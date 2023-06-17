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Новини
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Вода відходить: опубліковано нові супутникові знімки підірваної ворогом Каховської ГЕС. ФОТО

На нових фотографіях із супутника зафіксовано наслідки затоплень у Херсонській області після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Кадри показують, що вода вже відходить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

Кадри були зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies. Фото від 16 червня докладно демонструють нинішній вид знищеної греблі.

Також на знімках видно річковий термінал "Нібулон", розташований у селищі міського типу Козацьке на правому березі річки Дніпро, нижче за Каховську ГЕС. Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.

Вода відходить: опубліковано нові супутникові знімки підірваної ворогом Каховської ГЕС 01
Вода відходить: опубліковано нові супутникові знімки підірваної ворогом Каховської ГЕС 02
Вода відходить: опубліковано нові супутникові знімки підірваної ворогом Каховської ГЕС 03

Читайте: Росіяни можуть влаштовувати нові техногенні катастрофи, - ОК "Південь"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

Автор: 

підтоплення (196) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+30
Я також за те, щоб більше ніколи не затоплювати Великий Луг. Для зрошування земель Херсонської і Миколаївської областей достатньо невеликої дамби. А про Крим будемо думати тоді, коли він повернеться додому. Скільки горя зробили кацапи херсонцям і Україні. Перший раз коли затопили їх будинки, села зі школами, церквами, цвинтарами і лугами і другий раз коли це все підірвали. Хай там відроджується природа, яка сама здатна регулювати великі врожаїі та рибні запаси.
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17.06.2023 08:08
+21
пишуть, що Дніпро увійшов у своє природне русло - сподіваюся в українців вистачить розуму не затоплювати все знову з новою ГЕС
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17.06.2023 07:44
+21
Будівництво гребель і водосховищ на рівнінних річках - це велика помилка, якщо не сказати більше - злочин. Що стосується України конкретно - було затоплено величезні площі найродючищої землі у Світі! Я вже не кажу про екологію - її було вщент зруйновано. До того ж , як ми на протязі кількох десятиліть переконались, не тільки екологія постраждала -******** і водосховищами було спричинено величезні людськи жертви діями усіляких неадекватних сусідів- ворогів. Але не дивлячись на все це, у день цього злочину знов лунали заклики за відбудову греблі.
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17.06.2023 08:20
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пишуть, що Дніпро увійшов у своє природне русло - сподіваюся в українців вистачить розуму не затоплювати все знову з новою ГЕС
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17.06.2023 07:44 Відповісти
Ну если цель сделать весь юг малообитаемым и чтобы нельзя было урожай собирать, то да. Не надо.
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17.06.2023 08:00 Відповісти
достатньо прокласти труби зрошення куди потрібно і так у нас дуже мало населення на таку площу і є куди розселятися
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17.06.2023 08:03 Відповісти
Для этого нужна вода. Дамбы строятся чтобы вода могла идти на орошение. Вот сейчас Эфиопия в на Ниле строит дамбу как раз для двух целей - электроэнергия и возможность получить больше обрабатываемой земли.
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17.06.2023 08:05 Відповісти
Нам достатньо продовольства і без зрошення півдня - Африка просто буде менше їсти і почне працювати нарешті.

Наше сільське господарство з його чорноземами - це наше вічне прокляття.

На півдні потрібно замість агро-полів збудувати казарми із забетонованими плацами для тренерівок військових.

Тоді буде нам щастя та сила
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17.06.2023 08:10 Відповісти
Ні не достатньо.
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17.06.2023 08:28 Відповісти
Африка просто буде менше їсти і почне працювати нарешті.
----------------------------------------------------------------------
ЕТА АГАЛЦьЄЛИЙ РАСІЗЬМъ® !!!!
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17.06.2023 12:35 Відповісти
Нам достатньо продовольства і без зрошення півдня - Африка просто буде менше їсти і почне працювати нарешті.

