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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на фронті та підготовку бригад наступу

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський та Сунак обговорили оборонні потреби України, зокрема далекобійну зброю

Автор: 

Зеленський Володимир (23998)


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Топ коментарі
+13
Мародери- корупціонери всі потікали за кордон. Зараз у владі виключно чесні та патріотичні людей, яких особисто підбирав Ермак.
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19.06.2023 13:39
+11
Добре що такий досвідчений полководець керує військами під час війни. Тішуся...
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19.06.2023 13:31
+11
А що там за ситуація з мародером в МО?
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19.06.2023 13:31
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Добре що такий досвідчений полководець керує військами під час війни. Тішуся...
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19.06.2023 13:31 Відповісти
Зеля? Так, він прямо Наполеон
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19.06.2023 13:33 Відповісти
Наш Велінгтон!
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19.06.2023 13:35 Відповісти
ага !!! "найвеличніший лідор **********... " ...



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19.06.2023 13:44 Відповісти
дайте шаблю і коня. він рветься в бій
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19.06.2023 13:35 Відповісти
А що там за ситуація з мародером в МО?
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19.06.2023 13:31 Відповісти
Мародери- корупціонери всі потікали за кордон. Зараз у владі виключно чесні та патріотичні людей, яких особисто підбирав Ермак.
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19.06.2023 13:39 Відповісти
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19.06.2023 13:41 Відповісти
після війни зробимо срібну кінну статую на честь перемоги єрмака і зеленського у війні та поїдемо на шашлики
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19.06.2023 13:47 Відповісти
а хто з них буде конем?
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19.06.2023 14:00 Відповісти
в мене питання інше, куди там причепити зелосипед
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19.06.2023 14:03 Відповісти
ледь встиг про гусарів!
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19.06.2023 14:06 Відповісти
Після перемоги не дайте втекти ЗЕленому виродку, воно має сидіть за гратами до кінця свого нікчемного життя, паскуда зрадник мародер
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19.06.2023 13:34 Відповісти
Думаю, Ху#лу на стол стенограмму уже положили, как всегда.
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19.06.2023 13:34 Відповісти
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19.06.2023 13:34 Відповісти
"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов" Записував все Єрмак...
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19.06.2023 13:36 Відповісти
Тайно, на микроплёнку.
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Засідання ЗЕставки.
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19.06.2023 13:37 Відповісти
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19.06.2023 13:38 Відповісти
Наполійон недороблний.

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19.06.2023 13:41 Відповісти
А шо він там на ставці рішає - сидить і гривою маше .
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19.06.2023 13:48 Відповісти
Залужний! Залужний має бути на чолі списку а не підлеглий йому Сирський!
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19.06.2023 13:59 Відповісти
Яка ставка, він що ст@ліна косплеїть?
Скоріше вивідує з Єрмаком плани наших військових. В 1917 політики вже загубили Україну тим що заважали своїм військовим заради свого політичного его, і вчасно не реагували на загрозу вторгнення більшовиків. Історія повторюється
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19.06.2023 13:59 Відповісти
він перший "застолбіл", і путін вже не може проводити "засідання Ставки", і тому у кацапів все йде шкереберть на фронтах.
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19.06.2023 14:04 Відповісти
Хлопці вже другий рік на фронті кров'ю стікають, а мажори, блогєри, артісти внє вайни по нічних кабаках не знають куди свою дурість подіти. І зільоний мовчить, не рушає їх, двічі тричі поранених на фронті ніким замінити. Кілька тисяч крадуть в бійців а самі барабани за мільйони скуповують
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19.06.2023 14:02 Відповісти
послідовність прізвищ має бути наступною: Залужний, Сирський, Тарнавський, Буданов
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19.06.2023 14:18 Відповісти
Все на якусь чарівну вундервафлю чекає. Вундервафлями керують солдати, рвуть жили щоб поміняти гусениці і катки на бредлі, мардерах та леопардах, сліпнуть і спалюють нервову систему на ************* зрк, бо змінщиків не вистачає. Скільки бичьЯ молодого переховуютьсЯ по чужих хатах, відкуповуються, втікають. З нульового бика за півроку мож виховати класного спеціаліста і навчити Україну любити, а то тільки чути "нє мая страна, нє мая вайна, пусть туда идут лохи". Невже він не розуміє що ця війна за наше виживання, на роки і потрібні добре навчені людські резерви
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19.06.2023 14:19 Відповісти
Який наступ ?
Всі вісім новостворених бригад (окрім Азову) це війська МВС і вони будуть захищати зеленського і його банду від військових і громадян України напередодні і після виборів через додаток "Дія" який розробили кацапські програмісти з ЕПАМ. Незадоволених виборами буде багато - бо мало хто хоче бачити Зе клоуна знову президентом України, тому роботи для цих новостворених бригад буде багато і разганяти демонстрації будуть з розмахом, а ГОЛОВНЕ - перед цим зеленським зробить ПЄРЄМІРІЄ, назвавши його кроком до Миру.
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19.06.2023 14:27 Відповісти
І пішла чергова малява штірліца в ставку
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19.06.2023 14:53 Відповісти
ну от - Залужного зачмирили,ставку проводять клоуни,вори і гоміки.так ми і виграємо війну.
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19.06.2023 15:24 Відповісти
З 22 (2 "за згодою") членів Ради національної безпеки та оборони України тільки 6 мають оформлений відповідним чином допуск до секретних даних. Розголошення при решті даних секретного характеру - Стаття 328 Кримінального кодексу України від двох до восьми років. Скільки членів ставки мають такий допуск? При цьому " " (...) Всі документи зовнішньополітичної тематики міністерства закордонних справ і кабінету міністрів в обов'язковому порядку передаються для перегляду і візуванню голові офісу президента Андрію Єрмаку. (...)Питання розподілу поточних коштів структури Кабінету міністрів візуються головою офісу Президента Андрієм Єрмаком. (...)Андрій Єрмак має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ, структур близьких до кола секретаря Ради безпеки РФ Патрушева. (...)" з доповіді United States Intelligence Community (IC) президенту США Байдену (лютий 2023, стилістика тексту змінена )" https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html В країні всім і всіма керує єрмак, однак він ні за що не відповідає за своїми функціональними обов"язками.
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20.06.2023 08:14 Відповісти
 
 