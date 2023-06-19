Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом, - Резніков про темпи контрнаступу

Через особливості рельєфу та щільність мінних полів просування ЗСУ не такі, як були під час звільнення Харківської та Херсонської областей.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян українці бережуть життя своїх солдатів", - зазначив Резніков.

Він також розповів про ставлення до солдат у російські армії.

"Вони використовують тактику м'ясорубки та перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода", - зазначив міністр.

Він наголосив, що для України головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць.

"Тому ми не використовуємо тактики м'ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - резюмував Резніков.

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Нагадаємо, ISW припускає, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити контрнаступ.