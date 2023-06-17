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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 219 170 осіб (+670 за добу), 302 гелікоптери, 3977 танків, 3834 артсистеми, 7706 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 219 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3977 (+12) од,

бойових броньованих машин - 7706 (+23) од,

артилерійських систем - 3834 (+22) од,

РСЗВ - 609 (+3) од,

засоби ППО - 364 (+0) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 302 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7),

крилаті ракети - 1211 (+12),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од,

спеціальна техніка - 520 (+1).

Читайте: Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених, евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 219 170 осіб (+670 за добу), 302 гелікоптери, 3977 танків, 3834 артсистеми, 7706 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622) ліквідація (3964) знищення (7313)


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Топ коментарі
+22
Техніка у кацапів горить рекордними темпами!!!!
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17.06.2023 08:19
+15
100 одиниць ворожого металобрухту!
Давненько ББР не вигравали у артилерії
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17.06.2023 08:19
+12
А ще тенденції. От рік назад арти вибивали всередньому 5 штук в день, зараз 20. Здається мені що ми щось тай наростили. Що скажеш кацап?
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17.06.2023 08:59
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Техніка у кацапів горить рекордними темпами!!!!
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17.06.2023 08:19 Відповісти
Якби ще їхня авіація також горіла такими темпами. Дуже багато створює проблем...
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17.06.2023 08:21 Відповісти
таки так. Арта з кінця квітня зробила ривок за танками
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17.06.2023 08:26 Відповісти
По плану
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17.06.2023 08:40 Відповісти
100 одиниць ворожого металобрухту!
Давненько ББР не вигравали у артилерії
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17.06.2023 08:19 Відповісти
Читаю цю ститистику,і пригадується епізод з фільму "Гладіатор",як реагував імператор на битву в середині гладіаторської битви)Слава нації.
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17.06.2023 08:22 Відповісти
слава богу що налаготилось знищення артилерії
про яке я писав ще 8 місяців назад
тепер треба взятись за літаки
отмазки про зміну тактики московитів
і ми не можемо їх достать не приймаються
хто хоче той знайде спосіб як це зробити
удачного полювання!
Слава ЗСУ!!!!
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17.06.2023 08:29 Відповісти
А ще тенденції. От рік назад арти вибивали всередньому 5 штук в день, зараз 20. Здається мені що ми щось тай наростили. Що скажеш кацап?
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17.06.2023 08:59 Відповісти
І що там на карті ти можеш побачити? Може кількість вбитих окупантів рахуєш, чи може вибиту арту там відмічено? Не спригуй москалику, бо ми про дані які дає генштаб, і різниця в арті є в рази.
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17.06.2023 09:30 Відповісти
Єнот не згоден...
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17.06.2023 08:59 Відповісти
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17.06.2023 08:55 Відповісти
ми і Африканська делегація з мирними ініціативами у Киïві
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17.06.2023 09:00 Відповісти
Гарно попрацювали наші хлопці та дівчата !
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17.06.2023 11:13 Відповісти
 
 