"Ми ще де-юре не країна НАТО, але де-факто нею вже стаємо", - Резніков про Раду Україна-НАТО

Україна буде вирішувати питання за одним столом з членами Альянсу завдяки Раді Україна-НАТО. Юридично Україна ще не член НАТО, але фактично вона стає дедалі ближчою до цього статусу.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За столом сьогодні 31 країна-член Альянсу, додалася Фінляндія. Маю надію, що у Вільнюсі буде ще й Швеція - буде 32 країни. Так от якщо, а я вірю, що запрацює Рада Україна-НАТО, це означає за столом буде 33 країни: 32 повноправних члени НАТО і член Ради - Україна, яка має право порушувати питання, обговорювати, включати в порядок денний, брати участь в різних підкомітетах. Тобто це практично те, що я завжди кажу: ми ще де-юре не країна НАТО, але де-факто нею вже стаємо", - наголосив Резніков.

Він також відзначив, що сьогодні відбувся зсув у ставленні міжнародних партнерів до України.

"Нас вже сприймають як повноправного суб’єктного учасника європейської політики як мінімум та євроатлантичної політики як максимум. Ми сьогодні маємо власну суб’єктність", - відзначив Резніков, додавши, що сьогодні з Україною спілкуються не просто як з рівною, а з певною повагою, тому що вона надихнула весь світ своїм спротивом.

Коментуючи питання стратегії НАТО Резніков зазначив, що основною загрозою для Альянсу є Російська Федерація на майбутні 10 років.

"Україна - єдина країна в світі, яка має практичний досвід спротиву та перемоги, використовуючи технології, зброю натівського стандарту. Тому це в спільному інтересі об’єднатися з Україною в цю архітектуру колективної безпеки. Наш досвід застосування, їх технології, їх системи підготовки, і все це входить в єдине слово "взаємосумісність". Це вигідно обом сторонам в безпековому сенсі", - вважає міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО, усунувши ПДЧ

Резніков також зауважив, що Україна повинна вже зараз створювати армію майбутнього.

"Коли ми станемо членом Альянсу - це одна історія, а армія майбутнього - це паралельна, але трошки інша історія. Ми маємо розвивати нашу армію майбутнього вже сьогодні, думати про те, якою вона буде завтра. Те, що ми переможемо в цій війні, у мене сумніву немає, я в це вірю. Віра моя покладена на факти, як у юриста. Я розумію спроможності наші, наших партнерів. Ця війна – це війна ресурсів, війна спроможностей. Ми маємо сьогодні союзників у вигляді клубу Рамштайн з їхніми спроможностями, ресурсами, тому ми точно переможемо", - заявив він.

Також читайте: На засіданні комісії Україна-НАТО серед ключових питань була побудова прозорої системи закупівель у Міноборони, - Резніков

Він додав, що Росія ще довго буде недружнім сусідом, і для того, щоб у неї не було спокуси на реванш після поразки, Україна має розвивати Сили оборони.

"Нам треба готуватися до майбутньої війни, яку ми не допустимо. Наша задача будувати Сили оборони, щоб майбутня війна не сталася, щоб їм було страшно на нас нападати. І я переконаний, що наша перевага залишиться саме в тому, що ми вже маємо сьогодні – ми маємо сумісність, участь, неповноцінну, але вже в системі колективної безпеки. Колективна безпека надає перевагу. Тому я вірю, що українська армія майбутнього буде частиною цивілізованого світу, європейської і євроатлантичної спільноти", - наголосив Резніков.

Читайте: На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО, - Столтенберг

Він також заявляв, що всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу. Але дискусії щодо часу її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту ще тривають.