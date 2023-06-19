УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11875 відвідувачів онлайн
Новини
5 022 30

Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, - речник ЄС Стано

стано

Влада Угорщини має пояснити деталі своєї участі у звільненні 11 українських військовополонених.

Про це заявив речник Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано у коментарі виданню Delfi, передає Цензор.НЕТ. 

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – зазначив Стано, коментуючи заяву МЗС України.

Він також зауважив, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхнє життя на небезпеку.

Також читайте: Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

йськовополонених. Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених. 

Угорщина (2303) полонені (2267) Стано Петер (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
ЄС має провести розслідування - як, через які країни і по яких документах була проведена ця афера.
показати весь коментар
19.06.2023 16:45
+9
В Угорщині ще не підготували звільнених до прес-конференції на користь Кремля?! Щось довго вони тягнуть з провокацією, мабуть хлопців щось не влаштовує у вимогах що та як треба казати на камеру!!!
показати весь коментар
19.06.2023 16:40
+6
ugorshinu treba othlestati rezinovim ****** po morde orbanih i prochih.
показати весь коментар
19.06.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ugorshinu treba othlestati rezinovim ****** po morde orbanih i prochih.
показати весь коментар
19.06.2023 16:40 Відповісти
В Угорщині ще не підготували звільнених до прес-конференції на користь Кремля?! Щось довго вони тягнуть з провокацією, мабуть хлопців щось не влаштовує у вимогах що та як треба казати на камеру!!!
показати весь коментар
19.06.2023 16:40 Відповісти
Напевне заднім числом оформляють громадянство після обсируна
показати весь коментар
19.06.2023 16:47 Відповісти
Воно не грає ніякої ролі! Навіть, якщо воно у них було ще до мобілізації Бо вони є громадянами України, проживали там і були мобілізовані, як громадяни України Якщо вони визнають цих військовополонених громадянами Угорщини то повинні їх судить за своїм законодавством А згідно з чинним законодавством прийняття участі у війні на боці іноземної держави громадянином Угорщини тягне позбавлення волі до 5 років! Мадяри "вляпалися" і не знають як з цього "глухого кутка" вибраться
показати весь коментар
19.06.2023 17:33 Відповісти
ЄС має провести розслідування - як, через які країни і по яких документах була проведена ця афера.
показати весь коментар
19.06.2023 16:45 Відповісти
русня даже тут подставила братушек венгров.
показати весь коментар
19.06.2023 16:49 Відповісти
Гнать из ЕС єту нечисть и из НАТО
показати весь коментар
19.06.2023 16:50 Відповісти
русня хотела показать наемников из ЕС ?
Тогда венгры сильно обосрались когда приняли военнопленных.
Это подстава.
показати весь коментар
19.06.2023 16:50 Відповісти
Добре що хоч якось інформаційний шум підняв. Але насправді то не звільнення, а інтернування - передача від одних до других без повернення волі. Ну може умови будуть європейськіші
показати весь коментар
19.06.2023 16:51 Відповісти
Яке "інтернування"? ІНТЕРНУВА́ННЯ (франц. interner - оселяти, від лат. internus - внутрішній) - прийняття та примусове оселення під час збройного конфлікту нейтральною або іншою державою, що не є стороною конфлікту, осіб, які належать до збройних сил воюючих держав, що вимушено вступили на її територію.
На момент передачі цих 11 осіб мадярам вони мали статус "військовослужбовці ЗСУ що перебувають у полоні" Для "вимушеного вступу" на територію нейтральної країни вони повинні були буть вільними і лише під тиском непереборних обставин ступить на територію Угорщини А їх передали як "скот" - без їх згоди
показати весь коментар
19.06.2023 17:39 Відповісти
Просто цікаво,за скільки часу одна наша механіхована бригада візьме цей всраний будапешт?
показати весь коментар
19.06.2023 16:56 Відповісти
Наюха нам чуже? Писки їм просто треба заклеїти.
показати весь коментар
19.06.2023 16:59 Відповісти
Не хваліться ідучи на рать. Один в 1993 му році вже брав Грозний "аднім палком"
показати весь коментар
19.06.2023 17:09 Відповісти
Ви порівнюєте речі,які порівнювати совсім не можна. Я ******* маю на увазі,і героїчних захисників Грозного.
показати весь коментар
19.06.2023 17:31 Відповісти
Чому не можна. У Чечні свої ****** є - кадирівці. І повірте, якщо Ви аднім палком, чи однією бригадою захочете взяти " цей всраний будапешт" то там знайдеться певна кількість угорських патріотів які вам наваляють. Як наші кацапам під Києвом ( а там далеко не одна бригада у ворога була)
На треба всіх угорців судити по *******, німців по гітлерах і т.і. Помутнєніє можливе у всякого, результати українських виборів 2010 го і 2019 го років тому приклад.
Постскиптум: кацапів це не стосується, у них всі 500 років їхнього існування пєрманєнтноє і глубокоє помутнєніє.
показати весь коментар
19.06.2023 17:41 Відповісти
Маю дуже великий сумнів,що ****** здатні нам "наваляти". Втім,вашу думку зрозумів.
показати весь коментар
19.06.2023 19:31 Відповісти
Угорщина приєдналася до кіднепінгу?
показати весь коментар
19.06.2023 16:58 Відповісти
Йому вже кулуарно зауважілі, що - не у звільненні, А В КОЛАБОРАЦІЇ З кремлівським режимом
показати весь коментар
19.06.2023 16:58 Відповісти
о, Орбан зайнявся торгівлею людьми..
угорці, ви усі спільники з терористичною недодержавою Московія, якщо досі ще не роздуплилися.. і чому це Угорщина завжди стає на бік фашистів-пдрасів, які завжди програють?
показати весь коментар
19.06.2023 17:09 Відповісти
Угорщина сидит на удобном, уютном, с обилием сочных и вкусных плодов, сукУ ЕС и НАТО и пилит...пилит...
показати весь коментар
19.06.2023 17:12 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2023 17:35 Відповісти
Єврокомісія кришує торгівлю людьми одним із членів Євросоюзу тому що немає ніяких "11 звільнених військовополонених"!
Є 11 військовополонених проданих рашистами Угорщині, яка утримує цих військовополонених як свою власність!
показати весь коментар
19.06.2023 17:36 Відповісти
РПЦ, Венгрия, укринские пленные - попахивает кацапской многоходовочкой. Путинский сосун Орбан затеял какую то игру и о нем уже все пишут. Н
показати весь коментар
19.06.2023 17:39 Відповісти
Перекрити нафтопровід Дружба на ремонт! Терміново і безстроково!
показати весь коментар
19.06.2023 17:41 Відповісти
Кацапы пришли на украинскую землю, убивают, грабят, и ещё продали за какие то булочки украинских военнопленных и пытаются торговать ими. Вот он Орбан друг путина
показати весь коментар
19.06.2023 17:42 Відповісти
ну, не знаю... может нам имеет смысл наловить венгров, и предложить орбану обмен всех на всех?
показати весь коментар
19.06.2023 18:15 Відповісти
Я уважаю венгров, знаю их с детства. Но они творят какую-то непонятную дичь.
показати весь коментар
19.06.2023 19:24 Відповісти
своих венгров с украинскими паспортами забрали
показати весь коментар
19.06.2023 19:29 Відповісти
Пора уже посла ******* высылать за такие проделки.
показати весь коментар
19.06.2023 20:10 Відповісти
а если угорщина не пояснить, то что сделает речник ЄС Стано!?
показати весь коментар
19.06.2023 22:43 Відповісти
 
 