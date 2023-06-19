Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом, - Резніков про темпи контрнаступу
Через особливості рельєфу та щільність мінних полів просування ЗСУ не такі, як були під час звільнення Харківської та Херсонської областей.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян українці бережуть життя своїх солдатів", - зазначив Резніков.
Він також розповів про ставлення до солдат у російські армії.
"Вони використовують тактику м'ясорубки та перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода", - зазначив міністр.
Він наголосив, що для України головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць.
"Тому ми не використовуємо тактики м'ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - резюмував Резніков.
Нагадаємо, ISW припускає, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міністр оборони якої держави?
Пістуц...
В Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитним рахункам колишнього Credit Suisse (нині під контролем UBS Group AG), на які накладено фінансовий моніторинг Міністерства фінансів США, затримано громадянина України.
Після з'ясування наявності в нього дипломатичного статусу, він був переданий уповноваженим представникам посольства США.
Американці демонстративно взяли "верблюда"
Це відвертий сигнал зелені на печерських пагорбах - ці фокуси не пройдуть
Саме цікаве, що швейцарці навіть не повідомили в посольство України, що затримано їх дипломата. Венедіктова для них - пусте місце.
А що ж ви, курви брехливі, від зими самі створювали саме таку картинку "потужний, швидкий та успішний контрнаступ"? Буданов, Рєзніков, Подоляк, Єрмак, Зеленський, Маляр, Арохамія (вибачте, що з великої літери пишу, але правила граматики цього вимагають. Але це не стосується московії та рашистів) в режимі 24/7 на своєму "телемарафеті" + подоляцькі ботоферми і корисні ідіоти...
Ще одне досягнення "узеленських" з переліку:
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
- обіср@лись
...
- "*****@лі
- "*****@лі
- "*****@лі
...
- обіср@лись
- обіср@лись
...
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Ну і хто там Чонгар.
Нехай допоможуть.