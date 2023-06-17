Через руйнацію Каховської ГЕС група російських чиновників закликала Путіна повернутися до "загальновизнаних" кордонів, - ISW

Група чинних і колишніх російських чиновників закликає російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через екокатастрофу, спричинену підривом греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому ці ж чиновники уникають критики агресії проти України.

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни у черговому звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про представників муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей РФ.

Як зазначається, вони підписали відкритий лист із закликом до російських сил, у якому стверджувалося, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть, йдеться у публікації.

У листі йшлося про те, що дії російського диктатора Володимира Путіна з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення в Україну, призвели "до невстановлених катастрофічних подій".

При цьому причиною виведення військ РФ не наводилося продовження російських військових зусиль щодо окупації України, що Москва називає "СВО".

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На думку експертів ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують суспільний неспокій щодо екологічної та гуманітарної ситуації, пов'язаної з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

"Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", - йдеться у звіті.