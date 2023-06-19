Після підриву Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних, - Центр нацспротиву

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних. Рашисти не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешків, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання", - йдеться в повідомленні.

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