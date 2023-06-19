Є підстави для оптимізму, - президент ПАР Рамафоса про результати мирної місії африканських лідерів

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вважає, що є підстави для "оптимізму" в питанні мирного процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента ПАР.

"Ми представили пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Крім Рамафоси, до складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських островів, Замбії та Південної Африки, а також прем'єр-міністр Єгипту і посланці Республіки Конго та Уганди.

Також читайте: Питання особистої участі Путіна в саміті БРІКС обговорюється в уряді ПАР, - президент Рамафоса

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з Африки. В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. В Білому домі наголосили, що будь-які мирні ініціативи спочатку має схвалити Україна.

За даними Reuters, "мирний план" африканських лідерів передбачає переговори з Росією навіть без виведення з території України окупаційних військ.

Президент України Володимир Зеленський під час перемовин з лідерами африканських країн наголошував, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із окупованих територій.