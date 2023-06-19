Окупанти перетворили школу у смт Розівка на Запоріжжі на військовий госпіталь, - Генштаб ЗСУ

У смт Розівка Запорізької області окупанти перетворили школу на військовий госпіталь.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнаіати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених", - йдеться у повідомленні.

Також даний військовий шпиталь окупантами використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців РФ.

"Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Російської Федерації повітряним шляхом", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

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