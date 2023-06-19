Суд змінив підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій запобіжний захід і одягнув на неї браслет
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла в коментарі "Українській правді".
Зазначається, що рішення ухвалено 19 червня. В апеляційній скарзі прокурор просив арештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар’євої цілодобовий домашній арешт. Строк дії ухвали – до 22 липня 2023 року.
"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді на цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, суд за клопотанням столичної прокуратури тимчасово позбавив прав керування транспортним заособом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради Ярину Ар'єву.
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А про справу я знаю те, що написано в статті. Може там і не правда. То ви кажете, шо вона нікого не збивала?
I ти тут часто тусуєшся, тому чудово все знаєш про цю справу. Але рознарядка iнакша, авжеж?
п.с. Сьогодні було засідання
А так вона визнала що була винна в ДПТ і не ховалась нікуди хоча могла давно вже пити коктейлі в Монако, батьки ж то не жебраки.
Де баканов, тимошенко, халімонИ, трухін, шевченко і т.п.?
депутату ВР Арʼєву ( це його дочка і Наталки Фіцич),
який постійно піддає критиці злодійську
зелену шоблу 😠
О, зухин вей 🙁