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У НАТО зростає консенсус, що Україна має стати членом Альянсу без ПДЧ, - Politico

нато

Усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від плану дій щодо членства (ПДЧ), й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як стверджують джерела видання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку припустив, що союзники погодилися на можливість вступу України до Альянсу після завершення повномасштабної війни без виконання ПДЧ.

Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до НАТО, - Столтенберг

"Якщо це те, чого Америка дуже, дуже, дуже хоче, вони зазвичай можуть досягти цього", – сказав посадовець однієї з держав НАТО. Інший висловив припущення, що в Альянсі "є можливість реалізації цієї пропозиції".

Дипломат із Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним із декількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні на саміті у Вільнюсі, разом із "імовірними двосторонніми гарантіями безпеки".

Водночас проти скасування ПДЧ для України виступають "деякі країни Південної Європи", які побоюються, що це розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни й ускладнить відновлення зв'язків із Москвою в повоєнний період.

Існує також проблема Угорщини і Туреччини, яким, за словами високопосадовця країни НАТО, "некомфортно" наближати Україну на шляху до членства в Альянсі.

А проте, низка посадовців, із якими спілкувалось Politico, вказують на те, що НАТО загалом відкритий до такого підходу. Водночас вони погоджуються з тим, що вступ України можливий тільки після завершення війни з Росією.

Автор: 

ПДЧ (102) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+3
Та ми вже майже півтора роки виконуємо, і перевиконуємо той ПДЧ!

Тепер питання в тому, чи здатні самі країни НАТО відповідати безпековим викликам у світі, зважаючи на ******** стан їхнього озброєння, і спроможностей промисловості.
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16.06.2023 23:33
+3
ЭТО ХОРОШО!
НАТО
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16.06.2023 23:36
+3
Без їх озброєння було б Україні важко, так що не треба "гнати" на озброєння НАТО.
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16.06.2023 23:38
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Все вірно. Зараз не час для ПДЧ.
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16.06.2023 23:16 Відповісти
Столтенберг запропонував після війни прийняти Україну в НАТО без ПДЧ.
"зачухали потилицю", коли Зеленський відмовився їхати на самміт.
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17.06.2023 10:19 Відповісти
Та ми вже майже півтора роки виконуємо, і перевиконуємо той ПДЧ!

Тепер питання в тому, чи здатні самі країни НАТО відповідати безпековим викликам у світі, зважаючи на ******** стан їхнього озброєння, і спроможностей промисловості.
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16.06.2023 23:33 Відповісти
Без їх озброєння було б Україні важко, так що не треба "гнати" на озброєння НАТО.
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16.06.2023 23:38 Відповісти
Не сперечаюсь - так і є!

Але погодьтесь - якщо б, до прикладу, напад був би не на Україну, а на Німеччину, то дай Бог, аби вони протримались хоча б пару тижнів, зважаючи на стан і кількість наявної в Германії на початок 22-го року техніки!
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17.06.2023 01:04 Відповісти
Німеччина, після другої світової війни має обмеження на кількість зброї та Армії котру вони можуть мати. Але крім їх є іньші члени НАТО.... хоча схоже що Угорщина зустрічала б рашистів з квітами....
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17.06.2023 01:47 Відповісти
Неметчина муттер Меркель обезброіло країну. Вони системно не доплачували свої виноси в НАТО роками!

Справоа не в «обмежаннях армії», а в политиці « путін ферштейн»/ подвійних стандартів та брехні фрау ребинтроп.

2% вони до 2022 року не платили. Та ховались під паросолькою Америки.
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17.06.2023 02:12 Відповісти
озброєння там в порядку.

