Повітряні сили повідомляли про пуски російських ракет. У низці регіонів оголошували тривогу (оновлено)
Вдень 19 червня у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про виліт 4-х Ту-22м3.
"Виліт 4-х Ту-22м3. Можливі пуски ракет на Півдні та Сході. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
"Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока", - згодом додали у Повітряних силах.
Станом на 14.18 у ПС повідомили про пуски ракет.
О 14.48 ПС оголосили відбій повітряної тривоги.
"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет. У цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється", - додали в Повітряних силах.
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