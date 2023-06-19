Суд змінив підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій запобіжний захід і одягнув на неї браслет

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла в коментарі "Українській правді".

Зазначається, що рішення ухвалено 19 червня. В апеляційній скарзі прокурор просив арештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар’євої цілодобовий домашній арешт. Строк дії ухвали – до 22 липня 2023 року.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді на цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, суд за клопотанням столичної прокуратури тимчасово позбавив прав керування транспортним заособом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради Ярину Ар'єву.