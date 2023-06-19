Агресія РФ може тривати довго, Німеччина готується підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, - Шольц
Німеччина розуміє, що російська війна проти України може затягнутися, і готується всебічно підтримувати Україну в довгостроковій перспективі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Ми маємо розуміти, що російська агресивна війна проти України може тривати довго, і ми готуємося до цього. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде треба. Ми зарезервували необхідні гроші в бюджеті та опікуємося тим, щоби німецька промисловість наростила свої виробничі потужності та можливості з ремонту збройної техніки", - зазначив він.
Водночас канцлер повторив, що "НАТО не стане стороною конфлікту".
Зараз, за словами Шольца, найважливішим є сконцентруватися саме на підтримці України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а щодо перспектив членства України в НАТО, то "Німеччина тримається рішень Бухарестського саміту".
Він також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом, окрім російської агресії, липневий саміт Альянсу у Вільнюсі, посилення європейської системи ППО, захист критичної інфраструктури в Європі тощо.
НАТО була й залишається оборонним Альянсом, центральним гарантом безпеки і є "абсолютним пріоритетом для Бундесверу", підкреслив канцлер. Він запевнив, що ФРН багато робить для підвищення обороноздатності НАТО, зокрема, зобов’язується підвищити витрати на оборону до 2% від ВВП.
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Денег в виде траншей от США, осталось 3-4млрд, по 1 млрд. в месяц, как это было и до этого
Просто на все это нет денег
А лендлиз - всех уговорили, что он Украине не нужен, лучше использовать "халяву"
которой оказывается теперь не хвататет для наступления
https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=1s
которого выпустили незаконно в Израиль, т.к. с его слов надо любить власть, и если еще посол попоросит - то это будет законным поводом, позагорать на пляже.
И там он заявил, что это все миф, про разминирование, он не был заминирован, хотели заминировать, но не успели
Хотя он же утверждал, что лендлиз не нужен, хватит "халявы", и "халява" лучше
Дали 50 бредли, потому что в траншах на это нет денег, уничтожили может 15 бредли, восстановят тоже только 15 - т.к. опять денег нет.
А лендлиз никто не просит, где меряется не деньгами, а запросами.
При этом для Украины изменили закон, и сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, и не установили нового срока оплаты.
СССР за лендлиз, последние платежи сделал 90 годах, через 50 лет после окончания.
Греция вот получит на замену 300 бредли, т.к. это меряется не деньгами, а заменой советских бмп.
Разные программы получения техники
И "халява", которые так любит Арестович - оказывается недостаточно
https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=326s
Против лендлиза были, теперь удивляются как же так получается, что буря в пустыне велась в стиле войны 21 века, а через 30 лет, война в Украине ведется в стиле войны 1941-1945 годов.
Латынина прикинулась что ничего не понимает - мол я же филолог,
Арестович тоже съехал
Хотя раньше были экспертами, и образование "филолог" не мешало всем морочить голову
Для помощи, как раз есть специальный закон о лендлизе, где дают в аренду оружие, которое просят и есть в наличии
А за деньги надо каждый раз голосовать, и так как это деньги, то туда добавляют другие статьи которые не касаются Украины и голосуется все пакетом
Если комуто не нравится, что в пакеты кроме помощи Украине вошла помощь фармкомпаниям, для помощи после урагана, так как были выборы впереди - то становится вопрос ребром голосовать или нет. Если нет - то заклеймят что против помощи Украине, и никто не будт разбираться, что еще вошло в пакет который называется помощь Украине, но включает еще чтото...
А если использовать лендлиз, то как ты поможешь своим избирателям, чтобы проголосовали за тебя - поставишь им брэдли или химарс в рамках лендлиза? не поймут.... Всем нужны деньги
https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=326s
Сейчас выезд за границу запрещен.
Постанова КМУ определяет, кто может выехать
Арестович в Израиле ответил, ему разрешили выехать так как попросил посол Израили и он любит власть.
Где в законе есть такие основания?
Или все должно работать на основе "договорняка", а не закона?
лендлиз для Украины подписали 9 мая 2022.
Сам закон предложил республиканец. Закон отменил для Украины пункт который требует оплаты за лендлиз в течении 5 лет, и не установил иного срока.
Закон должна исполнять администрация, которая подчиняетя президенту (демократу).
По какимто причинам (сейчас уже всплывают эти причины, которые похоже связаны с делом о взятках в буризме), закон исполнять не хотят.
Сделали вброс, в том числе через Арестовича, который все время повторял, что лендлиз не нужен, хватит "халявы" которую дают в виде денег и траншей.
Сейчас пошел к Латыниной, и теперь вместе обсуждают, что "халявы" мало
Но почемуто не поднимают вопрос, где лендлиз и почему его не дают
А так да - Арестович хорош, врать массе людей, то что они хотят услышать.
не успели заминировать, мол все случилось очень быстро
т.е. с его слов получается, хотели начать минировать уже после начала войны
а до этого не было ничего заминировано, поэтому виноватых нет, и разминирования это миф
И никто не может объяснить, почему не используют лендлиз, что за "красные линии", почему закрыли посольство, почему 3 дня и т.п.
А теперь оказывается, что взятки по буризме были записаны, и часть из них оказалась в ФБР
Большая часть наверняка в фсб, если злочевский скрывается в россии
Конгресмены уже интересуются этими доказательствами, ФБР подтвердило что они есть, несекретные - но открывать пока не хотят, мол пострадает источник
В итоге президент США под подозрением...
Если это окажется правдой, тогда понятно что за "красные линии", "эскалация" и т.п.
Ведь имея все возможности, имея закон о лендлизе - можно было дать все для победы.
Но дают только для обороны, и совсем чутьчуть для победы.
При этом запуская ЛОМам, как правильно говорить про лендлиз и т.п.
Латынина и Арестович - уже не понимают, как это не хватает "шары" для наступления, ведь они согласно методички всех уверяли полгода назад, что этого достаточно для победы, и лендлиз не нужен.