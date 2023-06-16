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Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП, - Резніков

резніков,чернохова,шкленар

Міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю повідомив про підписання декларації про наміри колегами з Чехії та Словаччини про придбання й обслуговування БМП.

Як зазначив Резніков у Twitter, декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – додав він.

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Автор: 

допомога (8370) Резніков Олексій (1446)


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а яйцеголовий в долі та в темі
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16.06.2023 22:51 Відповісти
Задрали ці яйця.
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16.06.2023 22:53 Відповісти
Не на часі яйця ? Тоді переходь на сковорідки , овочерізки , барабани і пиво з креветками для Рівненської АЕС (( Не забудь що креветки і пиво за рахунок тебе і мене через підвищення тарифу ((
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17.06.2023 00:50 Відповісти
 
 