Ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, - Міноборони
На сході зараз складна ситуація.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу.
"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - зазначає вона.
"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - резюмує Маляр.
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а до сьогодні кацапи здійснювали "пасивний наступ"?
ти, ганю, колись допатякаєшся
Вона - адвокатка , кандидатка юридичних наук , ЗАСТУПНИЦЯ міністра оборони.
Нє распускайтє язичок. З такіє слова малого Чорновола в бак кінулі !
його за яйця по 17 та шолом в 4 рази дорожче поки що в бак не кинули!?
так що не розпускайте свій зелений язичок, а краще слідкуйте за зеленими мародерами
пані маляр, як чесна і порядна людина, мала піти у відставку, якщо бачить що шеф робе! а якщо вона нічого не бачить (тим більш як юридично освічена людина), то вона з того ж тіста!
А хтож їм заважав це робити з 2019, напевно Порошенко?
зверніть увагу, це "забезпечення" не для тисячі танків та 10 тисяч гармат, аж ніяк, це "забезпечення" для 10% від потрібного озброєння
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