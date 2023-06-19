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Суд залишив під вартою суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту

тандир

Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, рішення ухвалено у понеділок, 19 червня.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.

Читайте: Суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту, відсторонили

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.

Читайте: ДБР просить громадян повідомити, якщо вони бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку

Автор: 

ДТП (4473) суд (11703) запобіжний захід (491) Олексій Тандир (47)


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Топ коментарі
+6
Скільки иого можна підозрювати -- він на очах вбив солдата .
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19.06.2023 16:30
+4
Да отпускайте, уже Испания ждёт.Не изменяйте себе.
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19.06.2023 17:13
+3
ні просто лохи ще цікавляться цією справою, буде занадто зашкварно друзям тандира його відмазувати.
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19.06.2023 16:43
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Скільки иого можна підозрювати -- він на очах вбив солдата .
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19.06.2023 16:30 Відповісти
після такого резонансного злочину підарас на волю хотів? Все ще літає над суспільством... ніяк не усвідомить, що він мерзенне чмо.
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19.06.2023 16:33 Відповісти
На мангал без суду того дебільного тандира!!! Сволота огидна ((( Тим паче, якщо "судять" такі самі "судді", як це мудило, то навіщо це тупе шоу???
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19.06.2023 16:37 Відповісти
В мене запитання, чому його не пристрелили на місці?
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19.06.2023 16:39 Відповісти
а що сталось? не знайшлось в судді потрібної суми, не "наколядував" ????
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19.06.2023 16:40 Відповісти
ні просто лохи ще цікавляться цією справою, буде занадто зашкварно друзям тандира його відмазувати.
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19.06.2023 16:43 Відповісти
А может и так, шо будет занадто все же его не отмазать.
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10.07.2023 23:43 Відповісти
в тандир його...потім загребсти і місце забути...
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19.06.2023 17:00 Відповісти
Да отпускайте, уже Испания ждёт.Не изменяйте себе.
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19.06.2023 17:13 Відповісти
якби всім можновладцям так щастило (у вигляді безальтернативної відсидки в СІЗО аж до вироку) в таких випадках...
Бо є альтернатива: кожен день пиз...юля від побратимів загиблого; і не факт, що ні одна з них не закінчиться "суїцидом".

Хоча, про що я: побратимів бракує...
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19.06.2023 17:33 Відповісти
Посадите его к Ленке Зайцевой.Ей там скучно.Вместе за хорошее поведение и выйдут.
https://focus.ua/ukraine/496906-budto-ee-v-zone-net-kak-otbyvaet-srok-vinovnica-smertelnogo-dtp-v-harkove-zayceva-foto
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19.06.2023 17:36 Відповісти
Как не Врадиевка, так Балаховка, как не Балаховка, так Киев.. и везде менты употребляли алкоголь.
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10.07.2023 23:42 Відповісти
 
 