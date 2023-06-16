Загальний реєстр полонених на обмін оновлюється й передається Росії кожні 7-10 діб - Координаційний штаб

Загальний перелік полонених на обмін оновлюється та передається Російській Федерації кожні 7-10 діб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє в Телеграмі.

Відбулася зустріч представників Коордштабу, Національної поліції, Національної гвардії України та Міжнародного комітету Червоного Хреста з родинами військовослужбовців Національної гвардії України (в/ч 3017).

Родичам повідомили, що загальний перелік осіб на обмін оновлюється та передається Росії кожні 7-10 днів. Персонально по кожному військовослужбовцю переговори не ведуться, тільки за певними категоріями: наприклад, важкопораненими.

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Щодо пошуку загиблих героїв було зазначено, що за два тижні після звільнення населеного пункту Силами оборони туди заходить команда Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і проводить пошук та початкову ідентифікацію тіл. Потім беруть зразок ДНК. Переговори про обмін тілами з ворогом теж проводить Офіс Уповноваженого.

Родичів цікавило, чи були законні підстави залучати військовослужбовців строкової служби до бойових дій.

"З 24 лютого 2022 року, відтоді як в Україні запровадили режим воєнного стану, не існує обмежень щодо застосування строковиків, – заявив представник НГУ. – Ніхто не був на місці командира і ніхто не знає, яка була ситуація. Відомо, що багатьох строковиків збиралися вивозити з місць бойових дій, але вони писали відмови, хотіли захищати свою країну та сім’ї".

Як сказала представниця Міжнародного комітету Червоного Хреста, "якщо рідні отримують інформацію про поневолення захисників з інтернету чи інших відкритих джерел, вони можуть повідомити МКЧХ, щоб організація надіслала запит до російської сторони для офіційного підтвердження полону".

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