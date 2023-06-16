Протягом 16 червня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 117 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 117 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).
Білопільська громада: ворог бив з мінометів – 14 вибухів та із ствольної артилерії – 5 вибухів.
Юнаківська громада: здійснено авіаудар із гелікоптеру пуск 2 ракет типу "НУРС".
Дружбівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (9 вибухів) пошкоджено: приватний будинок, ЛЕП, 2 цивільні автомобілі. Також були артобстріли – 14 вибухів. Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення.
Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (9 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух) та обстріл із гранатомету АГС (15 вибухів).
Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (16 вибухів).
Хотінська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
Новослобідська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи)".
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