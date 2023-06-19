Зеленський обговорив з прем’єрами Данії та Нідерланідів залучення країн Глобального Півдня до української формули миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен зусилля з залучення країн Глобального Півдня до української формули миру.

Про це Зеленський написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен...Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва. Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої формули миру із десяти кроків", - ідеться в дописі.

Сказано також, що президент поінформував очільників урядів про поточну ситуацію на полі бою.

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Раніше повідомлялося також, що Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.