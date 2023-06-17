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Новини
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Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених, евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, - Генштаб

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

"Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: РосЗМІ склали портрет типового ліквідованого російського окупанта: це зек 34 років

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622) ліквідація (3964) лікування (607)


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Топ коментарі
+6
Перед початком активних бойових дій всі армії стараються вивезти максимальну кількість поранених у тил - щоб звільнить прифронтові госпіталі для напливу нових поранених Забиванням прифронтової госпітальної мережі пораненими - ідіотизм Бо збільшить на неї навантаження - ідіотизм Нестача медперсоналу, ліків, медобладнання, призведе до збільшення смертності та вимушених ампутацій (гангрена) Але вони більше бояться не цього, а того, що Росія побачить "справжню ціну" її авантюри в Україні! Тобто "бунту"!
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17.06.2023 08:13
+5
Навіщо цю скотомасу взагалі лікувати? Хай одне одного лікують у дупу.
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17.06.2023 07:31
+5
https://t.me/nevzorovtv/7928 Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...

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17.06.2023 08:48
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Навіщо цю скотомасу взагалі лікувати? Хай одне одного лікують у дупу.
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17.06.2023 07:31 Відповісти
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17.06.2023 07:38 Відповісти
Що значить самі себе? Нє, то чеченське стадо
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17.06.2023 07:57 Відповісти
... i без лiжкомiста...
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17.06.2023 07:58 Відповісти
*лiжкомiсця
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17.06.2023 08:05 Відповісти
Мда, падьож рашистів зросте в рази 🤗
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17.06.2023 07:35 Відповісти
Для ***** кацапня чернь. З погонами, чи без погон.
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17.06.2023 07:47 Відповісти
Якщо взяти до уваги,що вони підтягли госпіталі ближче до першої лінії - це погано для ЗСУ.
1. Будуть влаштовувати бої в госпіталі.
2. Бажаня скинути своїх подранків на опіку України.
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17.06.2023 07:49 Відповісти
Перед початком активних бойових дій всі армії стараються вивезти максимальну кількість поранених у тил - щоб звільнить прифронтові госпіталі для напливу нових поранених Забиванням прифронтової госпітальної мережі пораненими - ідіотизм Бо збільшить на неї навантаження - ідіотизм Нестача медперсоналу, ліків, медобладнання, призведе до збільшення смертності та вимушених ампутацій (гангрена) Але вони більше бояться не цього, а того, що Росія побачить "справжню ціну" її авантюри в Україні! Тобто "бунту"!
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17.06.2023 08:13 Відповісти
То діє в нормальних арміях.
Про сортуваня це друга половина повідомленя! Перша,про пересуваня госпіталів ближче до першої лінії,укомплектуваня медперсоналом переважно з окупованих, була десь тиждень тому!
Яке значеня має невелике підвищеня смертності(в них вона і так 50%+,повідомленя клоункорів та росблохерів),у прорівняні з пропагадиським наративом:"хохли вбивають наших поранених мальчиків!"
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17.06.2023 09:07 Відповісти
Таки да! Чергова подлянка. Варіантів можливо 2:
- ЗСУ розстріляє той госпіталь - в результаті вереск на весь світ про кровавих бендерів
- ЗСУ захопить той госпіталь, в результаті лікування й утримання поранених злочинців - проблема ЗЕ! і "мудрого наріду".
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17.06.2023 08:25 Відповісти
Там "трішки не так"! При потраплянні в полон медперсоналу противника він направляється у концтабір де займається своїми обов"язками - лікує своїх поранених Трофейні медикаменти та обладнання (хоча-б частина) теж передається (за можливості) туди Це постулати Женевської конвенції
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17.06.2023 08:52 Відповісти
Усі їнші загинуть на Україні. Ще богато років у нас будуть найродючіші чорноземи.
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17.06.2023 07:57 Відповісти
Може, в Україні?
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17.06.2023 08:46 Відповісти
Хорошо хоть не "на Навароссии" написал.
"На"-используется только к островам и регионам.
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17.06.2023 09:16 Відповісти
Ещё для космогонии и метеорологии!
"Метеорит упал НА землю(долетел)" "НА Европу идет циклон".
Еще можно НА расее,НА ********** и тд.
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17.06.2023 09:23 Відповісти
А ещё положил на ...большой и толстый.Думаю это и имели в виду руцосвины.
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17.06.2023 09:39 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/7928 Александр Невзоров :
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...

