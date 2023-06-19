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Новини
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Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 18 людей, 31 особа зникла безвісти, - МВС

херсонщина

Станом на вечір 19 червня відомо про загибель 18 осіб внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 - від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти - 31 особа. Шукаємо кожного", - заявив Клименко.

Міністр зауважив, що вода продовжує відступати, але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Reuters опублікувало фото з тілами загиблих під час затоплення окупованої Голої Пристані на Херсонщині (18+). ФОТОрепортаж

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жертви (1804) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5801)


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А що на лівому березі Дніпра?
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19.06.2023 21:21 Відповісти
а що в Олешках? то не рахується?
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19.06.2023 21:21 Відповісти
там окупанти, якщо вони не дають даних, то як ще же порахувати?
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19.06.2023 23:32 Відповісти
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19.06.2023 21:29 Відповісти
Молодці. З іншого берега? Та й з нашого херово рахували
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19.06.2023 21:35 Відповісти
знач вони теж загинули і лежать десь замулені навіки.
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19.06.2023 23:30 Відповісти
Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 18 людей Джерело:
ПОМНОЖТЕ НА СТО - ЦЕ СКОРІШ ЗА ВСЕ БУДЕ РЕАЛЬНА ЦИФРА ПІДСУМКУ ОМАНСЬКИХ ДОГОВОРІВ.
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20.06.2023 01:00 Відповісти
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20.06.2023 01:02 Відповісти
 
 