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У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському райсуді Києва розпочалося чергове засідання у справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судове засідання проводитимуть у закритому режимі.

"Єдина підстава для того, щоб закрити це засідання - це приховати ганьбу прокуратури, яка безпідставно звинувачує Романа Червінського, героя, якого треба захищати, а не нападати на нього. Вони просто хочуть закрити засідання, щоб суспільство не знало, яку вони тут роблять ганьбу. Але все рівно цю інформацію буде донесено, всі ці документи, які вони надають, не мають ніякої секретності, ніяких підстав для закритого засідання немає", - зазначив захисник Червінського.

Також на засіданні був присутній довголітній політв'язень радянських концтаборів, нардеп трьох скликань Степан Хмара.

У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 01
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 02
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 03
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 04
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 05
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 06
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 07

У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 08
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 09
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 10
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 11
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 12
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 13
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 14
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 15
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 16
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 17
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 18
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 19
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 20
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 21
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 22
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 23
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 24
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 25
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 26
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 27
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Також читайте: Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного, - Бутусов

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.

Також читайте: Справа Червінського "деморалізує людей, які реально роблять роботу", - співробітники спецслужб про суд над розвідником

Автор: 

суд (11703) Богачук Олег (1457) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+65
Сам цей факт - це позорище для українців. Вороги й продажні шавки судять патріота.
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19.06.2023 13:47
+37
зелені портновські підара...и
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19.06.2023 13:48
+30
Через несколько часов после публикации фото прилетела ракета и погибли люди.

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19.06.2023 13:59
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Сам цей факт - це позорище для українців. Вороги й продажні шавки судять патріота.
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19.06.2023 13:47 Відповісти
Конкретно цей факт - ганьба влади та суддівської мафії. Мухи окремо, котлети окремо.
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19.06.2023 13:52 Відповісти
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про аварії, катастрофи, надзвичайні ситуації, що сталися і загрожують безпеці людей, про стан правопорядку, про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Це не моя фантазія, це - стаття 21 Закону України "Про інформацію"

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text


**************

Якщо Червінський як посадова особа органу державної влади вчиняв незаконні (кримінально карані) дії, якщо це загрожувало безпеці людей і призвело до їхньої загибелі, то будь-які відомості про це не можуть бути підставою для розгляду питання про розгляд справи (чи процесуального питання) Червінського у закритому судовому засіданні.

Віднесення інформації про діяння Червінського до "державної таємниці" означає, що діяння Червінського є законним, а він самий - в'язнем совісті і жертвою політичних репресій.
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19.06.2023 16:31 Відповісти
Не окремо ‼️Давно пора ,ещё после заявки ЧЛЕНОГРАЯ ,без суда и следствия 🤥🤡🎪, по заданию ГЕБНЯВЫХ ПОРТНОВЫХ &ДЕРЬМАКОВ , Шеремета убили патриоты - Рифмастер … ,преследований лучших генералов Марченко , Павловского, Кривоноса - ВСЮ ЗЕЛЕНОГНОЙНУЮ БАНДУ , под трибунал по 111 ст ! И теперь не поздно - СОБРАТЬ ПРЕСКОНФРЕЦИЮ И ЗАЯВИТЬ , ЧТО ВЛАСТЬ - ОБОРОТНИ , ОБВОРОВЫВАЮЩИЕ ВЕСЬ МИР И КОПИРУЮТ ДИКТАТУРУ РАШИСТОВ
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19.06.2023 18:13 Відповісти
Не окремо? Пропонуєте весь український народ без суда та слідства? Будьте трохи уважнішою, Віка.
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19.06.2023 18:40 Відповісти
73% малоросов для кого Украина продажная порноактриса и кто согласился стать на колени перед Кйло….выбрали достойного себе малоросам ЗЕльца Боневтика Первого.Никакого позорища для украинцев нет…это просто печальный ФАКТ в новой истории Украины.(
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19.06.2023 14:12 Відповісти
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19.06.2023 14:16 Відповісти
Суддя - морда.
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19.06.2023 19:09 Відповісти
Рило. Пика.
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19.06.2023 21:49 Відповісти
зелені портновські підара...и
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19.06.2023 13:48 Відповісти
зелена мразота...
ЗеКа Геть!!!
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19.06.2023 13:50 Відповісти
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19.06.2023 13:50 Відповісти
Через несколько часов после публикации фото прилетела ракета и погибли люди.

