 2023 року.

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"Повне розгортання приблизно 130 залучених осіб має відбутися весною 2024-го року", - довли у Міноборони.

Підрозділ увійде до складу очолюваної Канадою багатонаціональної бойової групи, яка з 2017 року несе службу на території Латвії. Його розгортання "суттєво посилить бойові спроможності групи", переконані у Міністерстві оборони.

Як повідомлялося, у межах операції Reassurance для стримування можливої російської агресії у Латвії в складі багатонаціонального батальйону несуть службу 540 канадських військових. Раніше Канада оголосила, що закупить для своїх військових у Латвії сучасну протитанкову зброю та системи протиповітряної оборони, в тому числі для боротьби з дронами.