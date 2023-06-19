У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському райсуді Києва розпочалося чергове засідання у справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судове засідання проводитимуть у закритому режимі.

"Єдина підстава для того, щоб закрити це засідання - це приховати ганьбу прокуратури, яка безпідставно звинувачує Романа Червінського, героя, якого треба захищати, а не нападати на нього. Вони просто хочуть закрити засідання, щоб суспільство не знало, яку вони тут роблять ганьбу. Але все рівно цю інформацію буде донесено, всі ці документи, які вони надають, не мають ніякої секретності, ніяких підстав для закритого засідання немає", - зазначив захисник Червінського.

Також на засіданні був присутній довголітній політв'язень радянських концтаборів, нардеп трьох скликань Степан Хмара.



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.

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