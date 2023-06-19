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Новини
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Україна виконала 2 з 7 умов початку переговорів про вступ до ЄС, - Reuters

україна,єс

У попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства буде сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ. Однак звіт буде "помірно позитивним".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ. 

У попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.

"У судовій реформі спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно здійснити. Не все є задовільним", – зазначив співрозмовник Reuters, згадавши, серед іншого, "антиолігархічний" закон.

Інше джерело ЄС додало, що в Брюсселі "станом на зараз ніколи б не використали негативний тон щодо України".

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати", – зазначило одне із джерел Reuters.

Також читайте: Єврокомісія 22 червня надасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС

Нагадаємо, Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що Україна до кінця року має намір розпочати розмову про повноцінне членство в ЄС.

Єврокомісія (2166) членство в ЄС (1269)


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Топ коментарі
+21
Повне виконання 7 пунктів можна здійснити максимум 6 місяців. Однак коли країною править мародер зі своєю шоблою колаборантів і рашистів, то 2 пункта за рік виглядає як знущанням над пам'яттю десятків тисяч наших громадян, які поклали своє життя заради процвітаючої і успішної України
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19.06.2023 20:28
+11
Зеленим писком у зелене лайно!
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19.06.2023 20:22
+10
З зеленою шоблою до кінця цього року буде 0 з 7...
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19.06.2023 20:23
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Зеленим писком у зелене лайно!
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19.06.2023 20:22 Відповісти
І що? Втерлися,і продовжують мародьорити!
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19.06.2023 21:38 Відповісти
З зеленою шоблою до кінця цього року буде 0 з 7...
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19.06.2023 20:23 Відповісти
Старанно виконували наші можновладці: за 5-бальною системою - на 1+.
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19.06.2023 20:24 Відповісти
Знову одні будуть возити інших мордами по зеленому лайні, а інші будуть розмазувати по тих же мордах зелені соплі.
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19.06.2023 20:24 Відповісти
буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов'язаних із судовою реформою і законодавством про медіа. Джерело:

Це сарказм?
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19.06.2023 20:25 Відповісти
яйця стали по 16 і яблука по 53. за кевлар йдуть торги.
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19.06.2023 20:25 Відповісти
Повне виконання 7 пунктів можна здійснити максимум 6 місяців. Однак коли країною править мародер зі своєю шоблою колаборантів і рашистів, то 2 пункта за рік виглядає як знущанням над пам'яттю десятків тисяч наших громадян, які поклали своє життя заради процвітаючої і успішної України
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19.06.2023 20:28 Відповісти
Так с законодавством про медіа вопрос то решен. За этот закон проголосовала даже оппозиция.
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19.06.2023 20:28 Відповісти
Ага, ЗЄбломарахфон на тринадцяти ефірних канал Т2 то це нормально?!!!
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19.06.2023 20:31 Відповісти
Этот вопрос лучше задать той оппозиции, которая голосовала за этот закон. Насколько я знаю, они голосовали потому, что были учтены их поправки или интересы или что-то там еще. Но лучше спросить у них.
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19.06.2023 20:38 Відповісти
І опозіційні канали вже працюють
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19.06.2023 20:32 Відповісти
Але виключеня опозиційних каналів з Т2 порушує цей закон! На це вказує не лише ця комісія!
І що?! Зе мотає,киває,кривить мармизу і ..... Нічого не міняється!
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19.06.2023 21:36 Відповісти
То, что оппозиция за этот закон проголосовала, выходит они пришли с одному единому. К чему, я не знаю. Спросите у них, может они вам секреты и откроют, хотя сомневаюсь.
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19.06.2023 21:51 Відповісти
А що питати,коли є закон,який порушує Зеленський! В черговий раз кладе зпід хвоста зелене лайно на закон!
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20.06.2023 09:39 Відповісти
Европа Найвэлычнившивому и его мафии ставит "кол"... даже не "тройку" и не "двойку"...
моножлобшинство и его зечабаны просрали всё... лохи, вы сделали себя разом ещё раз.. дбл блд
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19.06.2023 20:32 Відповісти
Краще за таких обставин не вступити в ЄС, бо мені було б соромно жити в Угорщині номер два, але в ЄС.
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19.06.2023 20:35 Відповісти
А це і є позиція Зеленського і *****. Тут в них все співпадає!
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19.06.2023 21:31 Відповісти
В Угорщині в порівнянні з Україною лише бавляться. Легкі відкати. Та може лише пара агентів при владі. Нам до Угорщини років так з 20 з нашим то розмахом.
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19.06.2023 22:40 Відповісти
І там точно уряд не ворог своєму народові
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Мда... виконано 2 з 7 пунктів для початку перемовин... тобто не виконано ніх*я. Навіть для початку перемовин. Дуже обнадійливий старт.
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19.06.2023 20:36 Відповісти
Пам'ять умов, які залишилось виконати:
1. Подолати корупцію.
2. Перемогти корупцію
3. Знищити корупцію.
4. Посадити корупцію.
5. Заборонити корупцію.
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19.06.2023 20:37 Відповісти
А в итоге как обычно - "возглавить коррупцию"
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19.06.2023 21:00 Відповісти
Блін! Зеленскій в шоці! Відосики та дописи в мережі про виконані умови не враховуються!!!
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19.06.2023 20:39 Відповісти
Ну зовсім Рейтерс офуів ‼️‼️‼️ Україна захищае весь ЕС , стекае кровью .

