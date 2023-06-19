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Новини Війна
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Зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого окупантами проти українців, з них 13 – проти неповнолітніх, - ОГП

діти,насильство,зґвалтування,насилля

Наразі в Україні зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами проти українців, з них 13 – проти неповнолітніх. У більшості випадків постраждалими є жінки – 140. Проте реальні цифри є набагато вищими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Сьогодні генпрокурор Андрій Костін разом з послом ЄС з питань гендерної рівності та різноманітності Стеллою Роннер-Грубачіч поспілкувалися з жінками, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації.

Костін зазначив, що Україна розглядає сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, як елемент геноциду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми задокументували понад 60 випадків зґвалтувань під час окупації Херсона, - генпрокурор Костін

У пресслужбі повідомили, що в ОГП створено спеціалізований підрозділ, а також запроваджуються принципи Кодексу Мурад. Сформовано мобільні групи, до яких входять слідчі, прокурори та психологи. Вони виїжджають на деокуповані території для виявлення фактів сексуального насильства.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, такий підхід дав змогу викрити багато таких злочинів

В ОГП розповіли, що нещодавно одна з таких груп повернулася із Сумської області. Вони встановили, що в одному з населених пунктів на залізничній станції окупанти облаштували катівню. Людей утримували у вагонах та підвалах. Одним із методів тортур було застосування сексуального насильства.

Також читайте: ОБСЄ підтверджує, що російські окупанти ґвалтували і вбивали дітей

Автор: 

армія рф (17554) насилля (296) Офіс Генпрокурора (3262)


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Це ті хто звернувся в поліцію, а ті хто не хотять оприлюднювати себе, іх в рази більше!!! А що чекати від монголоїдів?????? Жінок шкода!!! Бережіть себе!!!
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19.06.2023 21:45 Відповісти
Не сюди, а у всі міжнародні суди
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19.06.2023 22:02 Відповісти
а скільки таких, що не вижили і чиї тіла похапцем зариті і не знайдені десь по ярам?
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19.06.2023 22:10 Відповісти
Із заміною Денисової на Лубінця, рашисти стали більш "людяними". Зевлада просто, тупо почала "замилювати" злочини рашистів.
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19.06.2023 23:27 Відповісти
 
 