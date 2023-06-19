Україна виконала 2 з 7 умов початку переговорів про вступ до ЄС, - Reuters
У попередній усній оцінці Єврокомісією прогресу на шляху до членства буде сказано, що Україна виконала 2 з 7 умов, необхідних для старту переговорів про вступ. Однак звіт буде "помірно позитивним".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
У попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.
"У судовій реформі спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно здійснити. Не все є задовільним", – зазначив співрозмовник Reuters, згадавши, серед іншого, "антиолігархічний" закон.
Інше джерело ЄС додало, що в Брюсселі "станом на зараз ніколи б не використали негативний тон щодо України".
"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати", – зазначило одне із джерел Reuters.
Нагадаємо, Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що Україна до кінця року має намір розпочати розмову про повноцінне членство в ЄС.
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Це сарказм?
І що?! Зе мотає,киває,кривить мармизу і ..... Нічого не міняється!
моножлобшинство и его зечабаны просрали всё... лохи, вы сделали себя разом ещё раз.. дбл блд
1. Подолати корупцію.
2. Перемогти корупцію
3. Знищити корупцію.
4. Посадити корупцію.
5. Заборонити корупцію.
Вступ мае бути без умов
я важаю що нечесно виставляти Україні будь яки вимоги , коли йде така страшна війна , ЯКЩО У БРЮССЕЛІ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ, що країни східної Европи вступали без будь яких вимог
ДОСІ з українців робити людей третього сорту - це меседжі імперського хремля
Чи вимоги: чесні суди, прозоре і зрозуміле оподаткування, вільні ЗМІ, незалежне НАБУ яке зможе садити топ чиновників, і т.д.
людям не потрібно, лише ЄС?
Кради, здавай, збивай, роби що хочеш, нічого тобі за це не буде. Вся влада у
нарідувлади.
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.
Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.
Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
суцільний саботаж...
(1) реформа Конституційного суду
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини
до речі, це відповідь отому політику, ім'я якого не можна тут називати - якби він оголосив воєнний стан і став до бою то мав би таку самі підтримку українців і такі самі перспективи переобрання як зеленський бо українці гуртувалися б навколо прапора попри негативне ставлення до особи президента як вони це роблять зараз.