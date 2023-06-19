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Після підриву Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних, - Центр нацспротиву

херсонщина,олешки

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних. Рашисти не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешків, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупованих Олешках вода відступає, але багато будинків руйнуються, - мер Рищук

Автор: 

Олешки (59) Центр національного спротиву (820) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+13
Денисова донесла до світу жах кацапської нелюдяності. Саме після того прокинулася Європа. Цікаво, хто з "української" влади, дав команду її прибрати? Хто хотів приховати злочини загарбників? Кого це взбісило?
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19.06.2023 16:20
+12
Я думаю жертв набагато більше. І цікаво лубінець(якого поставили щоб закрити рота денисовій, яка розказувала про згвалтованих і вбитих дітей) буде і цю інформацію приховувати від світу ,як десятки відео з стратами наших військових, які (як він каже)якогось куя лежать в нього в столі , а не у міжнародних прокурорів?
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19.06.2023 16:15
+10
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19.06.2023 16:16
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Було зразу розуміння що загине не один десяток, але як було приємно слухати про відновлення Великого Лугу.
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19.06.2023 16:01 Відповісти
А ще що Крим останеться без води.
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19.06.2023 16:02 Відповісти
Только мамкиным "патриотам" этого рассказывать нельзя

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19.06.2023 16:04 Відповісти
И Арестовичу. Хер там в одних Олешках (я только за "Алёшки" всех бы кацапов в пекло) 500 человек погибло. А вот наша акула одного кацапа утилизировала, это да, это на весь мир надо хайпить.
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19.06.2023 18:15 Відповісти
Яке відновлення Великого Лугу?! Що за маячня?
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19.06.2023 16:06 Відповісти
Когда рассказывают экологи, то всегда вспоминаю серию Южного Парка где инопланетяне хотели убить главного героя и его поменяли на животное, а экологи его спасали. Потому что животные важнее людей для них.
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19.06.2023 16:11 Відповісти
А не это Футурама была.
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19.06.2023 16:12 Відповісти
Ну якщо сидіти тільки на цензорі то такого не дізнатись. В ютуб вам дорога. Одним словом так як народ потрібно годувати перемогами, то катастрофу яка виникла через затоплення вирішили перекрити тим що як виявляється тепер Великий Луг, місце сили козаків?, без води і тепер ми станем сильнішими. Якось так. Правда виявилось що просто втративши воду Каховське водосховище не стало Великим Лугом а болотом з розмитими могилами предків.
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19.06.2023 16:12 Відповісти
Та сидіть в ютубі, я ті місця бачив своїми очами не одну сотню разів. Великий Луг - може колись, років через 150 відновиться, натомість нова екосистема яку створила природа - почала нищитись і цьому можна ще завадити.
Але вам все рівно - скільки людей загибло, скільки задишилось(ться) «без хліба», у вас перед очима -ютуб з Великим Лугом.
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19.06.2023 16:23 Відповісти
который раньше был, до большевиков которые захотели повернуть реки вспять..нахерячили искуственные моря....т.е. против природы....
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19.06.2023 19:39 Відповісти
2019
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19.06.2023 16:02 Відповісти
Идиот
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19.06.2023 16:07 Відповісти
Идиот, що робишь висновки і займаєшься маніпуляціей. І ФОТО, абсолютно недоречно.
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19.06.2023 16:16 Відповісти
Мышление кацапа. Те тоже говорят - вот хотели вы в НАТО, хотели уйти от нас - теперь получайте и не скулите, хохлы.
И фото убитых от ракет гражданских или убитых солдат.
Вата и вышивата - братья навек.
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19.06.2023 17:31 Відповісти
а за Бучу...Бородянку...Ирпень кто виноват?...
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19.06.2023 19:43 Відповісти
Національний тотем українців.
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19.06.2023 16:11 Відповісти
Ну это перебор. Мы точно не знаем, за кого он голосовал
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19.06.2023 16:37 Відповісти
Ти гниль кацапська з маніпулятивною кацапською методою
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19.06.2023 17:45 Відповісти
и молодых до хрена голосовало...главное не Порох
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19.06.2023 19:44 Відповісти
ага, така ось помста поколінь один одному - Старі будували свій кривавий соціалізм підтираючи дупи газетою "Правда", а потім підсунули молоді єнакієвського рецедивіста Яника, а молодь їм на помсту ідіота з бениного цирку.

Наприкінці всі померли
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19.06.2023 19:55 Відповісти
Наприкінці всі померли....

