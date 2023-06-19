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Єврокомісія 22 червня надасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС

єс,євросоюз,євроінтеграція

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в столиці Швеції, яка головує в ЄС, Стокгольмі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в понеділок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро.

Оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Комісар Варгеї представить раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який комісія планує опублікувати восени", - сказала вона.

Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії.

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Як відомо, після того як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, 28 лютого керівництво країни подало заявку на вступ до ЄС і вже 23 червня того самого року лідери ЄС ухвалили рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Водночас це рішення супроводжується сімома реформами, які Київ має виконати, щоб розпочати переговори про вступ. Про прогрес у виконанні цих реформ раді доповість Європейська комісія. Крім України, статус кандидата отримала Молдова. Грузія статус кандидата отримає тільки в разі виконання визначених радою реформ.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що процедура для України як країни-кандидата в члени ЄС відома, і до рішення про початок перемовин щодо вступу будуть дві доповіді Європейської комісії - проміжна та основна. "Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не тільки Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

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Своєю  чергою президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що поставить питання про початок переговорів з Україною щодо вступу на порядок денний засідання Європейської ради до кінця року з подальшим ухваленням державами-членами рішення.

Автор: 

Єврокомісія (2166) Україна (5924) членство в ЄС (1269)


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Топ коментарі
+13
Ніби і не було 10 років, Революції Гідності, шляху до Євросоюзу, реформ 20014-2019 - повернулись назад в 2013-й рік. Єрмак, Портнов, Подоляк, Татаров, Смірнов, Бужанський, Хомутиннік і решта ригів при владі ті самі, тільки Вова Янукович трошки молодший і менший за розміром.





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19.06.2023 18:36
+11
З такими "здобутками" хоча б статус кандидата не відкликали
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19.06.2023 18:29
+9
..зебіли, для початку приберіть сруля.. ну хоча б дермака-бєню, а потім вимагайте щось від цивілізованих людей
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19.06.2023 18:36
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Боюся, з нашою владою таку усну оцінку "запікають"!
)))
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19.06.2023 18:28 Відповісти
Як у цьому милому мультику:
https://www.youtube.com/watch?v=OSAt2iIAH6M Винни-Пух с цензурой
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19.06.2023 18:38 Відповісти
Бомбєзний відосик
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19.06.2023 19:03 Відповісти
З такими "здобутками" хоча б статус кандидата не відкликали
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19.06.2023 18:29 Відповісти
ну так !!! здобутки зе-влади ну просто ох**ваюючі ...
Бiла Левиця: Люди, які все життя проваляли дурня і нічим не займалися окрім КВНу і 95 кварталу, Камеді Клабу і Файни Украйни, Вар'ятів і Ліги Сміху, Розсміши коміка і Хто зверху, будуть всіх нас вчити як писати закони, як будувати нову Україну з міцною економікою і як треба Батьківщину любити
Oleksii: Боже, я не багато в тебе прошу, просто хочу щоб міномети, БТРи та дрони купувалися коштом бюджету (останні новини довели що їх там ще багато), а на барабани для укриттів збирали Притула та Лачен. Не навпаки. Наперед дякую. Амінь.
Тутан Хамон: Велике кротівництво, хуженебудьство, хотьпаржомництво вилилось у велике цвинтарництво. Нажаль.





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19.06.2023 18:47 Відповісти
Нехай владу пикою в лайно сунуть за барабани та електросковородки.
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19.06.2023 18:32 Відповісти
Єдиний барабан, який би я купив - зі шкіри із сраки Зеленського.
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19.06.2023 18:37 Відповісти
А вот барабан из дупи зеледента ну никак не получится... Там такая дыра от кулаков Коломойского, Ахметова и дерьмака что и барабанить будет не по чем... Даже в этом случае такой же пустой звук как и от дебильных видосиков.
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19.06.2023 18:57 Відповісти
Ніби і не було 10 років, Революції Гідності, шляху до Євросоюзу, реформ 20014-2019 - повернулись назад в 2013-й рік. Єрмак, Портнов, Подоляк, Татаров, Смірнов, Бужанський, Хомутиннік і решта ригів при владі ті самі, тільки Вова Янукович трошки молодший і менший за розміром.





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19.06.2023 18:36 Відповісти
Чому ж не вступили у 18-му?
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19.06.2023 20:41 Відповісти
..зебіли, для початку приберіть сруля.. ну хоча б дермака-бєню, а потім вимагайте щось від цивілізованих людей
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19.06.2023 18:36 Відповісти
Та народ України готовий!!!
влада зелених потвор не готова...
Може почати з швидкіх перевиборів у нас ?
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19.06.2023 18:37 Відповісти
Мля, а хто вибрав владу зелених потвор? Не народ України? Марсіани блін прилетіли і наголосували?
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19.06.2023 18:57 Відповісти
Хто вибрав-довбні!
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19.06.2023 19:30 Відповісти
народ помилився, а громадяни були в меншості...
треба виправляти ситуацію, тому найдемократичниший шлях швидки перевибори...або писюніст буде скоро тікати
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19.06.2023 20:08 Відповісти
Ніяких помилок не було. Це був повністю свідомий вибір. І дуже багато людей вважають, що вибір був правильний.
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19.06.2023 20:31 Відповісти
Абсолютно правильний. Народ проголосував проти того, хто за п"ять років не виконав жодної передвиборчої обіцянки, перетворив свою каденцію на балаган і популістське шоу та повністю просрав народну довіру...
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19.06.2023 20:45 Відповісти
"А шо ваш Порошенко луччє був?" (С)
"А всі вони однакові - варюги!" (С)
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19.06.2023 20:48 Відповісти
Так і є. Поки що не було ЖОДНОГО президента, при якому не крали. При чому, з кожним наступним крадуть все більше і нахабніше.
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19.06.2023 21:00 Відповісти
та не буде ніякого ЄС без вступу України в НАТО. Спочатку парасолька безпеки, тоді вступ в ЄС.
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19.06.2023 18:40 Відповісти
Перша усна оцінка ЄС
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19.06.2023 18:56 Відповісти
Демократія що не відбулася у активній стадії становлення авторитаризму-ось і вся оцінка! І війна-не причина а наслідок!
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19.06.2023 18:57 Відповісти
"І війна-не причина а наслідок! "

тільки тссс!!! Нікому про це не кажіть!
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19.06.2023 18:58 Відповісти
"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не тільки Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни"
Пока всё у них идёт по плану, но ПЛАН 73% не соответствует направлению движения Украины в ЕС.
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19.06.2023 18:58 Відповісти
Вушка прикрию.
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19.06.2023 18:59 Відповісти
Перша усна оцінка: "незадовільно. Прийдеш восени на перздачу"
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19.06.2023 19:14 Відповісти
А 23 - РНБО...
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19.06.2023 19:17 Відповісти
''Вусно'' пошлють, правда тихенько щоб українці не почули і не розірвали зелену владу.
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19.06.2023 19:31 Відповісти
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
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19.06.2023 19:32 Відповісти
На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
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19.06.2023 21:25 Відповісти
чергове європейське усне "а по3,14здіти?@
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19.06.2023 20:07 Відповісти
https://youtu.be/MYdIEUJP4o8
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19.06.2023 23:57 Відповісти
 
 