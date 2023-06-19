Єврокомісія 22 червня надасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС
Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в столиці Швеції, яка головує в ЄС, Стокгольмі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в понеділок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро.
Оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
"Комісар Варгеї представить раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який комісія планує опублікувати восени", - сказала вона.
Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії.
Як відомо, після того як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, 28 лютого керівництво країни подало заявку на вступ до ЄС і вже 23 червня того самого року лідери ЄС ухвалили рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Водночас це рішення супроводжується сімома реформами, які Київ має виконати, щоб розпочати переговори про вступ. Про прогрес у виконанні цих реформ раді доповість Європейська комісія. Крім України, статус кандидата отримала Молдова. Грузія статус кандидата отримає тільки в разі виконання визначених радою реформ.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що процедура для України як країни-кандидата в члени ЄС відома, і до рішення про початок перемовин щодо вступу будуть дві доповіді Європейської комісії - проміжна та основна. "Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не тільки Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.
Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що поставить питання про початок переговорів з Україною щодо вступу на порядок денний засідання Європейської ради до кінця року з подальшим ухваленням державами-членами рішення.
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Бiла Левиця: Люди, які все життя проваляли дурня і нічим не займалися окрім КВНу і 95 кварталу, Камеді Клабу і Файни Украйни, Вар'ятів і Ліги Сміху, Розсміши коміка і Хто зверху, будуть всіх нас вчити як писати закони, як будувати нову Україну з міцною економікою і як треба Батьківщину любити
Oleksii: Боже, я не багато в тебе прошу, просто хочу щоб міномети, БТРи та дрони купувалися коштом бюджету (останні новини довели що їх там ще багато), а на барабани для укриттів збирали Притула та Лачен. Не навпаки. Наперед дякую. Амінь.
Тутан Хамон: Велике кротівництво, хуженебудьство, хотьпаржомництво вилилось у велике цвинтарництво. Нажаль.
влада зелених потвор не готова...
Може почати з швидкіх перевиборів у нас ?
треба виправляти ситуацію, тому найдемократичниший шлях швидки перевибори...або писюніст буде скоро тікати
"А всі вони однакові - варюги!" (С)
тільки тссс!!! Нікому про це не кажіть!
Пока всё у них идёт по плану, но ПЛАН 73% не соответствует направлению движения Украины в ЕС.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.
Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.
Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.