не в порядку психологічна УСІХ готовність зрозуміти,що після поразки УКРАЇНИ рашки виї...е їх.
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17.06.2023 10:21 Відповісти
ЭТО ХОРОШО!
НАТО
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16.06.2023 23:36 Відповісти
Угорщина може 'стопарнуть' процес.....
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16.06.2023 23:39 Відповісти
Потрібно на черговому саміті НАТО Україну прийняти , а Угорщину виключити і все стане на свої місця !
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17.06.2023 00:45 Відповісти
Я більше переживаю за те, що стопорне не Угорщина, а найвеличнівшивий.
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17.06.2023 06:43 Відповісти
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16.06.2023 23:41 Відповісти
Польща в НАТО ніхєра не вирішує. Не треба себе тішити дурнуватими ілюзіями
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17.06.2023 05:44 Відповісти
ПНХ, ПУТІНСЬКИЙ ТРОЛЬ
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17.06.2023 10:22 Відповісти
Столтенберг заявив, що в Вільнюсі Україна не отримує запрошення.
Тільки після закінчення військових дій.
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16.06.2023 23:48 Відповісти
... "можливість вступу України до Альянсу після завершення повномасштабної війни без виконання ПДЧ.

Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок Джерело:

---------
Или у них данные что полномасштабная закончится до выборов в США. Если это так, то уже что-то вырисовывается. Или уже есть уверенность, что Байден будет еще раз, потому что если не он, то другой может отменить то, что поддержал Байден. Или что-то, что-то, что-то...
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17.06.2023 00:05 Відповісти
Ілі здохне мацковський ішак такі дані їм теж , мабуть , доступні .
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17.06.2023 00:47 Відповісти
Україна зараз готова до вступу до НАТО по головним параметрам.
Нема питань.

Усі балачки, ща « не та демократія..,е корупція» то все для довірливих.

Турція, яка вже десятиріччя в НАТО мае «справжні стандарти… та не мае корупції»
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17.06.2023 02:17 Відповісти
ВПИРАЄТЬСЯ ВСЕ в психологічну неготовність Заходу виконати щодо України 5-й пункТ статуту НАТО
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17.06.2023 10:24 Відповісти
На засіданні комісії Україна-НАТО українській стороні було повідомлено, що питання оборонних закупівель буде проходити моніторинг через агенцію НАТО з підтримки та постачання, АНПП (англ. NATO Support and Procurement Agency, NSPA, фр. L'Agence OTAN de soutien et d'acquisition).
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17.06.2023 05:39 Відповісти
Хєрова новина для адептів секти 73%: американці вже неодноразово дали зрозуміти, що Україна буде в НАТО лише коли позбудеться клоунів.
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17.06.2023 05:42 Відповісти
Хто, де, та коли це казав, що « Україна буде в НАТО коли позбудеться клоунів»???

факти у студію!

Лінки, цитати, першоджерела.
Можно англійською.
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17.06.2023 06:17 Відповісти
У СВОЇЙ тупій НЕНАВИСТІ ДО ВЛАДИ деякі порохоботи встають на позиції ворога..

хоча у випадку а
інше.

Це кремлєбот,що маскується під прихильника Сивочолого
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17.06.2023 10:27 Відповісти
Додік, я дуже добре пам'ятаю, як ти тут на форумі піарив клоуна ще декілька років тому. Тому можеш не тужитися, твій божок все одно буде сидіти і за розмінований Чонгар, і за оманський договорняк, і за яйця по 17, і за шашлики. Разом із своїми друганами-ригами: татаровими, дєрьмаками, бакановими, **********, отримають пожиттєве. Бо по-іншому, ця держава ніколи не вибереться із злиднів і корупції.
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17.06.2023 11:16 Відповісти
Україна проходить ПДЧ тут і зараз, на полі бою.
Якщо головною метою с творення НАТО є захищати учасників блоку від збройного нападу, то хто в Європі зараз може зробити це краще за ЗСУ? Ніхто, може крім Британії. Тобто Україна за головним критерієм підходить до НАТО краще ніж більшість її членів.
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17.06.2023 06:41 Відповісти
Іван, НАТО не лише військовий, а ВІЙСЬКОВО-ПО ЛІТИЧНИЙ союз.
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17.06.2023 06:49 Відповісти
Вітя, «військо- політичний союз» прийняв до НАТО Турцію з її « демократію», та авторитарним лідером Єрдоганом.

А ти тут кацапски байки розповідаешь.
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17.06.2023 14:18 Відповісти
были бы барабаны в бомбоубежищах - давно были бы в НАТО
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17.06.2023 13:01 Відповісти
 
 