У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Шевченківському райсуді Києва розпочалося чергове засідання у справі полковника Романа Червінського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що судове засідання проводитимуть у закритому режимі.
"Єдина підстава для того, щоб закрити це засідання - це приховати ганьбу прокуратури, яка безпідставно звинувачує Романа Червінського, героя, якого треба захищати, а не нападати на нього. Вони просто хочуть закрити засідання, щоб суспільство не знало, яку вони тут роблять ганьбу. Але все рівно цю інформацію буде донесено, всі ці документи, які вони надають, не мають ніякої секретності, ніяких підстав для закритого засідання немає", - зазначив захисник Червінського.
Також на засіданні був присутній довголітній політв'язень радянських концтаборів, нардеп трьох скликань Степан Хмара.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.
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До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про аварії, катастрофи, надзвичайні ситуації, що сталися і загрожують безпеці людей, про стан правопорядку, про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
Це не моя фантазія, це - стаття 21 Закону України "Про інформацію"
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
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Якщо Червінський як посадова особа органу державної влади вчиняв незаконні (кримінально карані) дії, якщо це загрожувало безпеці людей і призвело до їхньої загибелі, то будь-які відомості про це не можуть бути підставою для розгляду питання про розгляд справи (чи процесуального питання) Червінського у закритому судовому засіданні.
Віднесення інформації про діяння Червінського до "державної таємниці" означає, що діяння Червінського є законним, а він самий - в'язнем совісті і жертвою політичних репресій.
ЗеКа Геть!!!
Стефанчук-зеленський протиставили себе Українцям, які реально Захищають Україну! !!! МІ 6 попереджала Зеленського !
хтось ними керує … Чому ми не в НАТІ?.?
P.S. Для довідки - зєля не втік із Києва у 2022, як петлюра у 1919 і Грушевський у 1918.
А оце тикати незнайомим людям вас зелений неосвічений дрищ навчив?
а зараз судить розвідника, який їх розкрив, та за кілька місяців до вторгнення публічно попереджав про кротів та смертельну загрозу національній безпеці.
от тільки Вошьдь зебілів не здатен на мужній вчинок.. і в щовечірньому сценарії "добраніч, лохаші" такого не напишуть
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Державні акти Російської федерації візує для реєстрації і введення в дію секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
" (...) Всі документи зовнішньополітичної тематики міністерства закордонних справ і кабінету міністрів в обов'язковому порядку передаються для перегляду і візуванню голові офісу президента Андрію Єрмаку. (...)Питання розподілу поточних коштів структури Кабінету міністрів візуються головою офісу Президента Андрієм Єрмаком. (...)https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Андрій Єрмак має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ, структур близьких до кола секретаря Ради безпеки РФ Патрушева. (...) " з доповіді United States Intelligence Community (IC) президенту США Байдену (лютий 2023, стилістика тексту змінена )
https://twitter.com/boysfrancais/status/1670761817293959170 https://twitter.com/boysfrancais/status/1670761817293959170
Боюсь без чергового майдану, нам не бачити нової влади. Дуже дуже хочу помилятись.
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
https://www.youtube.com/shorts/gFiYWyZfuXw
Генерал Кривонос про розвідника Червінського
https://www.youtube.com/shorts/E8U1_r_O92M
русскіє чєкісти в ОП зеленського
Може з них користі там буде більше?
Та й іншим прокурорам неповадно буде...