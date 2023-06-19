Агресія РФ може тривати довго, Німеччина готується підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, - Шольц

Німеччина розуміє, що російська війна проти України може затягнутися, і готується всебічно підтримувати Україну в довгостроковій перспективі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Ми маємо розуміти, що російська агресивна війна проти України може тривати довго, і ми готуємося до цього. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде треба. Ми зарезервували необхідні гроші в бюджеті та опікуємося тим, щоби німецька промисловість наростила свої виробничі потужності та можливості з ремонту збройної техніки", - зазначив він.

Водночас канцлер повторив, що "НАТО не стане стороною конфлікту".

Зараз, за словами Шольца, найважливішим є сконцентруватися саме на підтримці України в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а щодо перспектив членства України в НАТО, то "Німеччина тримається рішень Бухарестського саміту".

Він також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом, окрім російської агресії, липневий саміт Альянсу у Вільнюсі, посилення європейської системи ППО, захист критичної інфраструктури в Європі тощо.

НАТО була й залишається оборонним Альянсом, центральним гарантом безпеки і є "абсолютним пріоритетом для Бундесверу", підкреслив канцлер. Він запевнив, що ФРН багато робить для підвищення обороноздатності НАТО, зокрема, зобов’язується підвищити витрати на оборону до 2% від ВВП.

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