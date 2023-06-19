Росіяни з артилерії обстріляли Бериславський район Херсонщини: трьох людей поранено, - ОВА

Російська армія обстріляла з артилерії два села Бериславського району Херсонської області. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток "прильотів". Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 60-річний чоловік дістав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний – легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Також у селі Шляхове Бериславської громади армія РФ вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.

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