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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом, - Резніков про темпи контрнаступу

олексій,резніков

Через особливості рельєфу та щільність мінних полів просування ЗСУ не такі, як були під час звільнення Харківської та Херсонської областей.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ. 

"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян українці бережуть життя своїх солдатів", - зазначив Резніков.

Він також розповів про ставлення до солдат у російські армії.

"Вони використовують тактику м'ясорубки та перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода", - зазначив міністр.

Він наголосив, що для України головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць.

"Тому ми не використовуємо тактики м'ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - резюмував Резніков.

Дивіться: Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

Нагадаємо, ISW припускає, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ. 

Резніков Олексій (1446) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+24
да завали вже, яєчний стратег
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19.06.2023 21:24
+15
І так швидко як кацапи захопили теж не буде? Покидьок!
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19.06.2023 21:26
+13
рєзнікав, думка дибіла і злодія нікого не цікавить. закрий йбальнік.
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19.06.2023 21:28
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да завали вже, яєчний стратег
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19.06.2023 21:24 Відповісти
Та коли вже посадять цього злодія, задовбав уже ганьбити Україну перед усім світом!!!
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20.06.2023 01:06 Відповісти
не стратег, мародер він
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20.06.2023 05:28 Відповісти
І так швидко як кацапи захопили теж не буде? Покидьок!
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19.06.2023 21:26 Відповісти
Чомусь не можу цього хитрожопого слухати.
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19.06.2023 21:58 Відповісти
Його не треба слухати, його треба п*****и. Вибачаюсь,пані, за свій хранцузький)
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19.06.2023 22:02 Відповісти
Був Рєзнік. Став Рєзніков. Українець...
Міністр оборони якої держави?
Пістуц...
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19.06.2023 21:26 Відповісти
Подивися на цього "українця" - родич читаючої сраки
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Резніков -- даваи якиись не стандартнии хід
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19.06.2023 21:26 Відповісти
Кулю в лоб?
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19.06.2023 23:39 Відповісти
Або хоча б серпом по яйцях
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20.06.2023 12:54 Відповісти
Стратєх, ти краще за шоломи розкажи, куплені у чотири рази дороще, сняряди, яйця.
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19.06.2023 21:27 Відповісти
Заткнув би свою корумповану пельку - багато зробив для того, щоб наступ не відбувся або затягнувся!
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19.06.2023 21:27 Відповісти
Як ти вже заїбав яйцеголовий. Піздуй вже в прокуратури та пиши заяву на відсидку *** ти
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19.06.2023 21:28 Відповісти
Контрнаступ же готувався у повному секреті-тому дивно що рашисти встигли побудувата декілька ліній оборони...
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19.06.2023 21:28 Відповісти
рєзнікав, думка дибіла і злодія нікого не цікавить. закрий йбальнік.
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19.06.2023 21:28 Відповісти
Сирі яйця дуже погано котяться
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19.06.2023 21:31 Відповісти
Якби не гуділи пів-року з усіх прасок про контрнаступ то і результати були б кращі. А то ніби навмисно кацапів попереджали щоб вони добре підготувалися. Стратеги блін..!
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19.06.2023 21:32 Відповісти
кацапи там з самого початку укріплення будували, просто лохторату бідосиками дуже сильно завищили кінцеві результати.
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19.06.2023 21:49 Відповісти
Вони і так готувалися ще з жовтня, слова українських офіційних осіб на це ніяк не вплинули.
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20.06.2023 03:17 Відповісти
На фото: Показує розмір яйця за 17 гривень. Саме тому посадовці на заході ідуть у відставку, не чекаючи відвертих глузувань із себета політичної сили яку вони представляють.
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19.06.2023 21:36 Відповісти
Резніков, **** ,твоє діло в яйцях колупатись, а з остальним розберуться дорослі дядьки такі як Залужний .
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19.06.2023 21:39 Відповісти
..а ти, резнікоков, не забув, як до 24го лютого 2022, що це ви "зробили разом" з верещучками-дермаками-портновимі-безумними-татаровими, тобто дали "зелене світло" для колон "шатлів" з пдрами, розчистивши їм дороги і зруйнувавши армію і оборону так, що за добу вони прокаталися аж до Херсону та Мелітополя... с.ки.. і ще ці зебіли мають нахабство усих повчати
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19.06.2023 21:40 Відповісти
Та да. Швидко південь тільки здати можна, а відвойовувати місяцями доведеться, якщо не роками. Тим паче, якщо ворога завчасно про контрнаступи попереджати, щоб намертво окопався.
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19.06.2023 21:40 Відповісти
"Українці бережуть своїх солдатів " а чому ти не кажеш НАШИХ СОЛДАТІВ- чи ти курва не в Україні заходишся?
