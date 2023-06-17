На правому березі Дніпра підтопленими залишаються 11 населених пунктів, вода відступила від 140 будинків, - Херсонська ОВА

У Херсонській області станом на 21.00 п’ятниці середній рівень води становить 1.49 м, на правобережжі підтопленими залишаються 11 населених пунктів, вода відійшла від 140 будинків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі розповів про ситуацію у підтоплених районах голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Станом на 21.00 середній рівень води 1.49 м. На правобережжі підтоплено 11 населених пунктів. Вода відійшла від Дарівки, Інгульця, Ясної Поляни, Зарічного, Козацького та Кам'янки. Під водою залишаються 1509 будинків. Протягом дня вода відступила від 140 будинків". - зазначив він.

За словами Прокудіна, вибухотехніки вже обстежили понад 168 га територій, з яких 118 – це херсонський мікрорайон Острів. Вибухівки на даний момент там не виявили.

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Глава ОВА також поінформував про відновлювальні роботи у районах, де вода відступила.

Енергетики відновили електропостачання для 179 абонентів у Херсоні.

В області світло повернули відразу у 4 населених пунктах: Краснолюбецькому, Калінінському, Благодатівці та Новогреднєві.

Вдалося відновити проїзд двома мостами - у Калинівському та Давидовому Броді", - повідомив Прокудін.

Крім того, за даними ОВА, у мікрорайоні Корабел (м. Херсон) вдалося відкачати воду з 18 будинків, продовжуються прибирання сміття, зокрема за день із мікрорайону вивезли 60 тонн сміття.

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