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17.06.2023 08:48 Відповісти
Согласен на 100%. Мой дед, инвалид, разрывная пуля в руку, а всего 14 или 16 ранений, осел в селе Сумской области. Хотя дворянин, голубая кровь. И сколько я его помню, спілкувався виключно українською. Из Нарышкиных, ***.
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17.06.2023 08:59 Відповісти
"Якщо мій найлютіщий ворог каже:" Земля кругла!" - я з ним вимушений погодитися".
Ці дані він навів на початок осіні 2022 року,і з імперцем Невзоровим тут погоджуюсь.
Всі расєяне-антипутинці є імперцями? Бо вони діють під гаслом "Бей ***** - спасай расею!".
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17.06.2023 09:17 Відповісти
Мені то що? Я просто привів дані, отримані від людини, яка лише вимушено стала на наш бік - бо місця не вистачило біля "кормушки" в "Останкіно" Я ніколи не створюю собі "ідолів" - тому менше розчаровуюсь в людях Я Нєвзорова пам"ятаю ще про його "100 секундах" на Ленінградському телебаченні - де він був таким собі "разоблачителем язв общества" - типу Стерненка А потім - як ведучого у документальному фільмі "Наши" - у якому він виправдовував дії десантників Псковської дивізії по придушенню виступів людей у Ризі (коло телецентру) за незалежність Латвії та Естонії з Литвою Тому ціну йому я трохи знаю!
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17.06.2023 13:01 Відповісти
Уточнив ~ час оприлюдненя тих даних. І на думку не спало що це ваш "ідол"!
"Став на наш бік"?!! Є ВЕЛИКІЙ сумнів,він не прохав саме укргромадянство! Навіщо всунули? Думаю ви й самі розумієте!
Син і онук генералітету КГБ мав " папку безпеки",тому міг собі багато дозволити. Але час,і "папка" втрачє вагу,довелось перейти на іншу "роботу". Доречі," останкіно" його ніколи не годувало,так дріб'язок на кишенькові витрати. На "БЕНТЛІ" там не заробиш.
З його "зникненям" з рф через фінський кордон до Італії теж "блокбастер".
Торохи додав до "його ціни", особливо для України,а не персоналій на Банковій.
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17.06.2023 18:17 Відповісти
Про "Останкіно" я висловився лише "фігурально" Бо він - "медійна фігура" в публічному просторі А у нас він - просто черговий "агент впливу"
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17.06.2023 18:25 Відповісти
Та ще й артист неаби який! Зеленому ще вчитися і вчитися!
Працює на сцені - відмінно! Бачив його "концерт" в Ізраелє.
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17.06.2023 21:03 Відповісти
Что это ещё за русско-украинская война, г-н Невзоров?
Может все таки российско-украинская?
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17.06.2023 10:10 Відповісти
А чого ти мене питаєш? Я привів цитату Тому претензії - до автора!
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17.06.2023 12:49 Відповісти
Все іде до того, що важкопоранених будуть добивати в госпіталях.
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17.06.2023 09:47 Відповісти
Кацапи вже добивають своїх тим , що не надають належного лікування
на окупованих територіях 😡
Дохнуть моцкалі і х.... р з ними , бо ми їх сюди не кликали 😠
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17.06.2023 12:19 Відповісти
"Афіцєри, афіцєри, ваше сєрцє пад пріцєлом..."
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17.06.2023 11:06 Відповісти
 
 