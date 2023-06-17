Вода відходить: опубліковано нові супутникові знімки підірваної ворогом Каховської ГЕС. ФОТО
На нових фотографіях із супутника зафіксовано наслідки затоплень у Херсонській області після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Кадри показують, що вода вже відходить.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".
Кадри були зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies. Фото від 16 червня докладно демонструють нинішній вид знищеної греблі.
Також на знімках видно річковий термінал "Нібулон", розташований у селищі міського типу Козацьке на правому березі річки Дніпро, нижче за Каховську ГЕС. Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.
За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.
У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".
На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.
Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.
У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.
В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.
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Наше сільське господарство з його чорноземами - це наше вічне прокляття.
На півдні потрібно замість агро-полів збудувати казарми із забетонованими плацами для тренерівок військових.
Тоді буде нам щастя та сила
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ЕТА АГАЛЦьЄЛИЙ РАСІЗЬМъ® !!!!
золотые слова!
Навіщо щось міняти?
А для зрошення земель та поливу зара в Світі є *******, новітні, еволюційні технології, де у пустелях спокійно вирощують чудові овочі та фрукти.
Урожай пшеницы с гектара:
Голландия 89
Бельгия 88
Ирландия 86
Германия 80
Англия 76
Франция 70
Украина 26.
у толкових фермерів 80 ц/га - НОРМАЛЬНИЙ врожай. 100 - хАроший...
Получается 70-80% не нормальные фермеры в Украине?
а мінстат потім ділить врожай тих, хто подали звітність (часто занижену, з цілого ряду причин...), на загальну площу орних земель. так і виникає середня врожайність 41 ц/га.
з якого кацапського сайту виколупали цифру 26?
ЗІ. а в портах виникають мільйони тонн зерна, яке невідомо звідкіля взялося...
А от те, що звітуються більшість по 30, то дійсно проблема - ухиляються від сплати податків.
Украина 19,8
Ирландия 94,5
Голандия 83,6
Бельгия 79,2
Разворовывается.Если у тебя 60,то у твоих соседей слева и справа по 10,тогда выйдет среднее.
Навчились уже мати нормальний урожай.
Вірно, а податки не хочуть платити, от тому і така статистика.
Какие налоги такие и пенсии.
тільки цього разу ніщо не заважає зробити все з розумом...
наприклад, з'являється можливість трохи попрацювати з дном водосховища. я б його поглибив би... намивши кілька островів... є ще варіанти... було б бажання.
Спочатку повинна бути вигнана орда,і з того самого Криму теж,адже окупантам ніщо не завадить постійно її обстрілювати.
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Европа и США освобождают свои реки от плотин и ГЭС. Пришла пора освобождать от плотин и реки Украины. Дамба Киевской ГЭС грозит Киеву
За 2021 год в 17 странах Европы убрали не менее 239 плотин и дамб, что стало рекордным показателем на континенте. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Dam Removal Europe. Почти половину от общего числа сооружений демонтировали в Испании - 108 конструкций. По словам руководителя проекта Всемирного фонда миграции рыб Пао Фернандеса Гарридо, снос плотин помогает восстанавливать экосистемы рек, укреплять биоразнообразие и повышать устойчивость к изменениям климата.
https://ecoethics.com.ua/evropa-i-ssha-osvobozhdayut-svoi-reki-ot-plotin-i-ges-prishla-pora-osvobozhdat-ot-plotin-i-reki-ukrainyi-damba-kievskoy-ges-grozit-kievu/
Вік Землі становить 4,60 ± 0,05 млрд років (4,60× 109 років ±1 %). Ці дані базуються на радіоізотопному датуванні не тільки земних зразків, а й метеоритної речовини. Вони отримані в першу чергу за допомогою свинець-свинцевого методу, розробленого Клером Паттерсоном.
Користуйтеся вар'яти Дарами Природи, бережіть ці дари безцінні та буде втоди, вам недолугим та убогим, вічне щастя жити на прекрасній планеті Земля, яка безкінечно та вічно летить, обертається, існує у безмежному просторі неосяжного вашим мізкам Всесвіту.
- ******* крапельні технології поливу теж
- є багато ******** засухостійких сортів рослин
І врешті решт чому саме землеробство а не тваринництво? Рекреаційні, заповідні вітро/сонячні електростанції і т.д.і т.п.
вот вам водохранилище на Днепре .