Суд залишив під вартою суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту
Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Як зазначається, рішення ухвалено у понеділок, 19 червня.
Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.
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