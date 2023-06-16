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Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю повідомив про підписання декларації про наміри колегами з Чехії та Словаччини про придбання й обслуговування БМП.
Як зазначив Резніков у Twitter, декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – додав він.
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Гоша Фантомас #478094
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