Вступ мае бути без умов
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19.06.2023 20:42 Відповісти
Дешевше чимось допомогати, ніж в'язатись по повній. А тут ще проглоти привладні, які тирять навіть дитяче харчування..654 гуманітарні дрпомоги вкрали тільки в цьому році!! А у 22 скільки?? Пля крадуть у дітей, поранених, старих!! Це ж на голову не налазить..
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19.06.2023 20:53 Відповісти
Словаччіна вступала безо всяких умов, з проросійською владою , яка потім гроши ЕВРОСОЮЗа в кишені розсовувала.

я важаю що нечесно виставляти Україні будь яки вимоги , коли йде така страшна війна , ЯКЩО У БРЮССЕЛІ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ, що країни східної Европи вступали без будь яких вимог

ДОСІ з українців робити людей третього сорту - це меседжі імперського хремля
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19.06.2023 21:18 Відповісти
Я одну умову вступу до ЄС пам'ятаю з жахом..цигани..вони в мене всі інші затьмарили
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19.06.2023 21:45 Відповісти


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19.06.2023 23:40 Відповісти
Тобто: за те що одні гинуть інші мають получити право безмежно і безнаказано красти.

Чи вимоги: чесні суди, прозоре і зрозуміле оподаткування, вільні ЗМІ, незалежне НАБУ яке зможе садити топ чиновників, і т.д.

людям не потрібно, лише ЄС?
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19.06.2023 21:13 Відповісти
Зеленському та його комарілї не потрібно!
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19.06.2023 21:28 Відповісти
А про позитивний звіт... на заході є такий прикол. Тут ніхто нікого не сварить. В школі ти можеш сидіти 9 років під партою і гавкати звідти. Тебе сварити не будуть (поки ти не заважаєш іншим і не кусаєшся). Ти можеш погано виконувати свою роботу. Тебе скоріш за все теж сварити не будуть. Просто в випадку школи ти підеш в середню школу для дебілів і після неї максимум шо тобі довірять - йоршик від унітазу. А на роботі всі підвищення і промоції пройдуть повз тебе і при першому ж скороченні - вилетиш. Чи просто контракт не продовжать, якшо є така опція. При мені вилетіло декілька чуваків з роботи, один індус просто місяць нічого не робив, інший зробив фігню, яка коштувала конторі пʼядесят тищ євро. Їх обох, перед тим як виставити, ніхто не сварив і "звіт був позитивний".
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19.06.2023 20:43 Відповісти
З.І. і ті, хто з таким приколом не знайомі, іноді думають, що якшо його не пісочать трьохповерховим матом, то значить все ок
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19.06.2023 20:45 Відповісти
Абсолютна правда. Все з доброю усмішкою та гарними побажаннями. В цієї країні, яку Ви маєте на увазі саме так. Бо в них ставлення до себе та інших зовсім інше: всі мають бути щасливими та мати гарний life balance. І якщо ти не робишь, теж будь щасливим (але не з нами)
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19.06.2023 22:49 Відповісти
Это оценка 1 с плюсом или 2 с минусом по 5-балльной шкале. Поздравляю "мудрый нарiд".
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19.06.2023 20:48 Відповісти
Короче, плісняві не поспішають. Нахріна їм ЄС, їм і так вольготно живеться.
Кради, здавай, збивай, роби що хочеш, нічого тобі за це не буде. Вся влада у наріду влади.
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19.06.2023 20:55 Відповісти
BBC
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
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19.06.2023 21:10 Відповісти
На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
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19.06.2023 21:20 Відповісти
рік пройшов щодо встановлення вимог, то які виконані зеленими потворами?!
суцільний саботаж...
(1) реформа Конституційного суду

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини
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19.06.2023 21:19 Відповісти
Зеленський!!! Чому ми не у ЄС?!!!
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19.06.2023 21:23 Відповісти
війна посилює владу президента настільки що президент може якщо захоче плюнути на всі оті европи і тупо саботувати вступ в ЕС попри те що на словах він буде казати що хоче того найбільше од усіх.

до речі, це відповідь отому політику, ім'я якого не можна тут називати - якби він оголосив воєнний стан і став до бою то мав би таку самі підтримку українців і такі самі перспективи переобрання як зеленський бо українці гуртувалися б навколо прапора попри негативне ставлення до особи президента як вони це роблять зараз.
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20.06.2023 05:25 Відповісти
все виконаєм !залишилось знайти яйця по 34 та пательню за мульйон, тищенко обіцяв з Таїланду привезти через Одеську митницю
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20.06.2023 08:47 Відповісти
 
 