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Новини Підтримка Україні
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Новий уряд Фінляндії скоротить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію, - майбутній міністр Тавіо

фінляндія

Основним пріоритетом буде підтримка України, натомість допомогу для країн, які не засуджують російську агресію, можуть скоротити.

Про це повідомив майбутній міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle та Європейську правду. 

За словами Тавіо, пріоритетом Фінляндії у плані міжнародної допомоги буде підтримка Україна, а загалом бюджет на допомогу у сфері розвитку буде скорочений на приблизно мільярд євро.

"Звичайно, ця економія буде досягнута за рахунок інших пріоритетів і розстановки пріоритетів. Україна є єдиною чіткою новою ціллю, принаймні з огляду на нинішню ситуацію", – пояснив він.

Згідно з урядовою програмою, допомога на розвиток може бути припинена для країн, які підтримують агресивну війну Росії в Україні. Тавіо не назвав конкретні держави, яких це може стосуватись, але згадує Африку.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: Фінляндія готова надати допомогу Україні

"Африканські країни були помічені в підтримці Росії. За ними будуть спостерігати", – додав Тавіо.

Фінляндія (1309) допомога і підтримка (1163)


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ЕЕе!!! А за яке бабло всякі Зімбабве з Іранами будуть харчуватися?
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19.06.2023 19:24 Відповісти
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19.06.2023 19:27 Відповісти
Ніхто й не сумнівався, що країна, що змогла на собі відчути радість межування із скаженими двоногими сусідами та втративши при цьому свої землі, прийме інше рішення.
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19.06.2023 19:45 Відповісти
А мені незрозуміло,як взагалі допомагати країнам,які підтримують агресію.
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19.06.2023 20:19 Відповісти
Коли? Досі годуєте друзів свого головного ворога?
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19.06.2023 20:27 Відповісти
 
 