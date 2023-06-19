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Операція на півдні має кілька завдань, і ЗСУ їх виконують, - Міноборони

навчання,зсу,лють

Операція на півдні має кілька завдань, і Сили оборони їх виконують. Головні результати попереду.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Потрібно розуміти, що ворог не буде здавати позиції легко. І ми повинні налаштуватися на те, що це буде дуже жорсткий двобій, власне, те, що зараз і триває. І не варто вимірювати станом на зараз результативність тільки кілометрами чи кількістю населених пунктів, тому що операція, яка триває, має декілька завдань, і військові ці завдання виконують. Власне, вони рухаються так, як вони мали рухатися, і найбільші результати ще попереду", - наголосила вона.

Маляр зауважила, що українським військовим складно просуватися, тому що ворог "ретельно готується і чинить опір".

"Постійно, якщо ми говоримо про південь, наші Збройні сили стикаються із суцільним мінуванням, з тим, що ворог використовує дрони-камікадзе і ще ПТУРи (протитанкові керовані ракети. - Ред.)", - додала вона.

Дивіться: Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

Маляр також повідомляла, що ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках

Міноборони (7420) Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)


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Бережи БОЖЕ кожного Українського ВОЇНА! Слава ЗСУ!
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19.06.2023 21:37 Відповісти
заткни пельку потвора
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19.06.2023 21:40 Відповісти
Навіть геть дурне коли мовчить може виглядати розумним...
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19.06.2023 21:46 Відповісти
Міноборони має забезпечувати військо усім необхідним, а не розповідати про військові операції. Поки медійні довбні розповідають про завдання які виконують Сили Оборони, волонтери та народ тягнуть на собі значну частину того чим має займатися те МО.
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19.06.2023 21:52 Відповісти
От тільки до планування операцій ЗСУ Міноборони не має ніякого стосунку.

Тому свої коментарі ЗЕлені яйцекради можуть запхати собі у сраку.
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19.06.2023 21:58 Відповісти
була експертом битви екстрасенсів, стала замміністра оборони.
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19.06.2023 22:01 Відповісти
Та там, мей бі, не тіко екпердом
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19.06.2023 22:09 Відповісти
Важко читати коли розумієш як зелени потвори здали південь без бою, вільна каса...
сбу та менти тікали як щури з корабля

руzмразота їхала з вітерцем по автобану..
сотні тисяч загиблих від зради ЗеКа,
а наразі такі важкі бої за кожний метр
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19.06.2023 22:14 Відповісти
Тут і спецом не треба бути щоб знати, що головна задача перерізати коридор до Криму, Але на це час тільки до осені а ширина коридору біля 120 км, чого всі і хвилюються.
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19.06.2023 23:29 Відповісти
 
 