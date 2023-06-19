Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного. ФОТОрепортаж

Російська армія з важкої артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, поранено чоловіка.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ .

"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Поранення дістав чоловік 1950 року народження", - написав Лукашук.

За його словами, у чоловіка попередньо мінно-вибухова травма, його повезли у лікарню в Дніпро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нікополі внаслідок російського обстрілу пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, - ОВА. ФОТО







