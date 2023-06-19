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Новини
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Велика Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України, - ЗМІ

абрамович,роман

Уряд Британії пильно стежитиме за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.

Про це повідомляє ЄП із посиланням на джерело в британському уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання, і тому будемо дуже чітко стежити за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник.

Кошти можуть бути використані як на короткострокові потреби у відновленні України, так і на довгострокові цілі у реконструкції.

"Конкретні напрямки будуть визначати, зокрема, на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні цього тижня. Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення", - додало джерело.

Співрозмовники видання додали, що наразі йдеться про концептуальну можливість і поки зарано говорити про фінансовий механізм передачі грошей, а отже і про механізми контролю, які будуть залучені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія не скасує санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні.

Також британський уряд дозволить підсанкційним росіянам жертвувати заморожені кошти Україні.

Також читайте: Російський олігарх Абрамович відмовляється передати Україні майже 3 млрд доларів від продажу "Челсі"

Автор: 

Велика Британія (5620) олігарх (933) росія (65442)


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Топ коментарі
+5
СТИДОБА НА ВЕСЬ БІЛИЙ СВІТ:
""Президент Байден повідомив чувачку у "футболочке" що :
1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.
2. Військова допомога буде надаватись на умовах

LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ. 3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.
4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.
Ще два пункти невідомі.""
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19.06.2023 18:16
+4
Оце діло -- а то дають дають і як в суху землю .
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19.06.2023 18:10
+3
Тут замало контробювати надходження цих грошей.

Треба ще й ЗЄ тримати міцно зя яйки. І час від часу їх крутити, щоб не забувався.
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19.06.2023 18:09
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19.06.2023 17:58 Відповісти
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19.06.2023 18:04 Відповісти
Тут замало контробювати надходження цих грошей.

Треба ще й ЗЄ тримати міцно зя яйки. І час від часу їх крутити, щоб не забувався.
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19.06.2023 18:09 Відповісти
Оце діло -- а то дають дають і як в суху землю .
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19.06.2023 18:10 Відповісти
Зеленим потворам віри немає, тільки сувори заходи контролю, та гроші напряму забудовникам з чістою репутацію.

Було би ліпше прийняти в Україне переходне законодавство Великобританії на 20-50 років, та звільнити н*хер усіх укр держслужбовців якіх 5 мільйонів.
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19.06.2023 18:15 Відповісти
СТИДОБА НА ВЕСЬ БІЛИЙ СВІТ:
""Президент Байден повідомив чувачку у "футболочке" що :
1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.
2. Військова допомога буде надаватись на умовах

LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ. 3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.
4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.
Ще два пункти невідомі.""
показати весь коментар
19.06.2023 18:16 Відповісти
Днями звільнять Гусєва з посади голови Укроборонпрому. Гусєв чіплявся як міг. Викинути його мали ще в березні, але його рятував Арахамія чиїм фунтом Гусєв і є. Але його відправлять послом до Чехії. А треба було б посадити. Товаришу Єрмак, а чим завинила Чехія?
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19.06.2023 18:18 Відповісти
Цікаво. То ленд-ліз, виходить, таки запускають?
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19.06.2023 18:39 Відповісти
Не бачу для себе, та й для Вас,.стидоби. а от радість бачу
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19.06.2023 18:57 Відповісти
Хай краще контролюють щоб Зерадаси їх не розікрали.
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19.06.2023 18:26 Відповісти
а що там хламідія? уже порішав скасування зняття санкцій з Абрамовича? )
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19.06.2023 18:42 Відповісти
Якщо мова про Абрамовича, то не тоді "хламідія", а "абрахамія". Вони ж кенти. )
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19.06.2023 21:06 Відповісти
 
 