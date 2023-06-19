Повітряні сили повідомляли про пуски російських ракет. У низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)

Вдень 19 червня у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про виліт 4-х Ту-22м3.

"Виліт 4-х Ту-22м3. Можливі пуски ракет на Півдні та Сході. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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"Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 14.18 у ПС повідомили про пуски ракет.

О 14.48 ПС оголосили відбій повітряної тривоги.

"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет. У цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється", - додали в Повітряних силах.