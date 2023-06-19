Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 18 людей, 31 особа зникла безвісти, - МВС
Станом на вечір 19 червня відомо про загибель 18 осіб внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 - від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти - 31 особа. Шукаємо кожного", - заявив Клименко.
Міністр зауважив, що вода продовжує відступати, але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.
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