Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного. ФОТОрепортаж
Російська армія з важкої артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, поранено чоловіка.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ .
"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Поранення дістав чоловік 1950 року народження", - написав Лукашук.
За його словами, у чоловіка попередньо мінно-вибухова травма, його повезли у лікарню в Дніпро.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Quiet
показати весь коментар19.06.2023 20:08 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль