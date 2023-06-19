Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Лідер Китаю заявив про прогрес у низці питань
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати і Китай досягли прогресу з низки питань під час переговорів з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.
Про це йдеться в повідомленні CGTN про зустріч китайського лідера з главою американської дипломатії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На початку переговорів Сі відмітив, що топ-дипломат Пекіна Ван Ї та міністр закордонних справ КНР Цінь Ган назвали свої переговори з держсекретарем Блінкеном відвертими і глибокими та привітав такий результат.
"Сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та згоди щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", - сказав Сі.
Він наголосив, що взаємодія між державами завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості.
"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане секретар, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", - додав Сі, звертаючись до Блінкена.
Зустріч, що тривала трохи більше півгодини, проходила у Великому залі Дому народних зібрань, який використовується керівництвом КНР для привітання глав іноземних держав, що вважається позитивним сигналом налаштованості китайської сторони на деескалацію відносин зі США.
Ця зустріч також може сприяти проведенню саміту між Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом пізніше цього року та подальшій нормалізації суперництва між двома найбільшими економіками світу.
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Может подскажете, где нам взять такого правильного "керівника"?
1. Только имбецилы могут считать, что найти 450 "достойных" (депутатов) проще, чем одного "достойного" президента.
2. Только имбецилы не знают, что за всеми успешными мировыми реформами всегда стояла конкретная личность реформатора.
3. Только имбецилы могут сравнивать столетние демократические институции (США, Европы) со становлением государственности в постсовковых странах.
Тепер друге. Такі прокацаплені гниди як ти думають, що реформи робить одна людина, і знову тоЄсть царЬ. Дебіл, не може одна людина зробити реХВорми без команди однодумців та спеціалістів!
Тепер третє. Тільки дебілокацапи як ти, не розуміють, що в першу чергу треба викорінити хоча б наполовину корупцію, виловити кацапсячих агентів впливу яких ***** напхав сюди в Україну десятками тисяч на це він грошей не жалів + своїх гнид прокацаплених, але спочатку перемогти *****вську навалу.
Та ще багато чого. А ти знову будеш мені тут впарювати заумниЄ рЬЄчі.
За що мудрий нарід мудро видав Ющенку 5% на виборах, мудро наголосував собі фьодорича, що по факту й призвело до сьогоднішньої війни...
Чиновники и бюрократы этим очень любят заниматься, но всерьез верить в эти "договоры" - верх идиотизма.