Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на фронті та підготовку бригад наступу

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.



Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", - зазначив президент.

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