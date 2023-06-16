Протягом 16 червня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 117 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 117 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів – 14 вибухів та із ствольної артилерії – 5 вибухів.

Юнаківська громада: здійснено авіаудар із гелікоптеру пуск 2 ракет типу "НУРС".

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (9 вибухів) пошкоджено: приватний будинок, ЛЕП, 2 цивільні автомобілі. Також були артобстріли – 14 вибухів. Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух) та обстріл із гранатомету АГС (15 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (16 вибухів).

Хотінська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи)".