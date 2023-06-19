Операція на півдні має кілька завдань, і ЗСУ їх виконують, - Міноборони

Операція на півдні має кілька завдань, і Сили оборони їх виконують. Головні результати попереду.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потрібно розуміти, що ворог не буде здавати позиції легко. І ми повинні налаштуватися на те, що це буде дуже жорсткий двобій, власне, те, що зараз і триває. І не варто вимірювати станом на зараз результативність тільки кілометрами чи кількістю населених пунктів, тому що операція, яка триває, має декілька завдань, і військові ці завдання виконують. Власне, вони рухаються так, як вони мали рухатися, і найбільші результати ще попереду", - наголосила вона.

Маляр зауважила, що українським військовим складно просуватися, тому що ворог "ретельно готується і чинить опір".

"Постійно, якщо ми говоримо про південь, наші Збройні сили стикаються із суцільним мінуванням, з тим, що ворог використовує дрони-камікадзе і ще ПТУРи (протитанкові керовані ракети. - Ред.)", - додала вона.

Дивіться: Попри шалений опір противника операція продовжується згідно з планом, - Залужний. ВIДЕО

Маляр також повідомляла, що ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках