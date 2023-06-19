УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11875 відвідувачів онлайн
Новини
14 209 21

Ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, - Міноборони

рф

На сході зараз складна ситуація.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу.

"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - зазначає вона.

"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - резюмує Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Куп’янсько-Лиманському напрямку, за добу - 11 боєзіткнень, - Череватий

Автор: 

армія рф (17554) Лиман (230) Маляр Ганна (525) Куп’янськ (774)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Слухв як Міша Подоляк з захопленням розповідав як русня підготувалася до нашого можливого наступу. Як вони "залили все бетоном", як вони нагнали будівельників, як вони все замінували, позакопували старі танки і пристрелялися. Просто з захватом розповідав. Мовляв, ось як треба будувати оборону.

А хтож їм заважав це робити з 2019, напевно Порошенко?
показати весь коментар
19.06.2023 17:06
+11
Ворог зараз робить те, що мали робити наші полководці під час штурму Бахмуту - активними діями на інших жілянках намагається послабити натиск в смузі "контрнаступу"...
показати весь коментар
19.06.2023 16:49
+9
😭 Вічна пам,ять загиблим волонтерам!!🌻🌻
показати весь коментар
19.06.2023 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ех, ганю ганю...


а до сьогодні кацапи здійснювали "пасивний наступ"?

ти, ганю, колись допатякаєшся
показати весь коментар
19.06.2023 16:48 Відповісти
А що "Ганю"? Вона просто говоряща голова
показати весь коментар
19.06.2023 17:01 Відповісти
піхва вона, що говорить - чудо природи
показати весь коментар
19.06.2023 17:04 Відповісти
Мені завжди було цікаво: який функціонал у цієї "заступника міністра оборони"?
показати весь коментар
19.06.2023 17:10 Відповісти
"Просто говоряща голова ?"

Вона - адвокатка , кандидатка юридичних наук , ЗАСТУПНИЦЯ міністра оборони.

Нє распускайтє язичок. З такіє слова малого Чорновола в бак кінулі !
показати весь коментар
19.06.2023 17:14 Відповісти
пан рєзніков теж адвокат і цілий міністр!
його за яйця по 17 та шолом в 4 рази дорожче поки що в бак не кинули!?

так що не розпускайте свій зелений язичок, а краще слідкуйте за зеленими мародерами

пані маляр, як чесна і порядна людина, мала піти у відставку, якщо бачить що шеф робе! а якщо вона нічого не бачить (тим більш як юридично освічена людина), то вона з того ж тіста!
показати весь коментар
19.06.2023 18:57 Відповісти
Ворог зараз робить те, що мали робити наші полководці під час штурму Бахмуту - активними діями на інших жілянках намагається послабити натиск в смузі "контрнаступу"...
показати весь коментар
19.06.2023 16:49 Відповісти
Слухв як Міша Подоляк з захопленням розповідав як русня підготувалася до нашого можливого наступу. Як вони "залили все бетоном", як вони нагнали будівельників, як вони все замінували, позакопували старі танки і пристрелялися. Просто з захватом розповідав. Мовляв, ось як треба будувати оборону.

А хтож їм заважав це робити з 2019, напевно Порошенко?
показати весь коментар
19.06.2023 17:06 Відповісти
А хоч без з весни 21го…,коли кацапи почали стягувати техніку до наших кордонів…
показати весь коментар
19.06.2023 17:23 Відповісти
А кто мешал хотя бы не разминировать акваторию Азовского моря , Чонгар и.т.д. Там где зеленые бл...ди не успели сунуться укрепрайон стоит. В 10 км от Донецка.
показати весь коментар
19.06.2023 22:13 Відповісти
От ***** -- а ми ж потихенько сунулись вперед -- шо рашка не вірить шо ми іх винесем .
показати весь коментар
19.06.2023 16:51 Відповісти
під'їхлали "херсонські" недоводолази?
показати весь коментар
19.06.2023 16:51 Відповісти
Сводки аля копипаст.
показати весь коментар
19.06.2023 16:56 Відповісти
для "зелених" лапшерізів -"на Сході немає чогось такого,чого не було при "зелених" від початку війни.
показати весь коментар
19.06.2023 17:00 Відповісти
ця ТП мала би розповісти загалу, як їй та шльмі рєзніку "вдалося" забезпечити ЗСУ 30% *********** та 50% пального - це було б дуже повчально

зверніть увагу, це "забезпечення" не для тисячі танків та 10 тисяч гармат, аж ніяк, це "забезпечення" для 10% від потрібного озброєння
показати весь коментар
19.06.2023 17:03 Відповісти
"...зараз складна ситуація...", " ...перевага ворога в силах та засобах ..."

До чого нас готують?
показати весь коментар
19.06.2023 17:05 Відповісти
Та тут смеялись некоторые мамкины вояки с рашенской мобилизации и с их массы старых танков и прочего вооружения, которое они стянули на юг и восток.
показати весь коментар
19.06.2023 18:37 Відповісти
Что значит "смеяЛИСЬ"? Они это и продолжают делать. Марафон свое дело делает. Просмотрите наши "новости". Там 30% из серии "шо там у москалей".
показати весь коментар
20.06.2023 10:30 Відповісти
Нуу, так не рахується. Щоб йти у наступ, треба спочатку базікати про нього місяців вісім...
показати весь коментар
19.06.2023 17:21 Відповісти
КРИМський бандерівець



Золочівська сільрада оприлюднила імена двох загиблих волонтерів, яких розстріляли росіяни з ТКР "Корнет" на Харківщині - це Світлана Клименко та Юрій Головін. Волонтери везли продукти до села Гур'їв Козачок.
Світла пам'ять

показати весь коментар
19.06.2023 17:21 Відповісти
😭 Вічна пам,ять загиблим волонтерам!!🌻🌻
показати весь коментар
19.06.2023 17:34 Відповісти
 
 