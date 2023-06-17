Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених, евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, - Генштаб

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

"Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - йдеться у повідомленні.

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