Новий уряд Фінляндії скоротить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію, - майбутній міністр Тавіо

Основним пріоритетом буде підтримка України, натомість допомогу для країн, які не засуджують російську агресію, можуть скоротити.

Про це повідомив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle та Європейську правду.

За словами Тавіо, пріоритетом Фінляндії у плані міжнародної допомоги буде підтримка Україна, а загалом бюджет на допомогу у сфері розвитку буде скорочений на приблизно мільярд євро.

"Звичайно, ця економія буде досягнута за рахунок інших пріоритетів і розстановки пріоритетів. Україна є єдиною чіткою новою ціллю, принаймні з огляду на нинішню ситуацію", – пояснив він.

Згідно з урядовою програмою, допомога на розвиток може бути припинена для країн, які підтримують агресивну війну Росії в Україні. Тавіо не назвав конкретні держави, яких це може стосуватись, але згадує Африку.

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"Африканські країни були помічені в підтримці Росії. За ними будуть спостерігати", – додав Тавіо.