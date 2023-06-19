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Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Лідер Китаю заявив про прогрес у низці питань

блінкен,сі

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати і Китай досягли прогресу з низки питань під час переговорів з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться в повідомленні CGTN про зустріч китайського лідера з главою американської дипломатії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку переговорів Сі відмітив, що топ-дипломат Пекіна Ван Ї та міністр закордонних справ КНР Цінь Ган назвали свої переговори з держсекретарем Блінкеном відвертими і глибокими та привітав такий результат.

"Сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та згоди щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", - сказав Сі.

Він наголосив, що взаємодія між державами завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане секретар, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", - додав Сі, звертаючись до Блінкена.

Зустріч, що тривала трохи більше півгодини, проходила у Великому залі Дому народних зібрань, який використовується керівництвом КНР для привітання глав іноземних держав, що вважається позитивним сигналом налаштованості китайської сторони на деескалацію відносин зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен прибув із офіційним візитом до Пекіна - Bloomberg. ФОТО

Ця зустріч також може сприяти проведенню саміту між Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом пізніше цього року та подальшій нормалізації суперництва між двома найбільшими економіками світу.

Автор: 

Китай (4636) США (23105) Сі Цзіньпін (325) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Керівники країн вирішують свої та загальні проблеми. А у нас 30 років керівники жили по принципу - нацарював рублів 100 і втік. А дбали б про країну то і репутація б була інша і економіка і армія і ***** б ненаважився ні на 14-й ні на 22-й рік.
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19.06.2023 15:26
+7
Он уже был. Но плебс устал от "вайны" и выбрал хрипатого клована.
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19.06.2023 15:40
+4
Шановні Китайські товриші! Допоможіть, будь ласка @уйлу чим швидше зустрітися із його батьками, бо накосячив цей ушльопок на цьому світі знатно, а посварити це падло немає кому. Слава ЗСУ!
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19.06.2023 15:28
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Вінні Пух пообіцяв не допомагати ботоксмєну ? А потім одразу пару сотень снарядів відправить поштою ?
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19.06.2023 15:24 Відповісти
Керівники країн вирішують свої та загальні проблеми. А у нас 30 років керівники жили по принципу - нацарював рублів 100 і втік. А дбали б про країну то і репутація б була інша і економіка і армія і ***** б ненаважився ні на 14-й ні на 22-й рік.
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19.06.2023 15:26 Відповісти
Спасибо, что объяснили, что летом - тепло, а зимой - холодно.
Может подскажете, где нам взять такого правильного "керівника"?
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19.06.2023 15:37 Відповісти
Он уже был. Но плебс устал от "вайны" и выбрал хрипатого клована.
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19.06.2023 15:40 Відповісти
Не треба було голосвати за кравчуків, чучмів та бєглих зеків з його шоблою та зебілів. От і весь секрет. Ми не кацапи і в нашій країні, слава Богу, від одного керівника нічого не залежить.
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19.06.2023 15:41 Відповісти
Я правильно вас понял, что сейчас такого "керівника" вы не видите, но верите, что он обязательно появится, т.к. у нас демократические выборы, сменяемость власти все такое?
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19.06.2023 15:51 Відповісти
Ви мабуть кацап, і тому не розумієте те шо я написав. Ще раз для особо одарьонних, від однієї людини нічого не залежить. Треба правильно вибирати парламент і потім президента. Приміром в США сам президент стратегічні питання для країни не вирішує. А якщо його понесе кудись не в ту сторону на це є конгрес, який укаже йому правильні кроки. Тепер зрозуміло?
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19.06.2023 15:59 Відповісти
Да вы, батенька, имбецил. Доказательства:
1. Только имбецилы могут считать, что найти 450 "достойных" (депутатов) проще, чем одного "достойного" президента.
2. Только имбецилы не знают, что за всеми успешными мировыми реформами всегда стояла конкретная личность реформатора.
3. Только имбецилы могут сравнивать столетние демократические институции (США, Европы) со становлением государственности в постсовковых странах.
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19.06.2023 16:31 Відповісти
Ти кацапсячий виродок, не зрозумієш ніколи. В тебе в генах раб сидить. Ви звикли пАкланяЦЦА царю і біть чєлом баріну. Справа не в 450, їх можна зробити і менше. Парламент це представники громад, через яких воплоШШаіЦА воля громадян держави. Який парламент такі і громадяни, але, є одне АЛЕ якщо ці вибори чесні, а не куплені і підраховані сірожою підрахуєм.
