Зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого окупантами проти українців, з них 13 – проти неповнолітніх, - ОГП

Наразі в Україні зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами проти українців, з них 13 – проти неповнолітніх. У більшості випадків постраждалими є жінки – 140. Проте реальні цифри є набагато вищими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Сьогодні генпрокурор Андрій Костін разом з послом ЄС з питань гендерної рівності та різноманітності Стеллою Роннер-Грубачіч поспілкувалися з жінками, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації.

Костін зазначив, що Україна розглядає сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, як елемент геноциду.

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У пресслужбі повідомили, що в ОГП створено спеціалізований підрозділ, а також запроваджуються принципи Кодексу Мурад. Сформовано мобільні групи, до яких входять слідчі, прокурори та психологи. Вони виїжджають на деокуповані території для виявлення фактів сексуального насильства.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, такий підхід дав змогу викрити багато таких злочинів

В ОГП розповіли, що нещодавно одна з таких груп повернулася із Сумської області. Вони встановили, що в одному з населених пунктів на залізничній станції окупанти облаштували катівню. Людей утримували у вагонах та підвалах. Одним із методів тортур було застосування сексуального насильства.

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