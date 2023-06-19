На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування. Втрати ворога за добу - понад 2 роти вбитими та пораненими, - Тарнавський
На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.
"Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА "Орлан-10", 2 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam", 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", зенітний ракетний комплекс "С-300", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЕБ "Поле-21", - йдеться у повідомленні.
За словами Тарнавського, також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.
Продовжуємо працювати та рухатись вперед.
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Просто не треба було 2 місяці кричати на весь світ про "найвеличніший наступ", "у Крим за 3 дні" тощо.
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