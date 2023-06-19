Ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, - Міноборони

На сході зараз складна ситуація.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу.

"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - зазначає вона.

"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - резюмує Маляр.

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