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Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі слід сприймати "дуже і дуже серйозно", - посол у Лондоні Пристайко

пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Захід має сприймати "дуже і дуже серйозно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол заявив в інтервʼю CNN 16 червня.

Він зазначив, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей.

На запитання, чи розглядає Україна це як загрозу з боку Путіна застосувати ядерну зброю найближчими місяцями, Пристайко сказав: "Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить за ситуацією після того, як президент Володимир Путін підтвердив 16 червня, що Москва розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7938) ядерна зброя (1155) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+4
Пристайко правий.

Це порушення купи міжнародних договорів. Не помічати цього світ не може.
Мочати ? - це підтримка ху&ла.

Усі впливові міжнародні інституції повинні оголосити свое відношення.
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17.06.2023 02:04
+4
Усі впливові міжнародні інституції повинні оголосити свое відношення пзднть по складам хранения.

Исправил.
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17.06.2023 02:53
+4
Вони багато чого не бачать, в тому числі: і тисяч загиблих українців. Пристайко загострює увагу на порушенні ****...шкою угод про розповсюдження ЯО, а це ящик пандори. І тут треба ВОЛАТИ всім, а не тільки послу.
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17.06.2023 07:00
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Пристайко правий.

Це порушення купи міжнародних договорів. Не помічати цього світ не може.
Мочати ? - це підтримка ху&ла.

Усі впливові міжнародні інституції повинні оголосити свое відношення.
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17.06.2023 02:04 Відповісти
Усі впливові міжнародні інституції повинні оголосити свое відношення пзднть по складам хранения.

Исправил.
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17.06.2023 02:53 Відповісти
Як би вони це робили, то заперечень не було би.
Це б була ідеальна картина.

Але, нажаль, цего нема.
Ми живемо не в «ідеальному» світи, а в реальному.
Коли е подвійні стандарти ( наприклад, Неметчина Меркель).

Тому, хто, що та кому « повинен» це е питання.

Для початку, потрібно, зменшити позу, та витягнути голову з піску.

Хто ви? Та кого підтритуюте?

А потім, запитати кого, та як?

Для початку, деяким світовим організаціям та інституціям пора прокидатися. Що б голосно заявити:
Слава Україні!

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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17.06.2023 06:11 Відповісти
Це теж саме , що на матч ЛЧ вийде футбольна команда "Зеніт" і у воротаря буде пістолет ТТ ,як стримуючуй засіб щоб в ворота м'яч не забивали . То навіщо таку команду запрошувати до кубка ?
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17.06.2023 06:29 Відповісти
Пристайко працює на рашу?

США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен

https://lb.ua/world/2023/06/16/560890_ssha_bachat_oznak_togo_shcho_rosiya.html
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17.06.2023 06:52 Відповісти
Вони багато чого не бачать, в тому числі: і тисяч загиблих українців. Пристайко загострює увагу на порушенні ****...шкою угод про розповсюдження ЯО, а це ящик пандори. І тут треба ВОЛАТИ всім, а не тільки послу.
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17.06.2023 07:00 Відповісти
Ты ж не бачышь миллионы умирающих от голода в мире.
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17.06.2023 07:28 Відповісти
Мені подобається твій нік, вдалий. Ще б граматику тобі підтягти, гнидо! Бачити какцапською свинособачою буде - видеть.
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17.06.2023 08:07 Відповісти
Звичайно вони все бачать, але хіба не бачив наш Президент цілих чотири роки, в якого на території країни знаходяться ворожі війська і зброя, що прийшли з наміром знищити українців, а він все кричав і переконував світ, що потрібно подивитися в очі, що там мир, що вони не будуть вбивати українців, що війну розпочав один, який на ній збагачується і провокує їх своїми катерами, коли проходить із Одеси до Маріуполя і не потрібно стріляти... Не пам'ятаєте хто це був? Це ж було тут під носом, а що можуть думаати і знати ті, що за океаном і бачать і чують про ці події тільки з телевізора чи інтернету?Та ще й наш президент їм говорить, що росіяни хочуть миру, шщо ми агресор і нам потрібно відводити війська і перествати стріляти? І головне, що в них немає війни і там пуйло каже, що він ні на кого не нападав, що це укробандорівці окупували його Київ, який він з леніним дали в аренду... Не чули?
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17.06.2023 08:26 Відповісти
Я Вам про рибу, а ви про гроші. Мова йде не за наших шкідників, а за реакцію світової спільноти на дії недомірка *****. І те, що вони соплі ковтають, ********** придурка на подальші агресивні кроки.
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17.06.2023 08:56 Відповісти
Серйозно це як? Висловити найнайнайвищий ступінь занепокоєння?
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17.06.2023 07:51 Відповісти
це той сикун пристайко який до війни казав що постачання заходом зброї для ЗСУ провокує путєна на агресію...
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17.06.2023 10:08 Відповісти
Ці робітники зовнішніх стосунків імені Зелі це мабуть не ФСБ, але звісно не патріоти.
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17.06.2023 11:03 Відповісти
 
 