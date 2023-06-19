Антикорупційний суд взяв під варту підозрюваного у хабарництві ексзаступника міністра Лозинського з альтернативою застави 5 млн грн, - САП

19 червня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в одержанні 400 тис. доларів хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 17.08.2023.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця

роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виізду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Ім'я підозрюваного у САП не розголошують, але за інформацією ЗМІ йдеться про Василя Лозинського.

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Нагадаємо, 21 січня 2023 року джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

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