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19.06.2023 21:47 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1670852271008014336 1 ч
В Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитним рахункам колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.
Після з'ясування наявності в нього дипломатичного статусу, він був переданий уповноваженим представникам посольства США.
Американці демонстративно взяли "верблюда"
Це відвертий сигнал зелені на печерських пагорбах - ці фокуси не пройдуть
Саме цікаве, що швейцарці навіть не повідомили в посольство України, що затримано їх дипломата. Венедіктова для них - пусте місце.
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19.06.2023 21:49 Відповісти
Спочатку з усіх "ящиків" і прасок ця дєрьмаківська шобла розганяє PR-акцію під назвою "потужний контрнаступ". Коли їх хапають за яйця (в прямому і переносному сенсі), ця ж шобла, у повному складі, починає нудіти про "не можливо очікувати", "блискавичної не вийде, бо...", "швидко просунутись не можливо, бо..." і т.п.
А що ж ви, курви брехливі, від зими самі створювали саме таку картинку "потужний, швидкий та успішний контрнаступ"? Буданов, Рєзніков, Подоляк, Єрмак, Зеленський, Маляр, Арохамія (вибачте, що з великої літери пишу, але правила граматики цього вимагають. Але це не стосується московії та рашистів) в режимі 24/7 на своєму "телемарафеті" + подоляцькі ботоферми і корисні ідіоти...
Ще одне досягнення "узеленських" з переліку:
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
...
- "*****@лі
- "*****@лі
- "*****@лі
...
- обіср@лись
- обіср@лись
...
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19.06.2023 21:53 Відповісти
Власне, особисто Резніков цьому тільки радий - буде більше часу на "схеми" з їжею, пальним, бронежилетами, касками, формою, запчастинами і т.п. Ще б та Громадська антикорупційна рада при Міноборони не пхала носа в пацанський бізнес - було б взагалі чудово.
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19.06.2023 21:55 Відповісти
Паскуда очкаста. Краще хай Рєзніков коментує, як обкрадав ЗСУ.
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19.06.2023 22:01 Відповісти
А чому в минулому часі? Процес триває..
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19.06.2023 22:44 Відповісти
Контрнаступ не може обговорюватись відкрито півроку. То шапіто. Піар. Затягування часу, щоб раніше на стовбах по Києву не висіти. Коротше, набиваються кармани, для цього теж час затягується, авось пронєсьот, вішаються макарони, знімаються відосікі, нагороджуються шалави і покидьки, п'яниці вбивають військових у тилу, патріоти або вбиті або у тюрьмах, всьо ідьот по плану не тільки у кацапів, зауважте. А саме головне, що саме таке майбутнє і вибрало стадо в 2019 році. Хуже нє будєт, саме так, стадо дегенератів?
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19.06.2023 22:04 Відповісти
Та це стадо вже в Європі давно тусить, їм же "нє па пріколу" в окопах сидіти, чи під ракетами. Бидлота деградована прирекла Україну своїм вибором.
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19.06.2023 22:28 Відповісти
Крыса яйцеголовая.
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19.06.2023 22:17 Відповісти
Тому ЗЕлені підари готують нарід до капітуляції восени, як спалився буданівець Денис Десятник, який на каналі Мосійчукчи в ютубі заявив, що Україні доведеться відмовитися від окупованих ьериторій (наприклад Донбасу), бо там вороги держави..
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19.06.2023 22:28 Відповісти
а от що, підоре ти зелений, можливо очикувати - це те, що ти зі своїм ******* дєрьмаком не припинеш мародерити на крові наших хлопців...
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19.06.2023 22:31 Відповісти
Навіщо брати інтервю у крадія який нічого не зна, а тільки нидувається як жаба !
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19.06.2023 22:32 Відповісти
В нас же є розмінувачі *******.
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Ну і хто там Чонгар.
Нехай допоможуть.
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19.06.2023 22:34 Відповісти
Яєчний єнерал.
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19.06.2023 22:35 Відповісти
Діти лейтенанта Шмітта були симпатичнішими, ніж шобла мародерів на крові під патронатом читаючої сраки.
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19.06.2023 22:39 Відповісти
Чому не може швидко,Путанов вже в Криму.Тижнів два,а може три чекає поки інші догонять.
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19.06.2023 22:44 Відповісти
Почему эта лысая **** не на нарах?
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19.06.2023 23:08 Відповісти
"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко .... бо у нас такий Міністр оборони України який тільки те і вміє що 3.14 здити і при доповіді військових красавами називати.
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19.06.2023 23:11 Відповісти
Сдохни вже гнида корумпована разом зi своiм шефом Ермаком.
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19.06.2023 23:16 Відповісти
«Він наголосив, що для України головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць» - тому ми (слуги урода) розмінували Чонгар, не забезпечили зимовою формою військових, розікрали гуманітарку, мародеримо бабло на закупівлях для армії
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19.06.2023 23:17 Відповісти
Так правильно, коли ви всі і всюди вже пів року кричите про великий контрнаступ так вже і дебіли зрозуміють що потрібно готуватись. Ще фотки в соцмережах виложіть як і чим ви маєте наступати, ви що думаєте що маскаль настільки дурний?
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19.06.2023 23:21 Відповісти
Резнікова геть з МО !
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20.06.2023 07:29 Відповісти
 
 