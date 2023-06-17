Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі слід сприймати "дуже і дуже серйозно", - посол у Лондоні Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Захід має сприймати "дуже і дуже серйозно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявив в інтервʼю CNN 16 червня.

Він зазначив, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей.

На запитання, чи розглядає Україна це як загрозу з боку Путіна застосувати ядерну зброю найближчими місяцями, Пристайко сказав: "Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить за ситуацією після того, як президент Володимир Путін підтвердив 16 червня, що Москва розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.