Велика Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України, - ЗМІ

Уряд Британії пильно стежитиме за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.

Про це повідомляє ЄП із посиланням на джерело в британському уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання, і тому будемо дуже чітко стежити за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник.

Кошти можуть бути використані як на короткострокові потреби у відновленні України, так і на довгострокові цілі у реконструкції.

"Конкретні напрямки будуть визначати, зокрема, на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні цього тижня. Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення", - додало джерело.

Співрозмовники видання додали, що наразі йдеться про концептуальну можливість і поки зарано говорити про фінансовий механізм передачі грошей, а отже і про механізми контролю, які будуть залучені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія не скасує санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні.

Також британський уряд дозволить підсанкційним росіянам жертвувати заморожені кошти Україні.

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