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19.06.2023 13:59 Відповісти
Прикоритні з ОПУ, обмазують суддівських-прокурорських в московське лайно зради!!
Стефанчук-зеленський протиставили себе Українцям, які реально Захищають Україну! !!! МІ 6 попереджала Зеленського !
хтось ними керує … Чому ми не в НАТІ?.?
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19.06.2023 13:59 Відповісти
Зєля, у червні 1919 року так само, як і ти, "мовчав" симон петлюра, коли його прихвостні (насправді, аґенти вчк) судили найвидатнішого (без перебільшення) тогочасного українського воєначальника полковника Петра Болбочана. Петлюра просто заздрив його військовим успіхам. 28 червня (!) 1919 року Болбочана розстріляли...
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19.06.2023 13:59 Відповісти
Недоречно зеленого закомплексованого примітивного дрища-маріонетку порівнівати з високоосвіченим держаним діячем Симоном Петлюрою.
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19.06.2023 14:22 Відповісти
Ознайомся не з офіційно- прилизаною ура-істориками діяльністю таких типів, як петлюра, винниченко, грушевський, і побачиш, наскільки вона була руйнівною для української держави. Для початку - прочитай книгу полковника Петра Дяченка.

P.S. Для довідки - зєля не втік із Києва у 2022, як петлюра у 1919 і Грушевський у 1918.
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19.06.2023 16:09 Відповісти
Хіба я питав вас, що мені робити? Вам навіть не снилося, з якою кількістю інформації я знайомий, особливо, як зелена пліснява на чолі з ухилянтом зливала і продовжує зливати і грабувати Україну не слабше за пуйло.
А оце тикати незнайомим людям вас зелений неосвічений дрищ навчив?
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19.06.2023 16:18 Відповісти
Чи тупий,чи просто ворог України. А можливо все разом.
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19.06.2023 16:59 Відповісти
То просто якийсь дурник з сіонізмом у дупі вирішив підзаробити маніпулятором, але не зміг знайти тупіших за себе.
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19.06.2023 20:19 Відповісти
. нема сенсу не поважати Ваші думки..але...??? Хто та людина у Вашому розумінні...що приведе Україну до часу посадки названих Вами мразот у в*язницю...? І на попередніх виборах Ви очевидно мали якесь уподобання? То хто це...???
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19.06.2023 15:03 Відповісти
це вирок владі бо море слуг відвертті 3лочинці і украінофоби а під суд героя шок
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19.06.2023 14:11 Відповісти
Раніше Зеленський відпустив Вагнерівців, зірвавши операцію українських спецслужб,
а зараз судить розвідника, який їх розкрив, та за кілька місяців до вторгнення публічно попереджав про кротів та смертельну загрозу національній безпеці.
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19.06.2023 14:12 Відповісти
Судят и за то, что сказал правду о предателях

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19.06.2023 14:18 Відповісти
Зєля, застрелься... або застрель дермака-татарова...
от тільки Вошьдь зебілів не здатен на мужній вчинок.. і в щовечірньому сценарії "добраніч, лохаші" такого не напишуть
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19.06.2023 14:17 Відповісти
ТРЕБА ВЖЕ ПРИПИНЯТИ цей судоблудо-дєрмаківський ШАБАШ з тим п**здуном ТАТАРОВИМ над ГЕРОЯМИ УКРАЇНИ...!!!
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Це не суд. Це ЗЕлуплене судилище з "суддею"-хряком.
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19.06.2023 14:31 Відповісти
19.‎06.‎2023

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Державні акти Російської федерації візує для реєстрації і введення в дію секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

" (...) Всі документи зовнішньополітичної тематики міністерства закордонних справ і кабінету міністрів в обов'язковому порядку передаються для перегляду і візуванню голові офісу президента Андрію Єрмаку. (...)Питання розподілу поточних коштів структури Кабінету міністрів візуються головою офісу Президента Андрієм Єрмаком. (...)https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Андрій Єрмак має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ, структур близьких до кола секретаря Ради безпеки РФ Патрушева. (...) " з доповіді United States Intelligence Community (IC) президенту США Байдену (лютий 2023, стилістика тексту змінена )