золотые слова!
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17.06.2023 21:01 Відповісти
Сколько людей кормил юг благодаря орошаемому земледелию? Сколько денег в бюджет Украины приносил экспорт культур, выращиваемых на юге? Не хотите вернутся в эпоху проводных телефонов и отсутствия интернета? Люди тоже тогда как-то жили.
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17.06.2023 15:15 Відповісти
И сколько?А денег в бюджет давал сколько?Вы сами то разберитесь.И причём здесь интернет и проводной телефон? Чистая дистиллированная демагогия.
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18.06.2023 06:37 Відповісти
Я також за те, щоб більше ніколи не затоплювати Великий Луг. Для зрошування земель Херсонської і Миколаївської областей достатньо невеликої дамби. А про Крим будемо думати тоді, коли він повернеться додому. Скільки горя зробили кацапи херсонцям і Україні. Перший раз коли затопили їх будинки, села зі школами, церквами, цвинтарами і лугами і другий раз коли це все підірвали. Хай там відроджується природа, яка сама здатна регулювати великі врожаїі та рибні запаси.
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17.06.2023 08:08 Відповісти
Крим навіть коли повернеться додому має залишитися таким, яким його створила природа - напівпустелею на півночі та з виноградниками на півдні.
Навіщо щось міняти?
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17.06.2023 08:13 Відповісти
Будівництво гребель і водосховищ на рівнінних річках - це велика помилка, якщо не сказати більше - злочин. Що стосується України конкретно - було затоплено величезні площі найродючищої землі у Світі! Я вже не кажу про екологію - її було вщент зруйновано. До того ж , як ми на протязі кількох десятиліть переконались, не тільки екологія постраждала -******** і водосховищами було спричинено величезні людськи жертви діями усіляких неадекватних сусідів- ворогів. Але не дивлячись на все це, у день цього злочину знов лунали заклики за відбудову греблі.
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17.06.2023 08:20 Відповісти
І, будь ласка, ось це прочитайте https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3721883-velikij-lug-naviso-kozacka-atlantida-postala-z-kahovskogo-mora.html
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17.06.2023 08:23 Відповісти
Дякую, впевнений, що 95% українців цього не знали.
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17.06.2023 09:43 Відповісти
вчені зроблять експертну оцінку ситуації але крапку поставить будівельна мафія і звісно що на свою користь
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17.06.2023 15:49 Відповісти
и рыбы было намного больше в те далекие времена, чем когда сделали рукотворные моря....а для орошения и трубы можна проложить....мы же не кацапы, которые что б выпить чайку стакан ,кипятили самовар с ведром воды.
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17.06.2023 21:10 Відповісти
Крім того, якщо воду пустити каналом з Запорізької ГЕС в існуючу мережу, то взагалі не потрібно тут ніякої греблі. І води вистачить навіть і в Криму, і Дніпро повернеться в свої береги.
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17.06.2023 09:34 Відповісти
Великий Луг так и называли потому, что это были периодически затопляемые земли. Это все были затопляемые плавни.
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17.06.2023 15:18 Відповісти
Спершу тре знищити каzапських терористів-рашонаzистів, ту кремляzьку чуму та пандемію планети Земля.
А для зрошення земель та поливу зара в Світі є *******, новітні, еволюційні технології, де у пустелях спокійно вирощують чудові овочі та фрукти.
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17.06.2023 08:19 Відповісти
А ось як вони нас у сєрєднєвіков'є загнали - вернувши течію Дніпра на 100 років назад ...Дибіли
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17.06.2023 08:38 Відповісти
Чернозёмы это хорошо!
Урожай пшеницы с гектара:
Голландия 89
Бельгия 88
Ирландия 86
Германия 80
Англия 76
Франция 70
Украина 26.
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17.06.2023 08:50 Відповісти
дурня. ви не плутайте статзвітність і реальні врожаї.

у толкових фермерів 80 ц/га - НОРМАЛЬНИЙ врожай. 100 - хАроший...
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17.06.2023 09:06 Відповісти
Это среднее по странам,а не по фермерам.
Получается 70-80% не нормальные фермеры в Украине?
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17.06.2023 09:11 Відповісти
в нас дрібні фермери взагалі не здають ніякої статзвітності по врожайності. принаймі, основна маса...
а мінстат потім ділить врожай тих, хто подали звітність (часто занижену, з цілого ряду причин...), на загальну площу орних земель. так і виникає середня врожайність 41 ц/га.
з якого кацапського сайту виколупали цифру 26?

