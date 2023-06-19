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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного. ФОТОрепортаж

нікополь

Російська армія з важкої артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, поранено чоловіка.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ .

"Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Поранення дістав чоловік 1950 року народження", - написав Лукашук.

За його словами, у чоловіка попередньо мінно-вибухова травма, його повезли у лікарню в Дніпро.

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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного 01
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного 02
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного 03
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь: поранено цивільного 04

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19.06.2023 20:08 Відповісти
 
 