Тепер друге. Такі прокацаплені гниди як ти думають, що реформи робить одна людина, і знову тоЄсть царЬ. Дебіл, не може одна людина зробити реХВорми без команди однодумців та спеціалістів!
Тепер третє. Тільки дебілокацапи як ти, не розуміють, що в першу чергу треба викорінити хоча б наполовину корупцію, виловити кацапсячих агентів впливу яких ***** напхав сюди в Україну десятками тисяч на це він грошей не жалів + своїх гнид прокацаплених, але спочатку перемогти *****вську навалу.
Та ще багато чого. А ти знову будеш мені тут впарювати заумниЄ рЬЄчі.
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19.06.2023 19:57 Відповісти
Каждое предложение в вашем выссере - это не более, чем набор букв, лишенный какого-либо смысла. И с каждой буквы капает бессильная злоба упоротого дебила. Дальше скучно и не интересно.
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20.06.2023 10:34 Відповісти
Про тебе утирок можу сказати теж саме. Нічого нового твій прокацаплено-ригівський інтелект не пропонує. Через таких упоротих покидьків як ти, які піддігравали ***** на протязі всього його царювання на мордорі і немає злагоди в суспільстві. Ви вилупки в цьому винні. Ви, гниди, прокацаплені, яким неподобалось все в українське, замість того, щоб зібрати манатки і здриснути на кацапію, так доречі роблять всі кому неподобаються закони, мова, звичаї та т.і. країни в якій вони проживають, брали манатки та ********* туди де їм подобається, ви ссуки мутили воду та творили розбрат в державі.
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20.06.2023 10:59 Відповісти
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен
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20.06.2023 11:05 Відповісти
Дякую, більше не буду Так достало ж падло
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20.06.2023 11:14 Відповісти
Навіть при Ющенко економічні показники України були найвищі за всю історію незалежності. Це статистика, з нею не поспориш, але ж на півдні та сході лохторату, зазомбованому кацапсячим телевізором (на той час, слава Богу після 2014-го додумались повідключати цю мерзенну пропаганду) руЗЗГоІзьИчного пАдАвай. Тепер хавайте. І головне саме більше страждають ті хто з піною на губах кричав ХВашізм нєпрайдьйот.
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19.06.2023 15:48 Відповісти
Так 2005 - 9 роки це найвищі темпи розвитку економіки України, напевно за всю історію.
За що мудрий нарід мудро видав Ющенку 5% на виборах, мудро наголосував собі фьодорича, що по факту й призвело до сьогоднішньої війни...
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19.06.2023 16:43 Відповісти
Ну так дякувати населенню Криму та тих регіонів які зараз найбільш страждають від свого вибору. Це на цих землях він був дуже популярний зі своєю ригівською шоблою. Це ж вони волали на кожному розі ХВашізм нєпрайдьот. А він пройшов. Прийшли справжні фашисти які руйнують міста і села, гвалтують дітей та створюють екологічні лиха. Зато гАвАрят пА русскі.
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19.06.2023 19:39 Відповісти
за ради справедливісті треба сказать що не один з наших керівників не став на свою посаду без затверження у кремлі, виключенням може бути тіки Ющенко, тай той потім зробив усе щоб сподобатися кремлю
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19.06.2023 15:47 Відповісти
При Ющенку були сае високі економічні показники. Тому ***** через жЮльку і впливав та ставив палки в колеса.
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19.06.2023 15:50 Відповісти
і саме тому Ющенко реінкарнував і привів до влади овоща!?
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19.06.2023 15:59 Відповісти
А хіба на той час президент призначав прем'єра? Ви хоч трохи орієнтуйтесь в Конституції.
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19.06.2023 16:01 Відповісти
Так, а в Конституції було прописано, що робити як сірожа-підрахуй підрахує так як треба? А треба було ***** не допустити до влади Ющенка. Якби тоді не Помаранчева Революція то мали б ми війну не в 2014-му, а на 5 років раніше. ***** все зробив, щоб бєглий зек прийшов до влади. Йому не вдалося це зробити в 2005-му він зека пропхав в 2010-му. Ну невже ти Микола цього не знаєш?! Дивно. Ти мабуть кацап.
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19.06.2023 19:31 Відповісти
Шановні Китайські товриші! Допоможіть, будь ласка @уйлу чим швидше зустрітися із його батьками, бо накосячив цей ушльопок на цьому світі знатно, а посварити це падло немає кому. Слава ЗСУ!
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19.06.2023 15:28 Відповісти
Конечно будет прогресс, будет налаживание. США ведь понимают что рашка+ еще и Китай, сложновато будет.
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19.06.2023 15:43 Відповісти
парашка вже не гравець, це вже об'ект.
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19.06.2023 16:02 Відповісти
Договариваться с Китаем это то же самое, что договариваться с РФ.

Чиновники и бюрократы этим очень любят заниматься, но всерьез верить в эти "договоры" - верх идиотизма.
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19.06.2023 16:19 Відповісти
 
 