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Агресія РФ може тривати довго, Німеччина готується підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, - Шольц

олаф,шольц

Німеччина розуміє, що російська війна проти України може затягнутися, і готується всебічно підтримувати Україну в довгостроковій перспективі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми маємо розуміти, що російська агресивна війна проти України може тривати довго, і ми готуємося до цього. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде треба. Ми зарезервували необхідні гроші в бюджеті та опікуємося тим, щоби німецька промисловість наростила свої виробничі потужності та можливості з ремонту збройної техніки", - зазначив він.

Водночас канцлер повторив, що "НАТО не стане стороною конфлікту".

Зараз, за словами Шольца, найважливішим є сконцентруватися саме на підтримці України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а щодо перспектив членства України в НАТО, то "Німеччина тримається рішень Бухарестського саміту".

Він також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом, окрім російської агресії, липневий саміт Альянсу у Вільнюсі, посилення європейської системи ППО, захист критичної інфраструктури в Європі тощо.

НАТО була й залишається оборонним Альянсом, центральним гарантом безпеки і є "абсолютним пріоритетом для Бундесверу", підкреслив канцлер. Він запевнив, що ФРН багато робить для підвищення обороноздатності НАТО, зокрема, зобов’язується підвищити витрати на оборону до 2% від ВВП.

Читайте також: Німеччина не вимагає "заморозки" війни в Україні, РФ має вивести свої війська, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7398) допомога (8382) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+5
Якщо перечитати уважніше його слова, то виходить, що саме від них (заходу) залежить, що ця війна триватиме довго. Тобто зброю і надалі будуть постачати чайними ложками. Бачу єдиний вихід - готувати власну ядерну зброю. От тоді вони поквапляться...
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19.06.2023 14:39
+2
"Оракулу" Буданову давно пора застрелиться от стыда.
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19.06.2023 14:24
+2
Скоро хмари викидів від вибухів і до Німеччини дойдуть... до полів з хмелем та італьянської пшениці...
Затягувати - ніхт-не можна...! нон пуо!
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19.06.2023 14:33
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"Оракулу" Буданову давно пора застрелиться от стыда.
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19.06.2023 14:24 Відповісти
о ні, начальник ГУР не викладував у медіапростір всю правду-матку про плани.....о май гад......як таке може бути....як він міг.....зрадив і нашу довіру, і роззіян...
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19.06.2023 14:33 Відповісти
До вагнергейта в нашій країні дійсно був ГУР.
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19.06.2023 14:46 Відповісти
З нього вийшов добрий робітник шоу бізнеса. Де зараз його гастролі ?
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19.06.2023 14:41 Відповісти
У парі з Гамнєстовичем
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19.06.2023 14:43 Відповісти
Скоро хмари викидів від вибухів і до Німеччини дойдуть... до полів з хмелем та італьянської пшениці...
Затягувати - ніхт-не можна...! нон пуо!
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19.06.2023 14:33 Відповісти
Выжженная земля.
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19.06.2023 14:39 Відповісти
Якщо перечитати уважніше його слова, то виходить, що саме від них (заходу) залежить, що ця війна триватиме довго. Тобто зброю і надалі будуть постачати чайними ложками. Бачу єдиний вихід - готувати власну ядерну зброю. От тоді вони поквапляться...
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19.06.2023 14:39 Відповісти
Це так...декілька трильйонів для початку з бюджету та запозичень...а там буде видно...
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19.06.2023 14:43 Відповісти
осенью получим Ф16 и покончим с русей
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19.06.2023 14:46 Відповісти
Может осенью 2024 года и получим

Денег в виде траншей от США, осталось 3-4млрд, по 1 млрд. в месяц, как это было и до этого

Просто на все это нет денег

А лендлиз - всех уговорили, что он Украине не нужен, лучше использовать "халяву"

которой оказывается теперь не хвататет для наступления
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19.06.2023 14:59 Відповісти
Зелі Ф16 потрібен не для війни, а щоб вдало поторгуватися з Путлером. Може слідучая його нова роль -роль гауляйтора.
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19.06.2023 15:04 Відповісти
хто разминировал ?
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19.06.2023 14:48 Відповісти
Если про Чонгар, то посмотрите "эксперта" Арестовича,

https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=1s

которого выпустили незаконно в Израиль, т.к. с его слов надо любить власть, и если еще посол попоросит - то это будет законным поводом, позагорать на пляже.

И там он заявил, что это все миф, про разминирование, он не был заминирован, хотели заминировать, но не успели
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19.06.2023 15:24 Відповісти
Верещук с Безуглой.
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19.06.2023 14:49 Відповісти
Арестович, уже не понимает, как можно выиграть с помощью, которую дают на "халяву"

Хотя он же утверждал, что лендлиз не нужен, хватит "халявы", и "халява" лучше

Дали 50 бредли, потому что в траншах на это нет денег, уничтожили может 15 бредли, восстановят тоже только 15 - т.к. опять денег нет.

А лендлиз никто не просит, где меряется не деньгами, а запросами.

При этом для Украины изменили закон, и сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, и не установили нового срока оплаты.

СССР за лендлиз, последние платежи сделал 90 годах, через 50 лет после окончания.

Греция вот получит на замену 300 бредли, т.к. это меряется не деньгами, а заменой советских бмп.

