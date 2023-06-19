Україна виконала 2 з 7 умов початку переговорів про вступ до ЄС, - Reuters

У попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства буде сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ. Однак звіт буде "помірно позитивним".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

У попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.

"У судовій реформі спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно здійснити. Не все є задовільним", – зазначив співрозмовник Reuters, згадавши, серед іншого, "антиолігархічний" закон.

Інше джерело ЄС додало, що в Брюсселі "станом на зараз ніколи б не використали негативний тон щодо України".

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати", – зазначило одне із джерел Reuters.

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Нагадаємо, Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що Україна до кінця року має намір розпочати розмову про повноцінне членство в ЄС.