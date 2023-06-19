Суд залишив під вартою суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту

Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначається, рішення ухвалено у понеділок, 19 червня.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира.

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