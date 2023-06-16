У НАТО зростає консенсус, що Україна має стати членом Альянсу без ПДЧ, - Politico
Усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від плану дій щодо членства (ПДЧ), й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як стверджують джерела видання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку припустив, що союзники погодилися на можливість вступу України до Альянсу після завершення повномасштабної війни без виконання ПДЧ.
Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок, про що раніше повідомляли ЗМІ.
"Якщо це те, чого Америка дуже, дуже, дуже хоче, вони зазвичай можуть досягти цього", – сказав посадовець однієї з держав НАТО. Інший висловив припущення, що в Альянсі "є можливість реалізації цієї пропозиції".
Дипломат із Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним із декількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні на саміті у Вільнюсі, разом із "імовірними двосторонніми гарантіями безпеки".
Водночас проти скасування ПДЧ для України виступають "деякі країни Південної Європи", які побоюються, що це розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни й ускладнить відновлення зв'язків із Москвою в повоєнний період.
Існує також проблема Угорщини і Туреччини, яким, за словами високопосадовця країни НАТО, "некомфортно" наближати Україну на шляху до членства в Альянсі.
А проте, низка посадовців, із якими спілкувалось Politico, вказують на те, що НАТО загалом відкритий до такого підходу. Водночас вони погоджуються з тим, що вступ України можливий тільки після завершення війни з Росією.
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"зачухали потилицю", коли Зеленський відмовився їхати на самміт.
Тепер питання в тому, чи здатні самі країни НАТО відповідати безпековим викликам у світі, зважаючи на ******** стан їхнього озброєння, і спроможностей промисловості.
Але погодьтесь - якщо б, до прикладу, напад був би не на Україну, а на Німеччину, то дай Бог, аби вони протримались хоча б пару тижнів, зважаючи на стан і кількість наявної в Германії на початок 22-го року техніки!
Справоа не в «обмежаннях армії», а в политиці « путін ферштейн»/ подвійних стандартів та брехні фрау ребинтроп.
2% вони до 2022 року не платили. Та ховались під паросолькою Америки.
не в порядку психологічна УСІХ готовність зрозуміти,що після поразки УКРАЇНИ рашки виї...е їх.
НАТО
Тільки після закінчення військових дій.
Сигналом до цього стала нібито готовність президента США Джо Байдена підтримати такий крок Джерело:
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Или у них данные что полномасштабная закончится до выборов в США. Если это так, то уже что-то вырисовывается. Или уже есть уверенность, что Байден будет еще раз, потому что если не он, то другой может отменить то, что поддержал Байден. Или что-то, что-то, что-то...
Нема питань.
Усі балачки, ща « не та демократія..,е корупція» то все для довірливих.
Турція, яка вже десятиріччя в НАТО мае «справжні стандарти… та не мае корупції»
факти у студію!
Лінки, цитати, першоджерела.
Можно англійською.
хоча у випадку а
інше.
Це кремлєбот,що маскується під прихильника Сивочолого
Якщо головною метою с творення НАТО є захищати учасників блоку від збройного нападу, то хто в Європі зараз може зробити це краще за ЗСУ? Ніхто, може крім Британії. Тобто Україна за головним критерієм підходить до НАТО краще ніж більшість її членів.
А ти тут кацапски байки розповідаешь.