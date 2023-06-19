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Новини
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Зеленський обговорив з прем’єрами Данії та Нідерланідів залучення країн Глобального Півдня до української формули миру

зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен зусилля з залучення країн Глобального Півдня до української формули миру.

Про це Зеленський написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен...Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва. Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої формули миру із десяти кроків", - ідеться в дописі.

Сказано також, що президент поінформував очільників урядів про поточну ситуацію на полі бою. 

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на фронті та підготовку бригад наступу

Раніше повідомлялося також, що Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Зеленський Володимир (23998) Рютте Марк (401) Фредеріксен Метте (93)


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Топ коментарі
+9
Миру не буде поки зелешобла при владі.
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19.06.2023 20:37
+7
глобальний дурень про глобальний південь ... символічно
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19.06.2023 20:39
+3
Блаблабла ні про що. Черговий рецепт шашликів для свідків волосатого пупка пуза дристовіча.
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19.06.2023 20:42
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Миру не буде поки зелешобла при владі.
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19.06.2023 20:37 Відповісти
Озвучка - https://www.youtube.com/watch?v=XIzt21_ar7g
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19.06.2023 20:59 Відповісти
глобальний дурень про глобальний південь ... символічно
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19.06.2023 20:39 Відповісти
Блаблабла ні про що. Черговий рецепт шашликів для свідків волосатого пупка пуза дристовіча.
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19.06.2023 20:42 Відповісти
Воно має ефект Данінга-Крюгера: довбойоб не розуміє, що він є довбойобом, тому що він - довбойоб.
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19.06.2023 20:43 Відповісти
Хм.. а яке відношення Данія і НЛ мають до глобального Півдня, якщо вони на Північному Заході Європи?

Хоча в НЛ великий досвід як давати кизди папуасам...
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19.06.2023 20:51 Відповісти
Партія ЗЕлениx барабанів побєділа...
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19.06.2023 20:56 Відповісти
Лідор.
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19.06.2023 20:59 Відповісти
Как сказал горе - политик Арестович « расчеловечевание» . Може настав час зробити меморіал АНТІГУЛАГ ??? І у ньому зібрати усі злочини проти українців кацапських нелюдей, котрі до ЧЕЛОВЕКА ще і не доспелі
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19.06.2023 21:01 Відповісти
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19.06.2023 21:02 Відповісти
Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.
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19.06.2023 21:03 Відповісти
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19.06.2023 21:10 Відповісти
Донька українського військового, який понад рік перебуває в російському полоні, впізнала батька на фото з судилища над українськими захисниками
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19.06.2023 21:11 Відповісти
Нафіга Данії та Нідерландам та формула? То таке марення.
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19.06.2023 21:02 Відповісти
Брєдятіна від дЄрмаковщини? Мир в очах ***** тільки креативніше. ЇТорочить, локшину навуха усим пхає, тягне час для ЗЕмародерства і більшого винищення українціа і особливо акьивних і пасіонарних...
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19.06.2023 22:26 Відповісти
 
 