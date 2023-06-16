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Новини НАТО
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"Ми ще де-юре не країна НАТО, але де-факто нею вже стаємо", - Резніков про Раду Україна-НАТО

олексій,резніков

Україна буде вирішувати питання за одним столом з членами Альянсу завдяки Раді Україна-НАТО. Юридично Україна ще не член НАТО, але фактично вона стає дедалі ближчою до цього статусу.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"За столом сьогодні 31 країна-член Альянсу, додалася Фінляндія. Маю надію, що у Вільнюсі буде ще й Швеція - буде 32 країни. Так от якщо, а я вірю, що запрацює Рада Україна-НАТО, це означає за столом буде 33 країни: 32 повноправних члени НАТО і член Ради - Україна, яка має право порушувати питання, обговорювати, включати в порядок денний, брати участь в різних підкомітетах. Тобто це практично те, що я завжди кажу: ми ще де-юре не країна НАТО, але де-факто нею вже стаємо", - наголосив Резніков.

Він також відзначив, що сьогодні відбувся зсув у ставленні міжнародних партнерів до України.

"Нас вже сприймають як повноправного суб’єктного учасника європейської політики як мінімум та євроатлантичної політики як максимум. Ми сьогодні маємо власну суб’єктність", - відзначив Резніков, додавши, що сьогодні з Україною спілкуються не просто як з рівною, а з певною повагою, тому що вона надихнула весь світ своїм спротивом.

Коментуючи питання стратегії НАТО Резніков зазначив, що основною загрозою для Альянсу є Російська Федерація на майбутні 10 років.

"Україна - єдина країна в світі, яка має практичний досвід спротиву та перемоги, використовуючи технології, зброю натівського стандарту. Тому це в спільному інтересі об’єднатися з Україною в цю архітектуру колективної безпеки. Наш досвід застосування, їх технології, їх системи підготовки, і все це входить в єдине слово "взаємосумісність". Це вигідно обом сторонам в безпековому сенсі", - вважає міністр.

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Резніков також зауважив, що Україна повинна вже зараз створювати армію майбутнього.

"Коли ми станемо членом Альянсу - це одна історія, а армія майбутнього - це паралельна, але трошки інша історія. Ми маємо розвивати нашу армію майбутнього вже сьогодні, думати про те, якою вона буде завтра. Те, що ми переможемо в цій війні, у мене сумніву немає, я в це вірю. Віра моя покладена на факти, як у юриста. Я розумію спроможності наші, наших партнерів. Ця війна – це війна ресурсів, війна спроможностей. Ми маємо сьогодні союзників у вигляді клубу Рамштайн з їхніми спроможностями, ресурсами, тому ми точно переможемо", - заявив він.

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Він додав, що Росія ще довго буде недружнім сусідом, і для того, щоб у неї не було спокуси на реванш після поразки, Україна має розвивати Сили оборони.

"Нам треба готуватися до майбутньої війни, яку ми не допустимо. Наша задача будувати Сили оборони, щоб майбутня війна не сталася, щоб їм було страшно на нас нападати. І я переконаний, що наша перевага залишиться саме в тому, що ми вже маємо сьогодні – ми маємо сумісність, участь, неповноцінну, але вже в системі колективної безпеки. Колективна безпека надає перевагу. Тому я вірю, що українська армія майбутнього буде частиною цивілізованого світу, європейської і євроатлантичної спільноти", - наголосив Резніков.

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Він також заявляв, що всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу. Але дискусії щодо часу її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту ще тривають.

НАТО (6460) членство в НАТО (1724) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+36
Де-юре Резніков - міністр оборони, де-факто - злодій.
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16.06.2023 22:45
+21
Казки Олексія яічного.
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16.06.2023 22:43
+12
У всіх "де-факто" країнах НАТО такі дорогі яйця? Чергові казки в ефірі телемарафону...
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16.06.2023 22:45
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Казки Олексія яічного.
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16.06.2023 22:43 Відповісти
Де-юре ціну за яйце 17 гривень закладати злочин, а де-факто ми це зробили.(Найвеличніший міністр ********** і суперадвокат о.дрєзніков),
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16.06.2023 23:10 Відповісти
Та хто взагалі цього клоуна із яйцями по 17 грн. випустив гавкати, коли його вже в клітку посадять?
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17.06.2023 09:35 Відповісти
У всіх "де-факто" країнах НАТО такі дорогі яйця? Чергові казки в ефірі телемарафону...
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16.06.2023 22:45 Відповісти
Де-юре Резніков - міністр оборони, де-факто - злодій.
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16.06.2023 22:45 Відповісти
Цена запредельная, суки
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16.06.2023 22:45 Відповісти
Глибока думка «фактично нею стаємо»
Дай Бог щоб стали… Але свою думку не зміню - до виборів (як мінімум), навряд…
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16.06.2023 22:48 Відповісти
де юре ти ще не сів але де факто ти вже близько до цього, яйцеголовий
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16.06.2023 22:49 Відповісти
Зупиніть, Резніков переїв сирих яєць.
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16.06.2023 22:49 Відповісти
Та ні..він їх зварив, ще й навар продав.
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16.06.2023 22:53 Відповісти
Маленьке уточнення: перепив
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17.06.2023 03:32 Відповісти
Не кажи гоп.
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16.06.2023 22:50 Відповісти
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16.06.2023 22:50 Відповісти
І не то шоби да і не то шоби ні .
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16.06.2023 22:52 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ птздобол ( арахамия ) , одного гибона поменяли на очкастого козлика , а результат тот - же.
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16.06.2023 22:56 Відповісти
А ми це хто? Невже зільоних поців пустять в НАТО ? Вона там все продадуть марсіанам.
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16.06.2023 22:57 Відповісти
З початку відсидів за вкрадені мільярди під час війни.
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16.06.2023 22:59 Відповісти
Дивних справ майстер!!
https://www.youtube.com/watch?v=aC3MpRG9Fsc

