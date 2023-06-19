Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Лідер Китаю заявив про прогрес у низці питань

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати і Китай досягли прогресу з низки питань під час переговорів з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться в повідомленні CGTN про зустріч китайського лідера з главою американської дипломатії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку переговорів Сі відмітив, що топ-дипломат Пекіна Ван Ї та міністр закордонних справ КНР Цінь Ган назвали свої переговори з держсекретарем Блінкеном відвертими і глибокими та привітав такий результат.

"Сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та згоди щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", - сказав Сі.

Він наголосив, що взаємодія між державами завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане секретар, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", - додав Сі, звертаючись до Блінкена.

Зустріч, що тривала трохи більше півгодини, проходила у Великому залі Дому народних зібрань, який використовується керівництвом КНР для привітання глав іноземних держав, що вважається позитивним сигналом налаштованості китайської сторони на деескалацію відносин зі США.

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Ця зустріч також може сприяти проведенню саміту між Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом пізніше цього року та подальшій нормалізації суперництва між двома найбільшими економіками світу.