Разные программы получения техники

И "халява", которые так любит Арестович - оказывается недостаточно
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19.06.2023 14:54 Відповісти
Плани Арестовича корисніші для росіян, ніж для українців !
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19.06.2023 15:08 Відповісти
Вот Латынина и Арестович

https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=326s

Против лендлиза были, теперь удивляются как же так получается, что буря в пустыне велась в стиле войны 21 века, а через 30 лет, война в Украине ведется в стиле войны 1941-1945 годов.

Латынина прикинулась что ничего не понимает - мол я же филолог,

Арестович тоже съехал

Хотя раньше были экспертами, и образование "филолог" не мешало всем морочить голову
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19.06.2023 15:30 Відповісти
Денег у американцев достаточно, просто не хотят давать
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19.06.2023 18:05 Відповісти
Проблема именно в деньгах

Для помощи, как раз есть специальный закон о лендлизе, где дают в аренду оружие, которое просят и есть в наличии

А за деньги надо каждый раз голосовать, и так как это деньги, то туда добавляют другие статьи которые не касаются Украины и голосуется все пакетом

Если комуто не нравится, что в пакеты кроме помощи Украине вошла помощь фармкомпаниям, для помощи после урагана, так как были выборы впереди - то становится вопрос ребром голосовать или нет. Если нет - то заклеймят что против помощи Украине, и никто не будт разбираться, что еще вошло в пакет который называется помощь Украине, но включает еще чтото...

А если использовать лендлиз, то как ты поможешь своим избирателям, чтобы проголосовали за тебя - поставишь им брэдли или химарс в рамках лендлиза? не поймут.... Всем нужны деньги
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19.06.2023 18:21 Відповісти
Дякуємо пану Шольцу та усім громадянинам Німечини за пітримку наших збройних сил,та народу України!!!
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19.06.2023 15:01 Відповісти
Цей пан Щольц мені подобається все більше і більше. От шоб він ше мав би політичну волю сладство разпочати по бриластій подрузі фроінд Вольдемара, Ангели та фроінд Вольдемара Шр'деру, то він був би дуже шановним паном.
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19.06.2023 15:01 Відповісти
Треба його Президентом Ізраїлю.
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19.06.2023 15:18 Відповісти
Хто замінував Чонгар?
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19.06.2023 15:36 Відповісти
чивой? - ну и кто его заминировал?
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19.06.2023 15:41 Відповісти
Тобто ти не знаєш.
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19.06.2023 15:44 Відповісти
Ты знаешь?
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19.06.2023 16:27 Відповісти
Давайте разберем для начала Арестовича

https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=326s

Сейчас выезд за границу запрещен.

Постанова КМУ определяет, кто может выехать

Арестович в Израиле ответил, ему разрешили выехать так как попросил посол Израили и он любит власть.

Где в законе есть такие основания?

Или все должно работать на основе "договорняка", а не закона?

лендлиз для Украины подписали 9 мая 2022.

Сам закон предложил республиканец. Закон отменил для Украины пункт который требует оплаты за лендлиз в течении 5 лет, и не установил иного срока.

Закон должна исполнять администрация, которая подчиняетя президенту (демократу).

По какимто причинам (сейчас уже всплывают эти причины, которые похоже связаны с делом о взятках в буризме), закон исполнять не хотят.

Сделали вброс, в том числе через Арестовича, который все время повторял, что лендлиз не нужен, хватит "халявы" которую дают в виде денег и траншей.

Сейчас пошел к Латыниной, и теперь вместе обсуждают, что "халявы" мало

Но почемуто не поднимают вопрос, где лендлиз и почему его не дают

А так да - Арестович хорош, врать массе людей, то что они хотят услышать.
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19.06.2023 16:44 Відповісти
По поводу минирования, от Арестовича когда отдыхал в Израиле - новая версия

не успели заминировать, мол все случилось очень быстро

т.е. с его слов получается, хотели начать минировать уже после начала войны

а до этого не было ничего заминировано, поэтому виноватых нет, и разминирования это миф
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19.06.2023 16:46 Відповісти
я чувствую что эта война на годы.....терпения и мужества всем Украинцам!
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19.06.2023 17:22 Відповісти
Підараси продажні. Звхід міг би посадити ***** на бутилку за кілька місяців, але їм вигідніше "підтримувати Україну роками", допоки кацапня буде перетворювати її на випалену пустелю, та знищувати націю. Щоб ви разом з кацапами в одному котлі в Пеклі смажилися!
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19.06.2023 17:44 Відповісти
Все зависит от США, в США от президента

И никто не может объяснить, почему не используют лендлиз, что за "красные линии", почему закрыли посольство, почему 3 дня и т.п.

А теперь оказывается, что взятки по буризме были записаны, и часть из них оказалась в ФБР

Большая часть наверняка в фсб, если злочевский скрывается в россии

Конгресмены уже интересуются этими доказательствами, ФБР подтвердило что они есть, несекретные - но открывать пока не хотят, мол пострадает источник

В итоге президент США под подозрением...

Если это окажется правдой, тогда понятно что за "красные линии", "эскалация" и т.п.

Ведь имея все возможности, имея закон о лендлизе - можно было дать все для победы.

Но дают только для обороны, и совсем чутьчуть для победы.

При этом запуская ЛОМам, как правильно говорить про лендлиз и т.п.

Латынина и Арестович - уже не понимают, как это не хватает "шары" для наступления, ведь они согласно методички всех уверяли полгода назад, что этого достаточно для победы, и лендлиз не нужен.
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19.06.2023 17:58 Відповісти
 
 