Пильнуймо Україну!!
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16.06.2023 23:00 Відповісти
Дефакто в НАТО - це 5-та стаття, це коли всі участники розпочинають НАСТУПАЛЬНУ війну на знищення ЛЮБОГО АГРЕССОРА, який напав на любу краіну НАТО. Дозоване постачання оборонноі зброі , та навчання наших воінів - ЦЕ ні яке НЕ ДЕФАКТО в НАТО ...
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16.06.2023 23:08 Відповісти
В НАТО ми будемо, коли припиниться яйця по 17 і така інша юхня.
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16.06.2023 23:10 Відповісти
Де-факто за яйця по 17 так ніхто і не відповів, як і за решту більш значущих злочинів.
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16.06.2023 23:12 Відповісти
Де юре - це коли карні справи ще не заведені, але де факто можна вже на стовпах розвішувати..
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16.06.2023 23:17 Відповісти
В НАТО ми будемо,тiльки без тебе,Ермака та иншого зеленого смiття !
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16.06.2023 23:41 Відповісти
Де-факто у Рєзнікова яйця по 17 грн. за штуку у він є мародером.
Де-юре цей мудак є поважним ЗЕленим міністром оборони.
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16.06.2023 23:42 Відповісти
ПОКАЙСЯ ИРОД...ТВОИ БРАТКИ ЗА ЛЕВЫЕ БРОНИКИ УЖЕ ПРИКРУЧЕНЫ ...
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17.06.2023 00:32 Відповісти
В країнах НАТО і де-факто і де - юре оббирати казну держави ,закупляючи в три дорога харчі для армії-злочин.Отже де -факто і де- юре саме через це Україні не надають членство в НАТО, позаяк міністр оборони- злодій ,а "зе лідор" де -факто і де-юре покриває його
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17.06.2023 01:22 Відповісти
З яйцями по 17 в НАТО? Зі сковорідками по мульйону в укриття в НАТО? Дурень думкою багатіє чи лапшу на вуха своїм зебаранам вішає? Зебанда і НАТО? Ніколи!
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17.06.2023 01:39 Відповісти
Вони навіть на сковорідках по 600 000 гривен з кожної крадуть !
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17.06.2023 08:09 Відповісти
Либо Украина избавиться от вот таких, либо Украины не станет....путлер это только следствие....
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17.06.2023 02:31 Відповісти
лиса ******** злодійкувата ******
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17.06.2023 02:41 Відповісти
What about " де - злодій " ?
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17.06.2023 03:28 Відповісти
Яйця по 17 гривень це теж стандарти НАТО вочевидь?
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17.06.2023 04:10 Відповісти
мы- де юре и де факто- нищая, корумпированная помойная яма и поэтому никому не нужная
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17.06.2023 06:29 Відповісти
Де-факто ти як був мародером та зрадником так їм і залишився !
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17.06.2023 08:06 Відповісти
"Ставати" країною НАТО не можна, нею можна тільки "бути". Головне в НАТО 5 та стаття, вше інше супутнє. Ця стаття діє тільки і тільки стосовно тих хто наразі вже є членом організації і не діє для тих хто лише стає
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17.06.2023 08:11 Відповісти
де-юра яйця по 6 грн., а де-факто по 17.
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17.06.2023 10:08 Відповісти
Совет Украина-НАТО, это значит за столом будет 33 страны": 32 полноправных члена НАТО и член Совета - Украина. Я понимаю так - все за столом, а мы рядом на табуреточке.
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17.06.2023 10:16 Відповісти
 
 