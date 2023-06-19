Після підриву Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних, - Центр нацспротиву
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних. Рашисти не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешків, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.
Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання", - йдеться в повідомленні.
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Але вам все рівно - скільки людей загибло, скільки задишилось(ться) «без хліба», у вас перед очима -ютуб з Великим Лугом.
И фото убитых от ракет гражданских или убитых солдат.
Вата и вышивата - братья навек.
Наприкінці всі померли
надеюсь на хеппи енд со счасливым концом....
Ні, треба було вибрати цього олігофрена - пипець.
А якби вибрали простого шкільного вчителя - українця, який просто любив Україну та її народ, то так, він слухав би розвідку, готувався до війни...., і можливо війни б і не сталося тоді
число їх є лише приблизним....
Підривники як,, турісти,, з мішком на голові повинні
приїхати до України на суд /який має бути в Олешках /
І непотрібно ні на кого звертать уваги
Як діяли б вони в такіц ситуації
Там є згадка про сотні українських полонених яких повернули москалі - і багато з них були кастровані.
Так що воюємо з нелюдьми.
...царство небесное