Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на фронті та підготовку бригад наступу
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.
Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", - зазначив президент.
Топ коментарі
+13 Andry Moon
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+11 Andry Moon
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+11 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар19.06.2023 13:31
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Скоріше вивідує з Єрмаком плани наших військових. В 1917 політики вже загубили Україну тим що заважали своїм військовим заради свого політичного его, і вчасно не реагували на загрозу вторгнення більшовиків. Історія повторюється
Всі вісім новостворених бригад (окрім Азову) це війська МВС і вони будуть захищати зеленського і його банду від військових і громадян України напередодні і після виборів через додаток "Дія" який розробили кацапські програмісти з ЕПАМ. Незадоволених виборами буде багато - бо мало хто хоче бачити Зе клоуна знову президентом України, тому роботи для цих новостворених бригад буде багато і разганяти демонстрації будуть з розмахом, а ГОЛОВНЕ - перед цим зеленським зробить ПЄРЄМІРІЄ, назвавши його кроком до Миру.