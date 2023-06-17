Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених, евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, - Генштаб
Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зокрема, як зазначається, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.
"Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
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+5 Серая Лиса
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+5 Яр Холодний
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1. Будуть влаштовувати бої в госпіталі.
2. Бажаня скинути своїх подранків на опіку України.
Про сортуваня це друга половина повідомленя! Перша,про пересуваня госпіталів ближче до першої лінії,укомплектуваня медперсоналом переважно з окупованих, була десь тиждень тому!
Яке значеня має невелике підвищеня смертності(в них вона і так 50%+,повідомленя клоункорів та росблохерів),у прорівняні з пропагадиським наративом:"хохли вбивають наших поранених мальчиків!"
- ЗСУ розстріляє той госпіталь - в результаті вереск на весь світ про кровавих бендерів
- ЗСУ захопить той госпіталь, в результаті лікування й утримання поранених злочинців - проблема ЗЕ! і "мудрого наріду".
"На"-используется только к островам и регионам.
"Метеорит упал НА землю(долетел)" "НА Европу идет циклон".
Еще можно НА расее,НА ********** и тд.
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
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Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...
Ці дані він навів на початок осіні 2022 року,і з імперцем Невзоровим тут погоджуюсь.
Всі расєяне-антипутинці є імперцями? Бо вони діють під гаслом "Бей ***** - спасай расею!".
"Став на наш бік"?!! Є ВЕЛИКІЙ сумнів,він не прохав саме укргромадянство! Навіщо всунули? Думаю ви й самі розумієте!
Син і онук генералітету КГБ мав " папку безпеки",тому міг собі багато дозволити. Але час,і "папка" втрачє вагу,довелось перейти на іншу "роботу". Доречі," останкіно" його ніколи не годувало,так дріб'язок на кишенькові витрати. На "БЕНТЛІ" там не заробиш.
З його "зникненям" з рф через фінський кордон до Італії теж "блокбастер".
Торохи додав до "його ціни", особливо для України,а не персоналій на Банковій.
Працює на сцені - відмінно! Бачив його "концерт" в Ізраелє.
Может все таки российско-украинская?
на окупованих територіях 😡
Дохнуть моцкалі і х.... р з ними , бо ми їх сюди не кликали 😠