Футбольна збірна України здобула вольову перемогу над Північною Македонією у матчі відбору на Євро-2024

У п’ятницю, 16 червня, був зіграний поєдинок третього туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Північної Македонії протистояла Україні.

Гра проходила на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є і завершилася з рахунком 2:3 на користь команди Реброва.

Перший гол у матчі був забитий на 30-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Барді. На 39-й хвилині Ельмас подвоїв перевагу Північної Македонії, забивши гол фантастичним ударом з дальньої дистанції.

У другому тайму гравці збірної України кардинально змінили хід матчу, забили три м'ячі і здобли перемогу. У складі "синьо-жовтих" відзначилися Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Північна Македонія - Україна - 2:3

Голи: Барді, 30 пен, Ельмас, 39 - Забарний, 62, Конопля, 66, Циганков, 82

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов, 65), Ашковскі (Брдаровскі, 65, Бабунскі, 91), Трайковскі (Дорієв, 76), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновський, 66), Циганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46)

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