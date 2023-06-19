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Є підстави для оптимізму, - президент ПАР Рамафоса про результати мирної місії африканських лідерів

рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вважає, що є підстави для "оптимізму" в питанні мирного процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента ПАР.

"Ми представили пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Крім Рамафоси, до складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських островів, Замбії та Південної Африки, а також прем'єр-міністр Єгипту і посланці Республіки Конго та Уганди.

Також читайте: Питання особистої участі Путіна в саміті БРІКС обговорюється в уряді ПАР, - президент Рамафоса

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Президент України Володимир Зеленський під час перемовин з лідерами африканських країн наголошував, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із окупованих територій.

Африка (307) ПАР (164) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+17
ще б не було - повернулись живі-здорові. от вам і оптимізм)
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19.06.2023 16:26
+13
Ну да, в Киеве во время тревоги, в бомбоубежище на барабанах поиграли. Вечорниці свои африканские в молодости вспомнили.
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19.06.2023 16:29
+12
Ну а чого б їх не було? Покатались за чужий кошт, подивились на людей і природу в Україні, і на лайно і орків в 404, смачно поїли, випили, може ще й оркосамки десь там під столом робили діло. Та й думаю ***** кривавих нафтодолярів підкинув. Звісно, що є підстави для оптимізму.
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19.06.2023 16:29
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ще б не було - повернулись живі-здорові. от вам і оптимізм)
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19.06.2023 16:26 Відповісти
ні, підстави для оптимізму що кроваві грошики кацапські на рахунок папуасам зайдуть
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19.06.2023 16:35 Відповісти
В зоопарк не посадили на безкоштовні банани, от весь оптимізм.
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19.06.2023 18:09 Відповісти
ЄШчо нЄ вЄчЄр...
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19.06.2023 19:22 Відповісти
Та й ще і балалайки з лаптями прикупили «миротворці»…
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19.06.2023 19:40 Відповісти
путя так взбодрив ?.
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19.06.2023 16:26 Відповісти
путя назвав їх папуасами і відправив на зустріч з ними свого двійника.
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19.06.2023 16:44 Відповісти
може навіть трійничка
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19.06.2023 19:18 Відповісти
Ну а чого б їх не було? Покатались за чужий кошт, подивились на людей і природу в Україні, і на лайно і орків в 404, смачно поїли, випили, може ще й оркосамки десь там під столом робили діло. Та й думаю ***** кривавих нафтодолярів підкинув. Звісно, що є підстави для оптимізму.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Ну да, в Киеве во время тревоги, в бомбоубежище на барабанах поиграли. Вечорниці свои африканские в молодости вспомнили.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Може вони його з'їдять???
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Поїв сала з цибулькою, і життя налагодилося.
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19.06.2023 16:29 Відповісти
Коли таке кажуть без пояснень у чому саме є привід для оптимізму, то це свідчить про повну відсутність будь якого прогресу на користь цих загальних й незрозумілих пропозицій. І для нас, громадян України, це добре, бо розумієш що на якісь поступки рашистам керівництво нашої країни не погодилось!!!
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19.06.2023 16:32 Відповісти
Так їх же по факту і в Києві і в москві (шоб вона згоріла і води ніде не було) послали.
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19.06.2023 16:38 Відповісти
як кажуть викладачi iноземних мов-"працювали" на процес,а не на результат.
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19.06.2023 16:36 Відповісти
Встояв? А нахрена тоді було взагалі транжирить бюджетні кошти на цю шоблу? Встоять можна було і по телефону.
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19.06.2023 17:04 Відповісти
в перекляді на людську мову - зеленський встояв. знову. путін намагався але не вийшло. знову.
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19.06.2023 16:51 Відповісти
ну да, всіх вигуляв і всі нормально поїли доки каталися туди-сюди. тепер є оптимізм
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19.06.2023 16:52 Відповісти
зерно з України для африканців
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19.06.2023 16:56 Відповісти
В Южном Судане свою силу Мундари получают от своего скота, поэтому обычное утро молодежи начинается с умывания мочой быков.
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19.06.2023 16:59 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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19.06.2023 17:09 Відповісти
Що сало з часником смачніше ніж банани..... ?
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19.06.2023 17:10 Відповісти
От була ж колись нормальна страна ПАР. Ні, теба було ії зробити в пар.
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19.06.2023 17:13 Відповісти
Do dupy дихлоФоса!
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19.06.2023 17:21 Відповісти
Мавпенятки навіть не зрозуміли, що послали на х...
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19.06.2023 17:22 Відповісти
Є підстави для оптимізьму - гарний врожай бананів цьогоріч
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19.06.2023 17:24 Відповісти
Рубрика "на арені цирку"
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19.06.2023 17:53 Відповісти
сам себя хвалит ,а шо даром сездил
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19.06.2023 18:27 Відповісти
Фраза про "русский военный корабль" тепер у форматі татуювання
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19.06.2023 18:29 Відповісти
Надо так же валять дурака, как товарищи негры и Папа Римский. Все отлично, на все согласны, как скажете. Только территорию освободите для начала.
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19.06.2023 19:21 Відповісти
Пожрал там, пожрал там, погулял, живой остался, че ж не радоваться обезьянке
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19.06.2023 19:36 Відповісти
Дали поїсти?
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19.06.2023 19:44 Відповісти
Президент Египта понял что это всё мертвый номер и отказался от поездки в последний момент.
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19.06.2023 20:18 Відповісти
 
 