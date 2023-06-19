Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, - речник ЄС Стано
Влада Угорщини має пояснити деталі своєї участі у звільненні 11 українських військовополонених.
Про це заявив речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано у коментарі виданню Delfi, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – зазначив Стано, коментуючи заяву МЗС України.
Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку.
йськовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
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Тогда венгры сильно обосрались когда приняли военнопленных.
Это подстава.
На момент передачі цих 11 осіб мадярам вони мали статус "військовослужбовці ЗСУ що перебувають у полоні" Для "вимушеного вступу" на територію нейтральної країни вони повинні були буть вільними і лише під тиском непереборних обставин ступить на територію Угорщини А їх передали як "скот" - без їх згоди
На треба всіх угорців судити по *******, німців по гітлерах і т.і. Помутнєніє можливе у всякого, результати українських виборів 2010 го і 2019 го років тому приклад.
Постскиптум: кацапів це не стосується, у них всі 500 років їхнього існування пєрманєнтноє і глубокоє помутнєніє.
угорці, ви усі спільники з терористичною недодержавою Московія, якщо досі ще не роздуплилися.. і чому це Угорщина завжди стає на бік фашистів-пдрасів, які завжди програють?
Є 11 військовополонених проданих рашистами Угорщині, яка утримує цих військовополонених як свою власність!