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Новини Війна
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На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування. Втрати ворога за добу - понад 2 роти вбитими та пораненими, - Тарнавський

зсу

На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.

"Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА "Орлан-10", 2 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam", 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", зенітний ракетний комплекс "С-300", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЕБ "Поле-21", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку ворог втратив понад 4 роти вбитими та пораненими. Кожна доба для росіян перетворюється на пекло, - Тарнавський. ВIДЕО

За словами Тарнавського, також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.

Продовжуємо працювати та рухатись вперед.

Автор: 

ліквідація (3992) ЗСУ (7598) Тарнавський Олександр (277)


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Топ коментарі
+4
Залежно яка рота,- може бути й 300, а може й 30.
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19.06.2023 13:29
+3
Шо за новий спосіб рахувати втрати русні. ******* по "головах". Не скромнічайте, хлопці. Скільки там в тих ротах? 100?
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19.06.2023 13:24
+3
Захисники України звільняють Богом дану землю від мацковскіх окупантів-убивць!!!
Кари, московитам, страшної кари!!
Дотримуємся ІНФОРМгігієни у мережах, бо орків налізло, як колорадського жука!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!!

Слава Україні!!
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19.06.2023 15:44
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Шо за новий спосіб рахувати втрати русні. ******* по "головах". Не скромнічайте, хлопці. Скільки там в тих ротах? 100?
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19.06.2023 13:24 Відповісти
Залежно яка рота,- може бути й 300, а може й 30.
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19.06.2023 13:29 Відповісти
так ото ж.
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19.06.2023 13:38 Відповісти
Получается что считать по "головах" не выходит. Кто их там будет собирать головы отдельно, руки отдельно, ноги отдельно. Да и на деревьях сколько висит...
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19.06.2023 15:05 Відповісти
За штатом МСР була 110 чоловік, здається...
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19.06.2023 13:40 Відповісти
как тебе не знать специялисту...
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19.06.2023 14:15 Відповісти
"Вас уже выпустили из сумасшедшего дома"?
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19.06.2023 14:42 Відповісти
тебя свинорыла только это интересует...?
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19.06.2023 14:48 Відповісти
На відміну від попередніх 8 місяців, ЗСУ почали вести активні бойові дії
Просто не треба було 2 місяці кричати на весь світ про "найвеличніший наступ", "у Крим за 3 дні" тощо.
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19.06.2023 14:27 Відповісти
Який "найвеличніший наступ", де ти його бачиш? Контрнаступ буде після отримання F-16, а зараз йде психологічний наступ, деморалізований рашист на 50% переможений.
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19.06.2023 18:57 Відповісти
Не забаром батальйонами будуть дожити,шо це за херня
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19.06.2023 15:18 Відповісти
Захисники України звільняють Богом дану землю від мацковскіх окупантів-убивць!!!
Кари, московитам, страшної кари!!
Дотримуємся ІНФОРМгігієни у мережах, бо орків налізло, як колорадського жука!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!!

Слава Україні!!
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19.06.2023 15:44 Відповісти
Героям слава !!!
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19.06.2023 19:37 Відповісти
 
 