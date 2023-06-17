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Футбольна збірна України здобула вольову перемогу над Північною Македонією у матчі відбору на Євро-2024

футбол,македонія

У п’ятницю, 16 червня, був зіграний поєдинок третього туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Північної Македонії протистояла Україні.

Гра проходила на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є і завершилася з рахунком 2:3 на користь команди Реброва.

Перший гол у матчі був забитий на 30-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Барді. На 39-й хвилині Ельмас подвоїв перевагу Північної Македонії, забивши гол фантастичним ударом з дальньої дистанції.

У другому тайму гравці збірної України кардинально змінили хід матчу, забили три м'ячі і здобли перемогу. У складі "синьо-жовтих" відзначилися Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Північна Македонія - Україна - 2:3

Голи: Барді, 30 пен, Ельмас, 39 - Забарний, 62, Конопля, 66, Циганков, 82

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов, 65), Ашковскі (Брдаровскі, 65, Бабунскі, 91), Трайковскі (Дорієв, 76), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновський, 66), Циганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46)

Також читайте: Збірна України з футболу поступилася Англії у старті відбору Євро-2024

Автор: 

Македонія (115) збірна з футболу (224) футбол (1582) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+18
Молодець ‼️

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17.06.2023 01:42
+15
Мудрик - 2 асиста!
Циганков - асист та гол!
Забарний та Конопля - дебютні голи за збірну!

Тільки позитив!
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17.06.2023 01:57
+15
Тут контрнаступ вдався! Сподіваємось на вдалий контрнаступ проти кацапні, віримо в наших воїнів, підтримуємо ЗСУ, хто як може!
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17.06.2023 01:58
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Молодець ‼️

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17.06.2023 01:42 Відповісти
Мудрик!
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17.06.2023 01:48 Відповісти
Мудрик - 2 асиста!
Циганков - асист та гол!
Забарний та Конопля - дебютні голи за збірну!

Тільки позитив!
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17.06.2023 01:57 Відповісти
по сірій грі позитиву мало.

лише по рахунку.
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17.06.2023 10:31 Відповісти
Тут контрнаступ вдався! Сподіваємось на вдалий контрнаступ проти кацапні, віримо в наших воїнів, підтримуємо ЗСУ, хто як може!
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17.06.2023 01:58 Відповісти
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17.06.2023 02:13 Відповісти
В Челсі зараз сидять та потилицю чухають- "Чого ж він в збірній красень, а в нас ні х#я?"
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17.06.2023 02:45 Відповісти
а в Челсі хоч хтось "х%я"?
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17.06.2023 03:03 Відповісти
Коли партнери ігнорують, важко щось продемонструвати. Недостатньо впевненості на обмежених але 100% моментах, котрі треба забивати. Все це помножене на завищені очікування через захмарну ціну як для noname гравця із позаштатного клубу. Загалом прем'єр ліга - найсильніша у світі, тому треба було починати із середніх клубів. Забраний та Миколенко виглядали цей сезон досить пристойно саме через це. Зінченка City десь рік адаптували на оренді у Нідерландах і тільки після цього він почав показувати гру рівня ліги. І то не відразу.Маю надію, що новий тренер дасть Мудрику ще один шанс у наступному сезоні. Якщо ні, шлях до тих же середняків або в оренду/продаж в Італію або Францію.
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17.06.2023 03:53 Відповісти
Коли партнери ігнорують, важко щось продемонструвати.
\
в одній грі його було наказано не ігнорувати.
І ЩО?

після цього Мудрика посадили"гріти лавку" надовго
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17.06.2023 10:33 Відповісти
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17.06.2023 02:47 Відповісти
Мудрик отримав "Лева матчу".
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17.06.2023 02:48 Відповісти
Мабуть, Ребруха в перерві воєнкома в роздягальню привів...
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17.06.2023 06:52 Відповісти
Щось наш футбол майже закінчився.
Зірок давно не було як і зіркових команд
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17.06.2023 08:40 Відповісти
Пані, ви живете в світі ілюзій. Який футбол, які зірки? Війна, добре, що взагалі команду зібрали.
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17.06.2023 08:49 Відповісти
До війни те саме було
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17.06.2023 08:50 Відповісти
Про збірну срср у складі "Мунтян, Поркуян і дєвять кієвлян..." забули?
А два кубки кубків нашого Динамо?
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17.06.2023 13:51 Відповісти
Пане,а хіба футболістів по фронтах збирали?З окопів,та одразу на поле?
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17.06.2023 09:47 Відповісти
ВСІ БАЛКАНИ ЖИВУТЬ БЕЗ ЗІРКОВИХ КОМАНД.

\Хорватія,нагадаю в лідерах світового футболу.
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17.06.2023 10:35 Відповісти
Наш футбол викорінила олігархічна мафія, яка замінила продукування потоку справжніх майстрів з масового дитячого та юнацького футболу завезенням третьосортних бразильців.
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17.06.2023 13:27 Відповісти
Пора вже легалізувати
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17.06.2023 08:43 Відповісти
мокшо, тебе видає дата реєстрації - 2023. Іді дамой, тут водкі нєту.
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17.06.2023 10:26 Відповісти
Думав Сергій відійте від попередників. Ні. Знову до 66 хвилини грали в 10. В 1 таймі маки порвали правий фланг. Тимчик не міг справитись з 2-3 маками. Звідки така любов та повага до Ярмоли. За вирішальний автогол з Уельсом йому в збірній нема місця. А після появи 11 гравця пішла гра, пішов пас, з'явився маневр, маки впали....
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17.06.2023 11:36 Відповісти
Це ж просто чудово, що український https://xsport.ua/ua/football_s/ футбол знаходиться на такому високому рівні. Наші футболісти не перестають дивувати та здобувати перемоги. Постійно слідкую за новинами та не перестаю радіти. Завдяки нашим спортсменам про Україну знають у всьому світу.
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21.07.2023 16:15 Відповісти
 
 