надеюсь на хеппи енд со счасливым концом....
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19.06.2023 20:01 Відповісти
"хепі енд" вже не витягнути ні як - із сотні тисяч загиблих можна тільки побудувати величезний та скорботний монумент тупості простого та мудрого наріду
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19.06.2023 20:07 Відповісти
та Бог з тим баригою - там було 39 кандидатів - АТОшники, волонтери, меценати, просто порядні бізнесмени - вибирай, перебирай.

Ні, треба було вибрати цього олігофрена - пипець.

А якби вибрали простого шкільного вчителя - українця, який просто любив Україну та її народ, то так, він слухав би розвідку, готувався до війни...., і можливо війни б і не сталося тоді
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19.06.2023 20:25 Відповісти
Злочин росіян за національною ознакою є. Завдання юристів України подати позов у міжнародні суди. Щодо наших, невже ніхто за рік війни не здогадався, що дамбу можуть підірвати росіяни? Могли поїхати цілий рік з цієї території. Вона ж небезпечна була у разі підриву. Пересиділи б у безпеці. Я про мирних громадян зараз пишу.
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19.06.2023 16:08 Відповісти
можливо вони вважали русню своїми?
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19.06.2023 16:15 Відповісти
В Украине сейчас везде опасно,так что,всем надо уезжать? Где и кому нужны наши старики?
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19.06.2023 17:41 Відповісти
Геноцид.
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19.06.2023 16:09 Відповісти
Зеленський вже говорив з відеосуфлера свою коронну фразу ,завчену з реклами: мені личить їх мужність?
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19.06.2023 16:14 Відповісти
Я думаю жертв набагато більше. І цікаво лубінець(якого поставили щоб закрити рота денисовій, яка розказувала про згвалтованих і вбитих дітей) буде і цю інформацію приховувати від світу ,як десятки відео з стратами наших військових, які (як він каже)якогось куя лежать в нього в столі , а не у міжнародних прокурорів?
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19.06.2023 16:15 Відповісти
Денисова донесла до світу жах кацапської нелюдяності. Саме після того прокинулася Європа. Цікаво, хто з "української" влади, дав команду її прибрати? Хто хотів приховати злочини загарбників? Кого це взбісило?
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19.06.2023 16:20 Відповісти
Русские партнеры попросили. Все же очень просто. Убирайте Денисову, иначе мы там с вами не будем говорить про зерно или еще что-то такое. Что что, а качать права Россия умеет.
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19.06.2023 16:22 Відповісти
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19.06.2023 16:16 Відповісти
Царство небесне усім невинно убитим (потопленим)....вічний спокій...
число їх є лише приблизним....
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19.06.2023 17:22 Відповісти
а военных русни сколько погибло ,показывали кадры как Наши в вылавливали их с воды
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19.06.2023 16:17 Відповісти
Как-то все равно.
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19.06.2023 16:17 Відповісти
как ты ласково называешь свиноцабак руснёю - совсем не палишься...\ну как Vo-Vo...\
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19.06.2023 16:59 Відповісти
Що це як не геноцид українського народу ? на жаль наша влада відреагувала про трагедію лише через 6 годин після підриву ,що дало рашистам рознести по всьому світі що ніби то Україна підірвала греблю ,а ще недолуга інформаційна політика яка нестільки переймаєтся долею України ,як рейтинг влади ,до цієї пори в нас немає іномовленя (англійською ,німецькою ,іспанською ,арабською ітд ) зате є нікому не потрібний фрі дом ,ось так хтось воює ,а хтось піарится.
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19.06.2023 16:20 Відповісти
правый берег немного затопило он выше , а левому досталось , русня это готовила на случай ВСУ зайдут на левый берег , а получилось как всегда
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19.06.2023 16:20 Відповісти
Потрібен українский ''моасад''
Підривники як,, турісти,, з мішком на голові повинні
приїхати до України на суд /який має бути в Олешках /
І непотрібно ні на кого звертать уваги
Як діяли б вони в такіц ситуації
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19.06.2023 18:07 Відповісти
"Грані" помістили статтю про помсту за геноцид (методика Моссада) яку мають застосувати українці.

Там є згадка про сотні українських полонених яких повернули москалі - і багато з них були кастровані.

Так що воюємо з нелюдьми.
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19.06.2023 18:24 Відповісти
Вспоминаю слова верищуки: ни в коем случае не берите кацапский паспорт". Ну вот они и не взяли.
...царство небесное
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19.06.2023 19:50 Відповісти
 
 