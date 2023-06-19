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Новини
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Кабмін затвердив порядок виплати допомоги в 5 тис. грн тим, хто проживає в зоні підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині, - Шмигаль

херсонщина,підтоплення,затоплення

Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 5 тис. грн для осіб, які проживають у зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні окремим розпорядженням встановлюємо порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які проживають у зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

Прем'єр нагадав, що Кабмін уже виділив 980 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені чи зруйновані внаслідок цієї трагедії, і ще 560 млн грн - на одноразові виплати постраждалим.

Також читайте: Рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, підтопленими на правобережжі залишаються п’ять населених пунктів, - ОВА 

Як повідомили в Міністерстві реінтерації тимчасово окупованої території, жителі Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу: 5 тис. грн від уряду та 6,6 тис. грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

"Звертаємо увагу, що люди, які виїхали з 6 червня з підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання зазначених вище виплат", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаївська область уже не підтоплена, - ОВА

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливості підірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

На окупованих територіях у перші дні повністю провалили евакуацію населення, рашисти не пускають волонтерів рятувати людей.

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

У Херсонській області станом на ранок 8 червня затоплено вже 600 квадратних кілометрів. Найважча ситуація на лівому березі Дніпра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду

Автор: 

виплати (1052) Миколаївська область (2282) підтоплення (196) Шмигаль Денис (4615) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+19
а на барабани майже мільйон!а людям по 5 тисяч-виродки!
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19.06.2023 19:41
+14
Хмммм...
А може Шмигалю спалити хату, взірвати машину, забрати все, що він нахом'ячив за життя, а потім виплатити йому компенсацію 5 тис. гривень?

Ну, щоб на собі відчув цю потужну підтримку.
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19.06.2023 19:50
+11
Точнісінько як колись добрий пан:
- Вот тє, малий, копєйка! І ні в чом сєбє нє отказивай!
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19.06.2023 19:42
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Власникам зруйнованих будинків вже виплатили, і ці бідні все отримають
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19.06.2023 19:37 Відповісти
В Хмельницькому тим, кому повністю знищило будинки 13 травня місцева влада прямим текстом повідомила, що взагалі не надасть жодної допомоги. Допомагають лише тим, хто найменше постраждав і бізнесу. Зате витрачають шалені кошти на фонтани, розробку документації для мийки, поліпшення умов ув'язненим і т.п.
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19.06.2023 20:56 Відповісти
Прикро, але ''не сумлевалась''
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19.06.2023 21:40 Відповісти
а на барабани майже мільйон!а людям по 5 тисяч-виродки!
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19.06.2023 19:41 Відповісти
за 5 тис гр треба їхати в швейцарію і там будувати хатинки
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19.06.2023 19:42 Відповісти
Точнісінько як колись добрий пан:
- Вот тє, малий, копєйка! І ні в чом сєбє нє отказивай!
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19.06.2023 19:42 Відповісти
На сховищах тільки в Києві розікрали 1,2 мільярди, а по всій Україні скільки?
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19.06.2023 19:47 Відповісти
Хмммм...
А може Шмигалю спалити хату, взірвати машину, забрати все, що він нахом'ячив за життя, а потім виплатити йому компенсацію 5 тис. гривень?

Ну, щоб на собі відчув цю потужну підтримку.
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19.06.2023 19:50 Відповісти
плевок в лицо избирателям
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19.06.2023 19:54 Відповісти
Ізбіратєлі хотіли поржать 4 роки тому. Хай ржуть
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19.06.2023 20:19 Відповісти
5к?!!! Ганьба!
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19.06.2023 20:03 Відповісти
Я в ****. Це ж треба так знущаться з народу.
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19.06.2023 20:07 Відповісти
Ото на наступних виборах ще раз проголосуйте за ''хоть парьжьом''!
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19.06.2023 20:08 Відповісти
Попередня влада виплачувала біженцям по ТРИДЦЯТЬ долярів.
Тоді теж РЖАЛИ????
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19.06.2023 20:27 Відповісти
Нахуа вам попередня? Що це за переведення стрілок? Якщо всим довольні, то нічого пасквільнячити.
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19.06.2023 21:27 Відповісти
То попередніх треба "панять-прастіть"?
Ці теж незабаром стануть "попередніми". Теж вибачимо і забудемо?
Тож і живуть приспівуючи УСІ попередні, які нас обкрадали.
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19.06.2023 21:37 Відповісти
5 тисяч - це якраз один раз з сім'єю зайти в супермаркет. Сподіваюся шмигаль вдавиться від жадності.
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19.06.2023 20:18 Відповісти
Шо стосується виплат безпородним, то УСІ правителі країни не знали меж цинізму.
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19.06.2023 20:29 Відповісти
Афигеть , отдайте шмигалю
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19.06.2023 20:23 Відповісти
Майже по 130 долярів....
Цинізм немає меж...
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19.06.2023 20:25 Відповісти
Станом на 1 січня 2022 року середній розмір довічного грошового утримання суддів склав 90,8 тисяч гривень. За рік пенсії суддів зросли на 33,6% (з 67,9 тисяч гривень).
Зараз вже далеко за сто.
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19.06.2023 20:40 Відповісти
5000...Це жарт?
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19.06.2023 21:15 Відповісти
Воно так каже про 5 тис. грн. як би то були 5 тис. євро!!!!! Чмо!!!!!!
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19.06.2023 22:00 Відповісти
Який сором!!! Жах.
Краще взагалі б не пізд*ли!
А фото дуже красномовне.
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19.06.2023 22:12 Відповісти
 
 