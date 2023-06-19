У Дніпрі та Чорному морі близько третини проб води не відповідають нормам, - МОЗ

У водоймах Херсонщини, Одещини та Миколаївщини близько 30% проб не відповідають гігієнічним нормам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

"У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30 % відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води (з 579 проб не відповідають 185)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі під найбільшою небезпекою - Одещина, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині", - пояснив Кузін.

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Так, вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, кажуть у МОЗ. Громадян закликають відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей.

"Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", - підсумували у міністерстві.

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