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19.06.2023 14:38 Відповісти
Червінський - "У цих хлопців з Банкової був сценарій "до війни", у Єрмака в часності, він це розумів. Далі вони не бачили України. Тобто Україна мала впасти.

https://twitter.com/boysfrancais/status/1670761817293959170 https://twitter.com/boysfrancais/status/1670761817293959170
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19.06.2023 16:26 Відповісти
Свободу пану Червинському!
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19.06.2023 14:40 Відповісти
Він перед усім полковник.
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19.06.2023 19:11 Відповісти
Він перед усім громадянин.
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20.06.2023 00:00 Відповісти
Старий маразматик Хмара може пояснити, чому він агітував проти Пороха і лив на того тони лайна і бруду, якого Порох не заслуговував.
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19.06.2023 14:42 Відповісти
Тому, що ваш Порох такий же, як і боневтік. Був він президентом народу , то його б і вибрали. Але вже так на точортів цей барига ., що і вибрали це чм
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19.06.2023 16:40 Відповісти
Надивилась Ге+Ге. Бо нормальна людина таке не скаже.
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19.06.2023 17:04 Відповісти
Нормальна людина не тількі такого не скаже, вона Г+Г не дивиться, тому шо вона нормальна.
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19.06.2023 17:19 Відповісти
Бо мальдівський хряк такий самий як і ******, тільки обгорнутий в вишиванку.
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19.06.2023 16:46 Відповісти
І чому від тебе смердить зеленим лайном та парашей з лаптями, онучами та сраними портками?
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19.06.2023 17:20 Відповісти
Гроші.
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19.06.2023 17:17 Відповісти
Суд над героєм України Червінським, це вирок зеленій владі. Після зміни влади будуть суди над всіма зрадниками: зЕрмаками, шуфричами, портновими, хламідіями, безугло-безмізкими та іншими зеленими жабами і опіздиЖистами.
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19.06.2023 14:53 Відповісти
Я вас розумію, та нажаль не буде ніяких судів, вони або втечуть хто куди на парашу чи ісраель або мудрий нарід знову за них проголосує, тільки сліпий не бачить що Україна поступово перетворюється на парашу в плані пропаганди та залучення ботів задля навіювання лохторату правильних ідей.
Боюсь без чергового майдану, нам не бачити нової влади. Дуже дуже хочу помилятись.
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19.06.2023 15:15 Відповісти
А чого у охоронців морди закриті? Це так у конституції написано? Чого ми власне боїмося? Ми ж на службі у народу причому не на передовій... це називається очко жим- жим. Судді забули намордника видати, бо сьогодні він над а завтра може бути і під законом судьба індєйка як кажуть кацапи.
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19.06.2023 15:23 Відповісти
Закривають охоронці морди від сорому за свої поступки.
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19.06.2023 16:50 Відповісти
Як зворушливо ці всі судді вірять що ніколи не будуть биті по морді...
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19.06.2023 15:26 Відповісти
Сима симатакс скільки платять за пост? Краще чим на будові? Чи ти з принципу не хочеш на будову? ( до якого небудь микитася... ) чувак, купу бабла заробиш...
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19.06.2023 15:29 Відповісти
"Вагнергейт"
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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19.06.2023 15:40 Відповісти
Турчинов про справу розвідника Червінського
https://www.youtube.com/shorts/gFiYWyZfuXw
Генерал Кривонос про розвідника Червінського
https://www.youtube.com/shorts/E8U1_r_O92M
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19.06.2023 15:50 Відповісти
В чому проблема, адресу прокурора, судді, секретутки в студію.
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19.06.2023 15:58 Відповісти
Оце ФСБ-шне нічтожество, наглядач від кремля за Зеленським "судить" розвідника-Героя, який приймав участь в успішній ліквідації Гіві, Мотороли, у вивозу з окупованої території Цемаха, щоб навічно замкнути йому рота у справі вагнерівців
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19.06.2023 16:03 Відповісти
Свої криси - це найпаскудніше!! Їх безкарність та нахабство дуже демотивує звичайних громадян, а владотримаючі взагалі осліпли до такого зухвальства(( Коли вже ті межі будуть?
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20.06.2023 14:59 Відповісти
оце і є причина невступу в НАТО

