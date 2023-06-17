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Через руйнацію Каховської ГЕС група російських чиновників закликала Путіна повернутися до "загальновизнаних" кордонів, - ISW

путін

Група чинних і колишніх російських чиновників закликає російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через екокатастрофу, спричинену підривом греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому ці ж чиновники уникають критики агресії проти України.

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни у черговому звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про представників муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей РФ.

Як зазначається, вони підписали відкритий лист із закликом до російських сил, у якому стверджувалося, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть, йдеться у публікації.

У листі йшлося про те, що дії російського диктатора Володимира Путіна з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення в Україну, призвели "до невстановлених катастрофічних подій".

При цьому причиною виведення військ РФ не наводилося продовження російських військових зусиль щодо окупації України, що Москва називає "СВО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого контрнаступу, - ISW

На думку експертів ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують суспільний неспокій щодо екологічної та гуманітарної ситуації, пов'язаної з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

"Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", - йдеться у звіті.

Автор: 

кордон (4773) путін володимир (23862) росія (65336) ISW (653)


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Топ коментарі
+19
Кацапи мають знати, що українці обов'язково мають підірвати хоч одну ГЄС на території Московії, бо за свої діх потрібно відповідати. Чи думали наматросілі і бросілі і все залишиться без відповідальності? Ні кацапйо, прийдеться ще довгs десятиліття виплачувати репарації і сидіти під санкціями. А наc точно не цікавить, як ви будете душити свого пуйла, чи в бункері, чи в сортирі, то ваша справа, але хорошими для нас і світу ви вже ніколи не будете.
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17.06.2023 08:16
+12
1905 ?
"Блискуча" перемога в "маленькій побідоносній війні" ?

Щоправда, тоді рашка ще проіснувала 12 років. Але при "помазаніку божому". З хутіном Великий Урка церемонитись не буде..
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17.06.2023 07:32
+9
ще одні "харошіє рускіє"
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17.06.2023 07:34
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Ага. І перший цей лист підписав )(уйло.
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17.06.2023 07:26 Відповісти
1905 ?
"Блискуча" перемога в "маленькій побідоносній війні" ?

Щоправда, тоді рашка ще проіснувала 12 років. Але при "помазаніку божому". З хутіном Великий Урка церемонитись не буде..
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17.06.2023 07:32 Відповісти
А коли це у 1905 році була "блискуча перемога"? Була російсько-японська війна, котру вони повністю про*рали. Один цусимський бій чого вартий.
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17.06.2023 11:54 Відповісти
ще одні "харошіє рускіє"
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17.06.2023 07:34 Відповісти
у лишнехромосомных свои границы
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17.06.2023 07:46 Відповісти
Там тільки один чинний,всі інші (аж три) скавучать з ненависної "гейропи".
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17.06.2023 07:47 Відповісти
"Йдеться про представників муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга..."
Ага, и в это сразу же верится. Разве что эти двое подписали.
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17.06.2023 07:49 Відповісти
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17.06.2023 07:50 Відповісти
Кацапи мають знати, що українці обов'язково мають підірвати хоч одну ГЄС на території Московії, бо за свої діх потрібно відповідати. Чи думали наматросілі і бросілі і все залишиться без відповідальності? Ні кацапйо, прийдеться ще довгs десятиліття виплачувати репарації і сидіти під санкціями. А наc точно не цікавить, як ви будете душити свого пуйла, чи в бункері, чи в сортирі, то ваша справа, але хорошими для нас і світу ви вже ніколи не будете.
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17.06.2023 08:16 Відповісти
Я навіть знаю, яку саме ГЕС треба підірвати - Братську. Бо братів, які її будували, вже не залишилось, тому назва втратила сенс і ГЕС можна знищити. )
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17.06.2023 09:08 Відповісти
надзвичайно переконливий аргумент)))слава ЗСУ!
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17.06.2023 09:32 Відповісти
Анатолій К Ви здивуєтесь як швидко Кацапи стануть "харошімі" для світу коли здохне син Сатани *****. Зразу всі без виключення Кацапи будуть верещать "мі билі протів вайни" а пи5даболи типу Люсі Дристовіч (Арестовіч) почнуть нести у голови Українців що "ну нє всє Уззкіє такіє, всьоравно сасєді нададружіть".... й знайдуться ті що слухатимуть.
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17.06.2023 10:18 Відповісти
так вони вже несуть, готують підгрунтя, так би мовити.
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17.06.2023 10:40 Відповісти
російськi чиновники дбають про свoї гаманцi, а не про екосистему планети 🤓

але зупинити ***** з йoгo кривавим божевіллям все одно необхідно
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17.06.2023 08:33 Відповісти
В будь якому разі це працює на розкол в тому **********. Це для нас дуже добре.
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17.06.2023 08:37 Відповісти
Яка реакція путі -- а то хто иого тільки не закликав -- а Васька слушает да ест .
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17.06.2023 08:43 Відповісти
мається на увазі група,що у руzzкій в"язниці
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17.06.2023 09:33 Відповісти
Гражданская война все ближе и ближе.
Ждём не дождемся
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17.06.2023 10:00 Відповісти
Гарний каųan --- мерmвий каųan!
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17.06.2023 11:15 Відповісти
Схоже на ІПСО якесь. Немає конкретики. Хто звернувся, до кого конкретно звернувся? Чухня якась...
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17.06.2023 12:33 Відповісти
мосКАЛьські казнокради планували вкрасти багато бабла на ремонті водних потоків з Дніпра і цього водосховища в Крим, але "щось пішло не так" (с)....
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17.06.2023 13:23 Відповісти
Х..... в очі сказати, що він "промахнувся" не скаже ніхто, просто вб'ють. Як говорив ванька каїн - тут був у мене один такий, я його на бочку с порохом посадив -пущай полетаєт.
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17.06.2023 18:06 Відповісти
 
 