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Суд змінив підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ар’євій запобіжний захід і одягнув на неї браслет

ар'єва

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатці Київради Ярині Ар’євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла в коментарі "Українській правді".

Зазначається, що рішення ухвалено 19 червня. В апеляційній скарзі прокурор просив арештувати підозрювану, однак суд вирішив застосувати до Ар’євої цілодобовий домашній арешт. Строк дії ухвали – до 22 липня 2023 року.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді на цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Депутат Київради Ар’єва про підозру у ДТП: Категорично спростовую, що вживала наркотики

Нагадаємо, суд за клопотанням столичної прокуратури тимчасово позбавив прав керування транспортним заособом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради Ярину Ар'єву.

Автор: 

ДТП (4473) запобіжний захід (491) Ар’єва Ярина (3)


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Топ коментарі
+29
Там у іншому справа. Втекти вона могла багато разів - ДТП сталася 27 листопада 2022 року.
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19.06.2023 16:04
+27
зеленечмо через дитину мстить батькам. зрадне, нице,підле,самозакохане чмо.
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19.06.2023 16:16
+26
Ти про що, чи аги гавкнути? Там справа цiлком замовна з пiдтасованними доказами. Про яке "здриснути" мова?
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19.06.2023 16:05
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А чо не тримання в СІЗО? Дають змогу здриснути?
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19.06.2023 15:54 Відповісти
Вона з браслетом відінстаграметься і все буде пучком
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19.06.2023 16:03 Відповісти
Там у іншому справа. Втекти вона могла багато разів - ДТП сталася 27 листопада 2022 року.
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19.06.2023 16:04 Відповісти
О як... ну тоді ОК. Дякую за пояснення.
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19.06.2023 16:32 Відповісти
Ти про що, чи аги гавкнути? Там справа цiлком замовна з пiдтасованними доказами. Про яке "здриснути" мова?
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19.06.2023 16:05 Відповісти
Звичайно аби гавкнути. Міг би ще й вкусити, але до Польщі далеко тільопати
А про справу я знаю те, що написано в статті. Може там і не правда. То ви кажете, шо вона нікого не збивала?
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19.06.2023 16:58 Відповісти
Це з голландського проксi далеко тільопати? I де написано що НЕ збивала? Якби було цiкаво, то почитали би що насправдi було, яка була iї реакцiя та дiї. Пару лiнкiв є у самiй статтi.

I ти тут часто тусуєшся, тому чудово все знаєш про цю справу. Але рознарядка iнакша, авжеж?
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19.06.2023 17:15 Відповісти
Часто тусуюся, але все ж таки на все часу не вистачає. І, якшо чесно, не дуже цікаво. В Україні депутати різних рівнів постійно когось давлять.
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19.06.2023 18:45 Відповісти
Це - донька депутата Ар'єва з ЄС.
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20.06.2023 05:27 Відповісти
zakoni jaki dozvoljae taki rishenja treba vicherkivati iz konstitucii. ce prosto vsedozvolenostj.
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19.06.2023 15:55 Відповісти
Трубіцина "браслет" зупинив?
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19.06.2023 15:58 Відповісти
Якщо встигне листа на перетин кордону через інстанції провести
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19.06.2023 16:04 Відповісти
Достатньо підпису Буданова.
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19.06.2023 16:07 Відповісти
Що по Тандиру?
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19.06.2023 16:03 Відповісти
"поки" суд не задовольнив апеляцію тандира, бо ще про цю новину в новинах показують.
п.с. Сьогодні було засідання
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19.06.2023 16:10 Відповісти
Випадково номер справи не знаєте?
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19.06.2023 16:13 Відповісти
Нажаль ні, так одним вухом на каналі Київ24 почув.
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19.06.2023 16:27 Відповісти
Ви ще не забули? Вже майже місяць пройшов, всі повинні були давно забути і перемкнути увагу на щось інше, наприклад на врятованих поліцією цуценят з глибокої ями на одещині.
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19.06.2023 16:10 Відповісти
Я записую.
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19.06.2023 16:11 Відповісти
зеленечмо через дитину мстить батькам. зрадне, нице,підле,самозакохане чмо.
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19.06.2023 16:16 Відповісти
Не обижайте детей...
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19.06.2023 16:18 Відповісти
одразу після дтп аналізи на наркотичні були негативними, а потім додали якийсь "зовнішній огляд" заднім числом, зелені вилупки в цьому профі, згадайте справу Ріфа (Шеремета), де людей звинуватили у замовному вбивстві і досі справу не закрили
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19.06.2023 16:19 Відповісти
Чому ці ДТП так довго розслідуються? Роками
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19.06.2023 16:23 Відповісти
тому що тут вирішили депутату опозиційної партії пришити білими нитками "наркотичний стан" про який після ДПТ ніхто не говорив.
А так вона визнала що була винна в ДПТ і не ховалась нікуди хоча могла давно вже пити коктейлі в Монако, батьки ж то не жебраки.
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19.06.2023 16:33 Відповісти
Зебільне шоу у всій красі.
Де баканов, тимошенко, халімонИ, трухін, шевченко і т.п.?
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19.06.2023 16:24 Відповісти
А вони дуже багато чого знають про theОПГ
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19.06.2023 16:31 Відповісти
Зелена почвара, не буть такою мстивою. Тебе більша половина українцыв люто ненавидить з твоїм Єрмаком, Татаровим, Кошевим. Стільки невинних людей перестало жити, через твої шашлики. Вночі не сняться? Кріпко спиш? Яким аршином міріяш, таким і тобі відміряно буде.
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19.06.2023 16:35 Відповісти
запитань дуже багато... - як так, що депутатша під наркотиками була? які наслідки тієї дтп? якого х-я діти депутатів лізуть в депутати, в суспільстві немає достойників? мене збила машина на переході - менти, протоколи, скора... і що?, два роки пройшло і тишина. ніяких рухів взагалі, все забулось.., а дочку депутата потрібно тортурити, бо він в опозиції...
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19.06.2023 16:45 Відповісти
Наслідки - винуватиця лікувала постраждалу. По факту в листопаді ніякої мови про наркотики не було, аж зараз якась лікарка "згадала", що водійка виглядала "підозріло"
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19.06.2023 17:49 Відповісти
ту лікарку провіряли на наркотики? може в неї галюцінації? "згадала", це не абзац в протоколі, це звичайна, тупа вигадка.
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19.06.2023 18:18 Відповісти
Ці потвори вбивають не за гроші, і навіть не з помсти або через неприязнь. Вони вбивають взагалі без емоцій, заради розваги.
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19.06.2023 18:51 Відповісти
Ця справа була закрита , але наразі вирішили помститися
депутату ВР Арʼєву ( це його дочка і Наталки Фіцич),
який постійно піддає критиці злодійську
зелену шоблу 😠
О, зухин вей 🙁
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19.06.2023 19:22 Відповісти
 
 