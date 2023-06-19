Через руйнування Каховської ГЕС певним чином трансформувалась лінія фронту, - ОК "Південь" про мету підриву

Російське командування вважає, що підрив Каховської ГЕС дозволив зупинити просування ЗСУ на ділянці фронту, яка його дуже бентежила.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (росіяни. – Ред.) розуміли, що, скоріш за все, рух активний буде суходолом на Запорізькому напрямку, але не могли уявити собі комбінацію дій, яка можлива на напрямку через річку Дніпро. Тут їм було складно вгадати задуми командування, і вони намагались таким чином зупинити або хоча б відтермінувати рух і просування тут Сил оборони", – зазначила Гуменюк.

Також, за її словами, "через руйнування Каховської ГЕС певним чином трансформувалась і лінія фронту, тому що змінилися і мінні поля, змінилися і позиції – і ворожі, і наші дещо". Зараз російські військові намагаються використати час, аби "переосмислити, перепланувати свої дії подальші, але все одно очевидно, що вони продовжують тримати оборону, і більшої перспективи для себе поки що не бачать".

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Нагадаємо, за даними на 18 червня внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 осіб, ще 31 зникли безвісти.