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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд взяв під варту підозрюваного у хабарництві ексзаступника міністра Лозинського з альтернативою застави 5 млн грн, - САП

василь,лозинський

19 червня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, підозрюваному в одержанні 400 тис. доларів хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 17.08.2023.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця
  • роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виізду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;
  • носити електронний засіб контролю.

Ім'я підозрюваного у САП не розголошують, але за інформацією ЗМІ йдеться про Василя Лозинського.

Також читайте: Першого заступника міністра - Лозинського - взято під варту за хабарництво

Нагадаємо, 21 січня 2023 року джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Пізніше Міністерство інфраструктури України підтвердило, що Лозинського підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, його звільнили.

24 січня ВАКС заарештував Сергія Кривого - ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Також ВАКС призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Пособнику Кривого Миколі Лукашику, якому були підконтрольні підприємства, з якими укладали договори поставки, обрали арешт з альтернативою внесення застави майже 27 млн грн.

Також читайте: Шмигаль досі не прокоментував арешт на хабарі свого близького друга Лозинського, - Бутусов

Автор: 

САП (2229) Антикорупційний суд ВАКС (1958) Міністерство розвитку громад і територій (147) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+4
BBC
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
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19.06.2023 20:07
+3
Таке слащаве, а вже підАр
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19.06.2023 19:59
+3
Варто було б, у випадку внесення застави, визначати не тільки її розмір, а й джерела походження коштів та їх законність Гарантовано, що кількість бажаючих вносити заставу різко б змінилась в сторону 0 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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19.06.2023 20:10
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Таке слащаве, а вже підАр
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19.06.2023 19:59 Відповісти
вкрав би 5 кг мяса в Таврії, посадили б на 5 років і ніякої застави. Судді зелене лайно
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20.06.2023 05:35 Відповісти
Молодці.
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19.06.2023 20:01 Відповісти
вийде за 300К гривень
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19.06.2023 20:02 Відповісти
Можливо.
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19.06.2023 20:05 Відповісти
5 млн. Не пагано прибарахлився.
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19.06.2023 20:03 Відповісти
Такий молодий а вже на мерсі.
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19.06.2023 20:04 Відповісти
Застава у три рази менша за хабар. Судді про свій інтерес не забувають.
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19.06.2023 20:07 Відповісти
BBC
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
показати весь коментар
19.06.2023 20:07 Відповісти
Вікор. Не розказуй, що парашинська пропаганда.
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19.06.2023 20:11 Відповісти
Віктор.
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19.06.2023 20:12 Відповісти
На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
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19.06.2023 21:23 Відповісти
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19.06.2023 20:08 Відповісти
100%
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19.06.2023 21:24 Відповісти
Ну що для цих злодіїв за застави у 5 млн, коли вони крадуть сотнями мільйонів.
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19.06.2023 20:09 Відповісти
Варто було б, у випадку внесення застави, визначати не тільки її розмір, а й джерела походження коштів та їх законність Гарантовано, що кількість бажаючих вносити заставу різко б змінилась в сторону 0 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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19.06.2023 20:10 Відповісти
А чому не унеможливлювати той вихід під заставу?
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19.06.2023 20:28 Відповісти
Застава це запрошення, крадіть більше а не менше
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19.06.2023 20:40 Відповісти
а це було виконання другої чи вже третьої умови з семи необхідних для старту переговорів про вступ до ЄС??
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19.06.2023 20:58 Відповісти
Під час війни таких треба одразу. Двухсотити. За зраду народу.
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19.06.2023 21:05 Відповісти
Це шо в нас в крові -- рвуться до влади шоб красти .
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19.06.2023 21:14 Відповісти
хабарникам застави в дестяки разів менші за їх статки на хабарях, а герою без застави. Збс у нас судова система.
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19.06.2023 21:31 Відповісти
https://youtu.be/MYdIEUJP4o8
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19.06.2023 23:58 Відповісти
 
 