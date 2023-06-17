Протягом 16 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 17 районів зосередження окупантів, 4 артпідрозділи, 2 станції РЕБ, 1 пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 2 пункти управління, 3 склади, ЗРК С-300 та 5 артпідрозділів, - Генштаб