ЗІ. а в портах виникають мільйони тонн зерна, яке невідомо звідкіля взялося...
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17.06.2023 09:22 Відповісти
У мене по 60. У великих господарствах по 70-80. У Вас дані ще з совка.
А от те, що звітуються більшість по 30, то дійсно проблема - ухиляються від сплати податків.
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17.06.2023 09:38 Відповісти
2000 год
Украина 19,8
Ирландия 94,5
Голандия 83,6
Бельгия 79,2
Разворовывается.Если у тебя 60,то у твоих соседей слева и справа по 10,тогда выйдет среднее.
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17.06.2023 09:56 Відповісти
Я ж говорю, що у моїх сусідів по 70-80.
Навчились уже мати нормальний урожай.
Вірно, а податки не хочуть платити, от тому і така статистика.
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17.06.2023 10:05 Відповісти
Тогда пора в ЕС.Корупцию победили.
Какие налоги такие и пенсии.
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17.06.2023 10:12 Відповісти
Оййййй не спешите в этот Есссс
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17.06.2023 21:55 Відповісти
а тепер давай ці ж числа по країнах, але ЕКСПОРТУ зерна в мільйонах ТОН! і тоді порахуй знову в кого яка дохідність....
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17.06.2023 13:12 Відповісти
не пишіть дурниць! греблю потрібно відновлювати.
тільки цього разу ніщо не заважає зробити все з розумом...

наприклад, з'являється можливість трохи попрацювати з дном водосховища. я б його поглибив би... намивши кілька островів... є ще варіанти... було б бажання.
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17.06.2023 09:00 Відповісти
Яр вважає так само. Але чому не хочете розглянути варіант каналу із запорізької ГЕС? Граніт проблема, еле і його можна прорубати, плюс частину можна зробити віадуками.
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17.06.2023 09:43 Відповісти
Я вже писав: можна зробити греблю нижче Нікополя. Додаткову. З сушеним дном працювати легше. Можливо і поглибити і обвалувати канал для суден (був і такий проект.) найперше вигнати ворога. А потім відбудують все необхідне. Крим з водою дніпровською буде але вже без окупантів та їхніх прихвоснів
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17.06.2023 13:30 Відповісти
Найгірше почнеться після відходу води. Літо. Спека.
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17.06.2023 09:44 Відповісти
як ви збираєтесь відновити греблю,якшо рашисти її знову зруйнують...і як її відбудувати під постійними обстрілами під час війни...
Спочатку повинна бути вигнана орда,і з того самого Криму теж,адже окупантам ніщо не завадить постійно її обстрілювати.
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17.06.2023 09:50 Відповісти
- давно пора освободить реки, восстановить экосистему и судоходство
--------------------------------

Европа и США освобождают свои реки от плотин и ГЭС. Пришла пора освобождать от плотин и реки Украины. Дамба Киевской ГЭС грозит Киеву
За 2021 год в 17 странах Европы убрали не менее 239 плотин и дамб, что стало рекордным показателем на континенте. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Dam Removal Europe. Почти половину от общего числа сооружений демонтировали в Испании - 108 конструкций. По словам руководителя проекта Всемирного фонда миграции рыб Пао Фернандеса Гарридо, снос плотин помогает восстанавливать экосистемы рек, укреплять биоразнообразие и повышать устойчивость к изменениям климата.
https://ecoethics.com.ua/evropa-i-ssha-osvobozhdayut-svoi-reki-ot-plotin-i-ges-prishla-pora-osvobozhdat-ot-plotin-i-reki-ukrainyi-damba-kievskoy-ges-grozit-kievu/
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17.06.2023 10:50 Відповісти
по посиланню - дурня.
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17.06.2023 15:45 Відповісти
Не чіпайте природу, дописники-ідійоти безмозглі своїми тупими, коммуняко-кацапськими порадами.

Вік Землі становить 4,60 ± 0,05 млрд років (4,60× 109 років ±1 %). Ці дані базуються на радіоізотопному датуванні не тільки земних зразків, а й метеоритної речовини. Вони отримані в першу чергу за допомогою свинець-свинцевого методу, розробленого Клером Паттерсоном.

Користуйтеся вар'яти Дарами Природи, бережіть ці дари безцінні та буде втоди, вам недолугим та убогим, вічне щастя жити на прекрасній планеті Земля, яка безкінечно та вічно летить, обертається, існує у безмежному просторі неосяжного вашим мізкам Всесвіту.
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17.06.2023 11:18 Відповісти
- каналами втрачається до 40% води, тобто транспортування води трубопроводами більш ефективно
- ******* крапельні технології поливу теж
- є багато ******** засухостійких сортів рослин
І врешті решт чому саме землеробство а не тваринництво? Рекреаційні, заповідні вітро/сонячні електростанції і т.д.і т.п.
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17.06.2023 15:26 Відповісти
в природу не хер лезть и что то сильно менять...

вот вам водохранилище на Днепре .
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17.06.2023 21:21 Відповісти
 
 