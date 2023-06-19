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Новини Війна
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Окупанти перетворили школу у смт Розівка на Запоріжжі на військовий госпіталь, - Генштаб ЗСУ

рф,армія,поранені

У смт Розівка Запорізької області окупанти перетворили школу на військовий госпіталь.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнаіати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених", - йдеться у повідомленні.

Також даний військовий шпиталь окупантами використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців РФ.

"Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Російської Федерації повітряним шляхом", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

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армія рф (17554) Запорізька область (3653) контрнаступ на Півдні (345)


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Чудово! Є ціль для Хаймарса!
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19.06.2023 19:25 Відповісти
Аль', повії з амністі інтернейшл, чого вомчите, сцукі парашні?
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19.06.2023 19:27 Відповісти
А пан Хаймарс перетворить на крематорій
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19.06.2023 19:27 Відповісти
Чому та ще ніщо не прилетіло? Потрібно добити недобитків.
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19.06.2023 19:33 Відповісти
Використання рашкосвинями приміщення школи, в минулому, не є причиною не наносити артилерійський удар по цьому приміщенню в теперішньому часі, ілі єта другоє, тіпа там наші людзі
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19.06.2023 20:03 Відповісти
 
 