Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 219 170 осіб (+670 за добу), 302 гелікоптери, 3977 танків, 3834 артсистеми, 7706 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 219 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3977 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7706 (+23) од,

артилерійських систем - 3834 (+22) од,

РСЗВ - 609 (+3) од,

засоби ППО - 364 (+0) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 302 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7),

крилаті ракети - 1211 (+12),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од,

спеціальна техніка - 520 (+1).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.