русскіє чєкісти в ОП зеленського
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19.06.2023 16:17 Відповісти
Навіть якщо цю людину оправдають, то морально вона вже буде зламана. Результат - Україна втратила ефективного бійця, а кацапстан отримав перемогу. Слава українській владі! Ура!
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19.06.2023 16:28 Відповісти
А смаркатий прокурорчик як спить уночі? Совість не гризе? - Та ні, не гризе. Він просто "виконує обов'язки". І сім'я його пишається ним. Він ж ПРОКУРОР.
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19.06.2023 16:33 Відповісти
Ганьба владі яка судить людей яки працюють на захист України СВОБОДУ Червінському
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19.06.2023 16:34 Відповісти
суддю на недельку в окоп
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20.06.2023 14:55 Відповісти
Татаров і єрмак, ведуть під рученьки і цього суддю по стежці кірєєва, кар'єра і цього з ганьбою закінчиться в Україні. А Червінський буде їх вироком, його будуть випусчкати, коли "зелена влада" буде втікати, я маю на увазі татарова і єрмака і їх "слуг". Це вже видно по підтримці політиків пана Червінського. А в залі мудрі і патріотичні люди, чого тільки варті Турчинов, Кривроніс , Бурба і Хмара. Ну що "зелені", з цього капкану вже не вискочити. Справи проти патріотів порушуються в розглядають по швидкрості світла, а де справи по особі, яка зірвала і "злила" спецоперацію по "вагнерівцях? А де баканов і справа по призначених офіцерів ФСБ на керівні посади? А де справа проти тих, хто дав наказ і проводив розмінування Чонгару? Де справи по відношенню до мародерів? Чому ця справа на часі, а ті ні?
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19.06.2023 16:49 Відповісти
Чому мовчить вся розвідувальна спільнота чи для вас честь, братерство, взаємовиручка, своїх не здаєм замінено на чергову вислугу перед штимпами типу лейтенанта баканова наберіться мужності добийтеся розголосу справи і підтримайте достойного свого колегу.
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19.06.2023 17:03 Відповісти
А якщо таких прокурорів мобілізувати під Бахмут на передок?

Може з них користі там буде більше?
Та й іншим прокурорам неповадно буде...
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19.06.2023 17:12 Відповісти
де форму на такого знайти суддю , він ледве в двері пройшов
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20.06.2023 14:10 Відповісти
За результатами цього ганебного "процесу" та політичних переслідувань Кличка, я говоритиму в Брюсселі про узурпацію влади.
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19.06.2023 17:14 Відповісти
в їбанутої знову загострення?
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19.06.2023 22:28 Відповісти
де вона взяла бояришник , бо такий пост під благородні напої таке не видаш
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20.06.2023 14:13 Відповісти
Ганьба владі зелених слуг🤢 вони просрали підготовку до війни, а тепер ще й вчиняють судилища над людьми завдяки яким країна вистояла
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19.06.2023 17:31 Відповісти
не просрали, а заасфальтували, розмінували, стали раком та чекали в позі Зе...
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19.06.2023 19:29 Відповісти
Ганебне судилище! Замість того, щоби судити і притягти таких як баканов, татаров, шуфричів різного каібру, вони взялись за наших героїв... Народ це не попустить їм!
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19.06.2023 17:34 Відповісти
виродки з ОПи бояться лише обурених людей на Банковій. все решта - розмови, обурення громадян, якісь аргументи цим покидькам до сраки ... поки оманські зрадники безкаоно сидять на своїх посадах толку не буде, вони будуть нищити демократію, свободу слова та плювати на всіх...
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19.06.2023 18:41 Відповісти
Доки ми матимемо корумповану антиукраїнську судову систему, нам не світить ні НАТО ні ЄС.
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19.06.2023 19:11 Відповісти
 
 